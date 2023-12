Bydlení s výhledem na závoďák. Projekt Vanguard ukazuje, jak se dá žít v kulisách bývalé továrny

Uložit 0

Co dělat s původními průmyslovými objekty, které už přestaly sloužit svému účelu? Mohou jít k zemi, anebo projít konverzí, která jim vdechne nový život. Jednou z nejodvážnějších konverzí poslední doby u nás se stal projekt Vanguard Prague, který na bytový dům přeměnil bývalou továrnu Microna v pražských Modřanech. Jak může vypadat bydlení v industriálních kulisách, nyní developer ukazuje na jednom z bytů.

Firma PSN, která za projektem Vanguard stojí, nabízí klientům možnost převzít své nové bydlení v tzv. shell and core režimu. To znamená, že byt přebírají oholený až na kost, v tomto případě až na panel, a sami si tak mohou určit, jak budou vypadat podlahy, zda budou omítnuty zdi a stropy, a samozřejmě i to, jak bude vypadat samotné vybavení bytu.

Jenže zatímco někteří kouknou a hned vidí, jiní potřebují trochu inspirace. Proto společnost PSN nechala v několika bytech vytvořit ukázky toho, jak lze mezi brutalistními betonovými kulisami čarovat. Ve spolupráci se studiem Skull vytvořila byt, jehož hlavním motivem je láska k historii a motorsportu. Projekt pojmenovaný VNG 903 ukazuje, jak by mohl bydlet někdo obdivující závodnici a ambasadorku značky Bugatti Elišku Junkovou, jednu z nejrychlejších žen světa minulého století. Nostalgie se spojila s industriální architekturou, která do skeletu loftu vnesla poctu prvorepublikové éře.

Otevřenému prostoru dominuje centrální obývací část, jejíž součástí je také kuchyňská linka, barový ostrůvek a velký jídelní stůl, ze kterého je výhled na zaparkovaný vůz. Ten byl nainstalován přímo v domě díky unikátnímu automobilovému výtahu. U stolu mohou probíhat nejrůznější setkání – například promítání fotografií z výletů a cest na velkém plátně, které po vysunutí zakrývá pásové okno.

Celý loft je koncipován tak, aby šlo s prostorem rychle pracovat ve jménu formálnosti či neformálnosti. Má pohyblivé stěny a závěsy, díky kterým lze prostor oddělovat a variabilně definovat jeho jednotlivé části, aniž by hosté přicházeli o vzdušnou atmosféru. Rychle se tak může z reprezentativního módu přesunout do klubové atmosféry.

Patro loftu má funkci vyvýšené galerie, jejíž součástí je lůžko pro hosta, průchozí šatna a oddělené místnosti se sprchou a toaletou. Uvolněné atmosféře nahrává červený neon, stylový nábytek či geometrická knihovna. Nechybí ani smaltovaná vana u ložnice, kde si po koupeli může obyvatel bytu jen tak v pyžamu vyjít ven na balkón a dopřát si sklenku svého oblíbeného pití.

To vše se odehrává v doprovodu surových tónů kovu, betonu, kamene a skla, které doplňují některé retro kousky vnášející do interiéru nádech futurismu, modernismu a funkcionalismu spolu s jejich čistými liniemi, aerodynamikou a zaoblenými rohy. Vanguard jako celek je však připraven stát se novým domovem i pro rodiny s dětmi, což se PSN snaží ukázat v jiných vzorových loftech.