Z venkova na výsluní. Netflix láká trailerem na novou sérii o Arnoldu Schwarzeneggerovi

Život Arnolda Schwarzeneggera je fascinující. Ostatně se stačí začíst do autobiografického díla Total Recall: Můj neuvěřitelný životní příběh, kde ho na téměř šesti stech stránkách lidé poznají z různých úhlů. Dráhu této persony, která dobyla svět kulturistiky, filmu i šoubyznysu, chce teď ukázat i televizní seriál, který na příští měsíc chystá Netflix. A aby diváky dostatečně nalákal, vydal na něj první trailer.

Někteří ho znají jako fenomenálního kulturistu a sedminásobného držitele titulu Mr. Olympia, jiní hlavně jako hollywoodského herce, především pak jako představitele Terminátora a Barbara Conana. Někteří ho mají spojeného s rolí guvernéra státu Kalifornie, kterou zastával v letech 2003 až 2011. A jiní teď rodáka z rakouského městysu Thal sledují hlavně proto, že vydává pravidelný motivační fitness newsletter – nebo „pomáhá“ okolí.

Jak vidno, Arnold Schwarzenegger má mnoho podob, jednu zajímavější než druhou. I proto si ho vybral Netflix pro natočení nové dokumentární série se všeříkajícím názvem Arnold, která napříč třemi díly popíše jeho život. Od jeho cesty z rakouského venkova přes úmorné dny v posilovně až po dosažení velkých úspěchů na sportovním i hollywoodském poli.

V jakém tempu se nová dokumentární série, kterou Netflix hodlá vydat už začátkem června, ponese, je patrné z nového traileru. Dobové záběry z jeho kulturistických i hereckých časů budou doplňovat promluvy nejen samotného, dnes už pětasedmdesátiletého Schwarzeneggera, ale také jeho blízkých, kolegů a přátel.

Jen o kariérních úspěších ale Arnold být nemá. Když si Netflix někoho tímto způsobem posadí před kameru (typicky třeba basketbalovou ikonu Michaela Jordana v sérii Poslední představení), řeší se i to, co se nepovedlo. Z traileru je poměrně jasné, že filmový Terminátor pociťuje výčitky, které se týkají jeho rodinného života. Schwarzenegger by tak měl o něco více pootevřít dveře do svého nitra a nechat diváky nahlédnout i na stinné stránky svého světa.

Jak se novinka pod režisérskou taktovkou Američanky Lesley Chilcottové podaří, se diváci budou moci přesvědčit už 7. června, kdy Arnold na Netflix dorazí. To ale není jediné, co populární streamovací služba v blízké době chystá – 25. května se v knihovně seriálů objeví Fubar, který má zápletkou připomínat Pravdivé lži. V něm Schwarzenegger ztvární jednu z hlavních rolí.

„Kamkoliv jdu, lidi se mě ptají, kdy natočím další velkou akční komedii jako Pravdivé lži. Takže tady je. Fubar vám nakopne zadek a rozesměje vás. A ne jen na dvě hodiny, dostanete celou sezónu,“ řekl k novince Schwarzenegger.