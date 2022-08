V hudební branži se standardně hraje na hudební nástroje. Na tom logicky není nic překvapivého. Proto když ve středu McDonald’s vypustil nové propagační video, ve kterém známý olomoucký šéfkuchař Přemek Forejt hraje na suroviny jako žemle, sýr, rajčata nebo cibule, zdálo se to jako originální nápad. Celé to je však trochu jinak – takový koncept už dlouho existoval. A lidé to české pobočce slavného amerického fastfoodového řetězce dávají hlasitě najevo. V pichlavých komentářích koupou i samotného Forejta. Jen o nich to ale není.

Na začátek ale pěkně popořadě. Český McDonald’s už s Přemkem Forejtem, který se pod kůži širší veřejnosti vryl jako porotce kulinářského pořadu MasterChef Česko, spolupracuje několik měsíců. Letos v březnu s ním oznámil oficiální spojení, v rámci kterého se šéfkuchař špičkové olomoucké restaurace Entrée stal jeho takzvaným kontrolorem kvality produktů. Jenom někde v ústraní ho ale „mekáč“ nedrží.

Protože jde o gastronomickou celebritu, točil s ním několik videí přímo u dodavatelů produktů, přičemž dosud největší kampaň s ním vyšla v polovině tohoto týdne, kdy McDonald’s zveřejnil videoklip z projektu Mc’n’Roll, kde Forejt rapuje, tancuje a především rozeznívá suroviny, které řetězec používá zejména pro své slavné cheeseburgery.

K hraní na suroviny (od housek přes rajčata až po cibule) používá technologii, se kterou přišlo studio Playtronica. Její elektronická zařízení totiž přeměňují dotek na midi noty a z čehokoliv dělají midi ovladač, kterým je možno proměnit lidské tělo v „klávesnici“. Díky tomu pak může člověk pouhým dotekem ruky rozeznít většinu předmětů okolo. Do skladby byl zakomponován i skladatel a hudebník Jiří Burian alias Kapitán Demo, jenž nedávno točil pro supermarket Lidl.

Podle očekávání se na sociálních sítích strhla pořádná mela. Zatímco jedni vyčítali Forejtovi, jak se mohl z pozice vyhlášeného šéfkuchaře ocitnout v poněkud bizarním videu, kde na vysokou gastronomii není kladen důraz, druzí naopak oceňovali nápad a chválili chytlavou melodii i text. Právě s originalitou to ale není tak horké. Jak se totiž ukazuje, ti, kteří za videoklipem stojí, se výrazně inspirovali jinde.

Stejný koncept se objevil už loni, a to v klipu od kontroverzního francouzsko-amerického umělce Marka Rebilleta, který rozehrával suroviny a dělal obdobně šílené kreace v propagačním videu od německého supermarketu Edeka. Od lidí na sociálních sítích padaly i zmínky, že Forejt až příliš okatě napodobuje například estonského rappera Tommyho Cashe, který má bizarní pojetí hudebních videoklipů v malíku.

„Inspirovali jsme se hned u několika tvůrců, kteří se toho nebojí stejně jako Přemek. Někdo v tom vidí Tommyho Cashe, někdo zase Marka Rebilleta, Salvatore Ganacciho nebo třeba Aminé. Nejdůležitější surovinou byly ale Přemkovy vlastní šílené nápady. Včetně outfitů,“ komentuje pro CzechCrunch Jitka Pajurková, ředitelka PR a komunikace pro tuzemský McDonald’s.

Co se tvorby hudebního klipu týče, režíroval ho Petr Dvořák, přičemž produkčně vychází z dílen studia Yo’Mama. Samotný projekt na zlepšování vnímání kvality surovin pak vede agentura MSL Czech Republic. V projektu zvaném Mc’n’Roll zajišťuje ambasadorskou spolupráci a PR komunikaci, kreativní vedení a produkci pak poskytuje ve spolupráci s Leo Burnett. Komunikaci na sítích a spojení s dalšími influencery zaštiťuje agentura Follow Bubble.

Ať je pak výsledek jakýkoliv, McDonald’s z toho těží. Videoklip je v posledních čtyřiadvaceti hodinách hojně komentovaný – a také vyhledávaný. Na YouTube měl ve čtvrtek večer už více než 130 tisíc zhlédnutí a stovky komentářů.