Burger pro mekáč dělal v Entrée. Fast food miluji, nevečeřím jen jelení hřbety, říká Přemek Forejt

Je šéfkuchařem jedné z nejvyhlášenějších restaurací v Česku, zároveň ho ale lidé mohou vidět, jak dělá reklamu profláknutému fast foodu. Na první dobrou to může působit jako nepochopitelné spojení, Přemek Forejt ale říká, že tyto věci od sebe jasně rozděluje – a McDonald’s chce hlavně zbavit mýtů, které okolo něj panují. „Ne, do burgerů se opravdu hračky nemelou,“ zmiňuje.

Loni v srpnu otřásl českým internetem videoklip, kde Přemek Forejt, šéfkuchař olomouckého podniku Entrée a jedna z tváří kulinářské show MasterChef Česko, pózuje a rapuje v kuchyni McDonald’s – a podle očekávání se stal virálním. Ačkoliv už s fastfoodovým řetězcem spolupracoval několik měsíců před klipem, až Mac’n’Roll na to viditelně upozornil.

„Že to bude hodně kontroverzní, jsem věděl od začátku. Kdyby ale mekáč vydal jen tiskovou zprávu a řekl, že mění pár věcí, tak si to několik lidí přečte, ale nic to neudělá,“ říká Forejt v podcastu Čestmíra Strakatého. „Nejsem tam ale proto, abych jim měnil věci, to vůbec. Moje role je, že ukazuji, jak se ty věci vyrábí,“ dodává známý šéfkuchař a odkazuje na svou pozici kontrolora kvality.

V ní dává divákům nahlédnout do výrobního procesu. Proto lidé mohou Forejta vidět v reklamách, kde navštěvuje fabriky zaměřené na konkrétní, pro McDonald’s typické položky – maso, hranolky nebo třeba zmrzlinu. „Okolo mekáče panuje spousta mýtů, vždycky je ale hlavní ten lidský faktor, ti, kteří jídla připravují,“ doplňuje.

Že se jedná spíše – s nadsázkou řečeno – o průmyslovou výrobu, a nikoliv klasické vaření, o tom se nemusí vést dlouhé debaty. „Jejich kuchyň je ale zato velmi dobře zorganizovaná. A pojďme si říct, že mekáč je v tomto o dost dál než některé jiné restaurace, kde se věci balí do všemožných kelímků, vše je rádoby zafreshované, v lednicích je binec a tak dále,“ pokračuje Forejt.

Nakolik z něj ale mluví smlouva a nakolik jeho vlastní zkušenosti, to je samozřejmě otázkou, která se na českém internetu řeší už více než rok. A obzvlášť poté, co Forejt přišel s vlastním burgerem pro McDonald’s. „Nechal jsem si naposílat nějaké bulky, pak hlavně to maso – a zbytek už jsem si ladil u sebe v Entrée v zadní kuchyni, kde jsem zkoušel, jak to uchopit,“ popisuje.

„Nejprve jsem chtěl předělávat nějakou českou klasiku, to mě ale moc nebavilo. Nechtěl jsem však, aby se můj burger podobal těm, co už jsou v nabídce, proto jsem hodně vsadil na pesto z koriandru. Tak jsem si s tím hrál. Burgerů jsem udělal něco přes deset, předtím jsem zkoušel hovězí znojemskou, rajskou nebo třeba španělského ptáčka…“ vzpomíná Forejt.

Řeč se během rozhovoru stočila i k tomu, jestli spolupráce s McDonald’s nesnižuje hodnotu Forejtova jména, respektive jména restaurace Entrée. Podle kuchaře to jsou dvě oddělené věci. „To, že dělám ve fine diningu, neznamená, že budu večeřet jen jelení hřbety a zajídat to lanýži. Do mekáče chodím odmala, miluji fast food,“ doplňuje.

Podle něj je důležité vědět, v jaké roli se zrovna nachází. Zatímco s tvůrci Big Macu má jednoduše reklamní spolupráci, jejíž výši nekomentoval, v jeho hlavní práci, v Entrée, se i nadále chce soustředit na špičkový servis spojený právě s fine diningem. A navázal na to novým konceptem, který v restauraci uvedli v létě – inspirací jídel Erbenovou Kyticí.

V podcastu zaznělo i to, proč už Přemek Forejt neusiluje o michelinskou hvězdu (a raději chce plnou a prosperující restauraci), v čem ho inspirují kolegové z MasterChefa Radek Kašpárek a Jan Punčochář, jak snáší hejty na sebe i svou partnerku nebo proč si místo terapií chodí povídat s knězem.