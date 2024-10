Podvedli lidi o miliardy dolarů. Teď si komplic kryptopadoucha uvěznění hrdě napsal na LinkedIn

Uložit 0

Krach kryptoměnové burzy FTX před dvěma lety šokoval nejen finanční svět a do středu pozornosti postavil jejího zakladatele Sama Bankmana-Frieda, který byl za jeden z největších podvodů v americké historii odsouzen na čtvrtstoletí do vězení. Okolo FTX se ale motalo několik dalších figurek, včetně jistého Ryana Salameho, který teď také skončil za mřížemi. A dal o tom vědět dost neobvyklým způsobem.

V dobách své největší slávy mělo FTX přes milion klientů a patřilo do trojky největších kryptoměnových burz na světě. Na vrcholu byl i Sam Bankman-Fried, její zakladatel, kterého komunita chválila za pomáhání menším firmám z oboru nebo za vizi rozdat před smrtí veškerý svůj majetek, počítaný v miliardách dolarů. On sám by ale z FTX nezvládl udělat tak obrovskou značku, jakou ještě do listopadu 2022 byla.

Okolo sebe měl úzký tým spolupracovníků, kteří se mimo jiné starali o chod FTX Digital Markets, dceřiné firmy FTX, která zajišťovala veškeré transakce mezi klasickými a digitálními měnami. V jejím čele byl Ryan Salame, manažer s velkou znalostí kryptoměnového trhu, charismatický hezoun, ale zároveň člověk, který byl pravou rukou samotného Bankmana-Frieda. Takže svým způsobem spolupachatel.

Ačkoliv po splasknutí bubliny okolo FTX plnil přední strany novin hlavně Bankman-Fried, který byl shledán vinným za podvody a machinace s miliardami dolarů od klientů, na pozoru se měl i Salame se svými vlastními kostlivci ve skříni. Nakonec byl obžalován z provozování nelegálního obchodu s penězi a porušení zákonů o financování politických kampaní, což byla v FTX velmi populární věc.

Z peněz klientů měli Salame, Bankman-Fried a Nishad Singh, někdejší technický ředitel FTX, aktivně financovat politické kandidáty, kteří podporovali přívětivou legislativu týkající se krypta. Podle vyšetřovatelů tehdy devětadvacetiletý Salame v předloňském volebním období věnoval v přepočtu více než půl miliardy korun republikánským kandidátům, díky čemuž se stal jedním z jejich největších dárců v roce 2022.

Loni v listopadu ho porota shledala vinným v sedmi bodech obžaloby, takže i z podvodu a spiknutí, a vyměřila mu trest sedm a půl roku za mřížemi. A co na to Salame? Vzhledem k tomu, že do vězení v americkém státě Maryland nastupoval teprve v pátek, cítil potřebu o tom všechny náležitě informovat. A tak si aktualizoval svůj profil na LinkedInu.

„Jsem šťastný, že se mohu podělit o to, že nastupuji na novou pozici jako vězeň ve vězení Cumberland,“ uvedl a novou položku ve svém resumé doplnil o animaci s nadšenými lidmi a třešničkou na dortu, kterou LinkedIn uživatelům automaticky nabízí v případě, že si do životopisů doplní pracovní pozici. Netrvalo dlouho, než jeho aktualizace začala být virální.

„Dnes jsem se dozvěděl, že lidé stále používají LinkedIn,“ napsal poté na sociální síť X, kde si svou novou „pozici“ také dal do popisku. Co ale neuvedl, je to, že kromě trestu odnětí svobody má dále nařízeno zaplatit přes šest milionů dolarů ve formě propadnutí majetku a více než pět milionů dolarů jako náhradu škod. Pořád se ale má lépe než jeho někdejší šéf s iniciály SBF.

Samu Bankmanu-Friedovi byl v březnu vyměřen trest dvacet pět let za mřížemi, což je násobně více, než chtěli jeho právníci, kteří navrhovali jen šest a půl roku. Podle nich totiž klienti FTX mají dostat téměř všechny své peníze zpět. Postižených klientů mělo být okolo sto tisíc a částka dosahovala úrovně osmi miliard dolarů, tedy přes 180 miliard korun.

Vedle Bankmana-Frieda – a také Salameho – sedí ve vězení i Caroline Ellison, jedna z jeho klíčových spolupracovnic. Ta si má vzhledem k tomu, že přiznala vinu, odsedět jen dva roky.