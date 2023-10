Navštívili jsme obří vodní elektrárnu v Paraguayi. Energii tu využívají i čeští těžaři bitcoinu

Uložit 0

Krajina tady vypadá, jako když se Středočeský kraj potká s Austrálií. Učebnicově zelené lány rýže, sóji nebo kukuřice se střídají s rudě červenou půdou tam, kde už je sklizeno. Dostatek je tady ale nejenom vláhy. Nejúrodnější oblastí Paraguaye se všude proplétají dráty vysokého napětí, kvůli nimž jsme sem přijeli i my. Nedaleko totiž stojí jedna z nejvýznamnějších staveb Latinské Ameriky a druhá největší stavba svého druhu na světě. A zajímá i české těžaře bitcoinů.

Hydroelektrárna Itaipú je monumentální dílo, které je napůl dílem Paraguaye a napůl Brazílie. Hranice prochází přímo stavbou a obě země si na půl dělí také elektřinu, která se tu vyprodukuje. Elektrárna má výkon sedmi Temelínů a za rok vytočí dvacítka turbín, jimiž neustále proudí voda, tolik energie, že Paraguayci nevědí, co s ní. Elektřina odsud totiž pokryje prakticky veškerou spotřebu země, takže přebytky se prodávají. Jenže výkupní cena je tak nízká, až je to směšné.

Za jednu kilowatthodinu, která se teď třeba českým domácnostem prodává díky energetickým stropům za pět korun, dostane Paraguay jeden cent, tedy asi 20 halířů. Místní vláda se proto snaží na lacinou energii lákat zahraniční investory, kteří ji využijí – a samozřejmě také zaplatí – mnohem líp. A daří se jí to. V zemi vznikají podobná místa jako to, na které jsem se přijel podívat.

Datacentrum za zhruba 60 milionů dolarů (zhruba 1,4 miliardy korun) je usazeno přímo mezi poli deset kilometrů od Itaipú. Dráty vysokého napětí vedou rovnou k němu. Na kraji oploceného pozemku stojí vedle sebe několik ohromných a drahých transformátorů, které redukují elektřinu na použitelné hodnoty. Použitelné pro to, co stojí opodál. Na druhé straně pozemku je posazeno dvacet kontejnerů, které jsou všechny od podlahy po strop napěchované stroji na těžbu krypta, hlavně pak bitcoinu.

Do každého se vejde 210 mašin a jeden pro svůj provoz potřebuje megawatt elektřiny. K chlazení se používá voda. V zemi, kde denní teplota moc často neklesá pod dvacet stupňů Celsia, to skoro jinak nejde. Těžařské stroje navíc mají díky vodnímu chlazení vyšší výkon a zvyšuje se jim i životnost. Datacentrum má vlastní vrt a využitou vodu vypouští zase zpátky do půdy. „Cílem je časem využít i teplo, které voda při chlazení posbírá,“ říká reportérovi CzechCrunche vedoucí technik výstavby datacentra Christian Kaatz.

Dva z kontejnerů jsou pak plné těžařských strojů, které vlastní Češi. Svým zákazníkům je sem nechali přivézt a zapojit Jakub Hlavenka a Michal Bílek ze startupu 2Bminer. Paraguay je pro ně stále ještě celkem novinka, už tak tady ale mají stroje o celkovém výkonu dvou megawattů a každý měsíc o další polovinu megawattu rostou. „Do konce roku tu chceme mít pět kontejnerů,“ říká Bílek.

Hlavenka s Bílkem vsadili na těžbu bitcoinu v době pandemie a rozjeli rychle rostoucí byznys, v němž hraje důležitou roli právě čistá energie. Jejich 2Bminer stroje zákazníkům koupí v Číně, kde se vyrábějí, doveze je na místo těžby, které si klient vybere z jejich portfolia, a pak ho nejen nechá zapojit, ale zároveň se tři roky stará o jeho bezproblémový chod.

Za to si vezme 20 procent z vytěženého krypta měsíčně. Stroj je ale koncového uživatele, a pokud ten chce, může ho kdykoliv prodat dál. Že takzvaný miner funguje a kolik těží, sleduje klient v online aplikaci. Za rok se z něj dá podle Bílka získat asi 0,2 bitcoinu, což je teď kolem 160 tisíc korun. Při cenách z konce roku 2021 ale 360 tisíc.

Bez mineru do těžby nelez

Těžba bitcoinu i mnoha dalších kryptoměn se už jinak než s pomocí speciálních mašin dělat nedá. S jejich příchodem se stal mining na běžných počítačích naprosto neefektivní a s cenami energií v Evropě velmi nákladný. Mineři proto hledají útočiště různě po světě. Nejde jim ale jen o cenu elektřiny. Dostupná musí být jak infrastruktura, tak politické a zákonné prostředí. Před dvěma lety třeba Čína, která byla do té doby jeho světovým lídrem, mining ze dne na den zakázala.

„Cena energií je pro nás sice důležitý, ale ne jediný důvod při výběru místa, kde těžit. Do Paraguaye posíláme stroje za miliony korun, a tak stabilní politické prostředí a vymahatelnost práva jsou pro nás v důsledku důležitější,“ říká Bílek. 2Bminer má teď těžební stroje na několika místech v USA, ve Spojených arabských emirátech a v posledních třech měsících právě i v Paraguayi.

Foto: 2Bminer Jakub Hlavenka a Michal Bílek, spoluzakladatelé společnosti 2Bminer

Tato země jde sice novému byznysu naproti, ale pořád to něco stojí. Cena energií je pro těžaře dvakrát vyšší než pro jiné podnikatele, ale i tak je stále velmi levná. Kilowatthodina stojí zhruba šest centů, tedy asi jeden a půl koruny, a roční provoz jednoho těžebního stroje vyjde zhruba na 40 tisíc korun.

Náklady na stroj a energie se při současných cenách bitcoinu investorovi vrátí zhruba za dva roky. Když přijde kryptohorečka, kterou jsme viděli před pár lety, bude na svém během pár měsíců. Samozřejmě se ale může stát i opak a cena bitcoinu se může vydat jiným směrem. Pak se návratnost razantně prodlužuje.

„Z pohledu načasování je teď podle mě dobrá doba, protože stroje jsou proti bull marketu k dostání za daleko lepší ceny, někdy i za třetinu proti roku 2021. Je ale potřeba počítat s tím, že jejich návratnost nemusí být tak rychlá, jak si člověk spočítá podle aktuálních čísel,“ říká jeden z nejvlivnějších českých bitcoin influencerů Jakub „Kicom“ Vejmola a dodává: „Bitcoin je velmi dynamický systém, a i když si dnes spočítáte, že stroj se vrátí za rok nebo dva, reálně to může být třeba dvojnásobek.“

S tím, že by bitcoin měl skončit v propadlišti dějin, ale klienti 2Bmineru nepočítají – podle Hlavenky a Bílka jich je zhruba 250 a další přibývají. Letošní obrat firmy bude podle jejích zakladatelů víc než čtvrt miliardy korun. Posouvají navíc i svůj byznys model. Kromě koncových klientů chtějí teď oslovit podnikatele v dalších státech, kterým nabídnou 2Bminer jako franšízu.