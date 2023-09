A teď vás naučím i vrtat! Arnold Schwarzenegger se stal tváří nářadí od Lidlu a Kauflandu

Arnold Schwarzenegger se nebojí vzít věci do svých rukou. Jednu dobu do nich bral těžké činky a vypracoval se do pozice nejslavnějšího kulturisty. Před nedávnem do svých paží vzal i lopatu, aby zasypal díru, která prý obtěžovala jeho sousedství. Zjevně prostě ztělesnění všech správných hodnot, které by měl člověk mít. A jak to tak vypadá, nemá ani problém popadnout nářadí a probudit v sobě kutilskou vášeň. Teda nejen v sobě, ale ideálně i ve vás.

„Řeknu vám, co jsou moje nástroje úspěchu,“ říká Arnold Schwarzenegger a vzápětí hází vrtačku klukovi, kterému vlévá motivaci stát se kutilem, jak se sluší a patří. Legenda kulturistiky, filmový Barbar Conan a někdejší guvernér Kalifornie se stal tváří značky nářadí Parkside a ukazuje se v minutovém reklamním spotu, kde nejen promlouvá k mladým, ale také se zčásti snaží imitovat svou nejznámější filmovou roli, Terminátora.

Celá spolupráce má navíc velmi zajímavý přesah i pro Čechy a Slováky – značku elektrického a ručního nářadí Parkside totiž prodávají obchodní řetězce Lidl a Kaufland, je tak dostupná pro široké publikum. A kdy jindy začít používat všemožné kutilské vychytávky než v momentě, kdy je propaguje samotný Schwarzenegger. To dá rozum… Hlavním mottem reklamy je pak jednoduchá, leč naprosto výstižná hláška: „Zvládnete to!“

„Arnold Schwarzenegger ztělesňuje mnoho našich hodnot. Parkside znamená ‚vytvoř věci sám‘. Chceme dát zákazníkům jistotu, že to pomocí našich produktů sami zvládnou. Arnold je muž činu, je autentický, odhodlaný a stojí nohama pevně na zemi. Jsme hrdí na to, že je nyní součástí našeho týmu,“ říká ke spolupráci Christoph Pohl, ředitel nákupu společnosti Lidl International. Videospot běží od 25. srpna.

Ačkoliv se teď všemocný Arnie stal tváří vrtaček, pil, páječek a podobně, u fanoušků bude navždy zapsán jako člověk z tvrdého fitness světa, kde vybudoval svou kariéru. Své o tom ostatně může říct i Lubo Smid, šéf české technologické firmy STRV, kterou Schwarzenegger se svým týmem kontaktoval, aby spolu vyvinuli aplikaci pro cvičení The Pump – a příběh je to obzvlášť zajímavý. Zaujal ho totiž design, který STRV napříč svými aplikacemi razí.