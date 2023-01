Bylo to utrpení, děkuji vám. Netflix potvrdil druhou sérii černohumorného hitu Wednesday

„Během posledních pár týdnů mě pronásledovali, strašili a milionkrát napodobovali na internetu. Byla to úplná muka. Děkuji vám,“ říká hlasem Jenny Ortega Wednesday, královna obrazovek posledních týdnů. Netflix spolu s jejím poděkováním oficiálně potvrdil, že seriál o slavné Addamsově rodině dostane pokračování. Vzhledem k jeho úspěchu je to samozřejmé, ale cesta ke schválení dalších řad seriálů na streamovací službě není tak přímočará, jak by se zdálo.

Wednesday v zásadě představuje vyústění pokusů spojit soubor kultovních postav se zálibou ve všem morbidním s filmařem, jehož styl jim je nejbližší. Tim Burton měl film o Addamsových režírovat už na počátku devadesátých let, ale okolnosti tomu nepřály. Nakonec ho zaujalo až pojetí tvůrčí dvojice Alfreda Gougha a Milese Millara, která se zaměřila na dospívání šestnáctileté dívky, s níž je přes její zvláštní povahu a záliby poměrně snadné empatizovat.

Její osobní příběh, jež Burtonovi prý připomněl jeho vlastní outsiderskou zkušenost ze školních let, pak zabalili do ověřeného příběhu ze střední školy a detektivky. Hrdinka se na jedné straně potýká s tím, jak (ne)zapadnout mezi svoje vrstevníky a naučit se žít se svou nadpřirozenou schopností, na straně druhé řeší sérii vražd v okolí Akademie Nevermore. Podobný koncept už uspěl u Upírských deníků, Vlčího mláděte i Smalville, předchozího seriálu Gougha a Millara.

Spojení známé režisérské osobnosti, kultovní značky Addamsových a jejího pojetí zafungovalo na Netflixu dokonale. Zájem o Wednesday po uvedení překonal dokonce čtvrtou řadu megahitu Stranger Things a seriálu zajistil nejlepší premiérový týden v historii streamovací služby. Přízeň diváků neupadala ani poté, nakonec Burtonově prvnímu televiznímu projektu zajistila status třetího vůbec nejúspěšnějšího seriálu, co Netflix kdy vyprodukoval.

Foto: Netflix Wednesday Addamsová

Přesto trvalo téměř sedm týdnů, než firma oficiálně schválila vznik druhé řady. Streamovací služba byla dlouho vnímaná jako velice otevřená všem možným projektům, v poslední době ji ale propady počtu předplatitelů a hodnoty na akciovém trhu přinutily si více vybírat. Vzhledem k tomu, jakým způsobem svoje tituly distribuuje, navíc využívá složitý systém měření jejich úspěšnosti.

Alespoň malý vhled do tohoto procesu před časem poskytnul Neil Gaiman, jeden z tvůrců seriálu Sandman, který na schválení druhé řady čekal tři měsíce. „Teprve teď skončil sběr dat a věc komplikuje fakt, že hodně lidí se na celou řadu nedívalo najednou, ale v delším časovém úseku, kdy si dávali prostor na strávení epizod před tím, než si pustili další,“ napsal Gaiman na Twitteru necelých pět týdnů po premiéře Sandmana.

Pro Netflix, který v naprosté většině případů vydává vždy celou řadu seriálu najednou, je takzvaný binge-watching jedním z rozhodujících faktorů. Pokud diváci nemají tendenci daný titul zhlédnout celý za krátkou dobu, firma to může vyhodnotit jako nedostatek zájmu publika. V některých případech to ale znamená, že seriál zruší, i kdyby si mohl diváky najít až časem. To do určité míry platilo například pro Papírový dům, který se stal obřím hitem.

Wednesday si nicméně publikum získala okamžitě a následující úspěch byl příliš velký na to, aby šlo reálně pochybovat o jejím osudu, vyjma nedorozumění kolem situace s právy a možného přechodu na Prime Video od Amazonu. Za prodlevou ke schválení může tak stát analýza dat nebo komunikace s tvůrci o dalším směřování seriálu.

Gough a Miller už dříve řekli, že se v pokračování chtějí zaměřit také na další postavy z Addamsovy rodiny. V centru ale samozřejmě zůstane titulní hrdinka a její osobní vývoj. „Ten seriál je vlastně o dívce, která vidí svět černobíle a zjišťuje, že existují i odstíny šedé,“ řekl Gough v rozhovoru pro TVLine. „Je to pro ni o tom se naučit orientovat mezi úspěchy a neúspěchy v přátelství,“ dodal.