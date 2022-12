Wednesday je třetí nejúspěšnější seriál v historii Netflixu. Službě letos dominovaly Stranger Things

Diskuzím kolem Netflixu v několika posledních dnech dominuje satirická detektivka Na nože: Glass Onion, u vrcholku žebříčků sledovanosti se ale i více než měsíc stále pohybuje temněji laděná Wednesday. Seriál o rodině Addamsových, na němž pracoval i Tim Burton, ohrozil dokonce prvenství Stranger Things. Dostal se tak na horní příčky nejen seznamu nejsledovanějších titulů roku, který Netflix právě vydal, ale patří k nejúspěšnějším titulům streamovací služby vůbec.

Příběhy o aristokratické rodině s oblibou ve všem temném, podivném a děsivém se začaly objevovat na stránkách magazínu The New Yorker už ve třicátých letech. Od té doby prošly několika změnami a postupně dobyly svět, v základu ovšem vždy šlo o dynamiku mezi hlavními postavami Morticie, Gomeze, Wednesday, Pugsleyho a dalšími a okolním „normálním“ světem. Wednesday tento koncept poměrně výrazně obměnila.

Do centra se dostala dospívající dívka z názvu seriálu, která se snaží zapadnout (nebo možná spíš právě naopak) v nové internátní škole, kam ji rodiče pošlou poté, co ohrozí zdraví celého týmu vodního póla. Právě rozhodnutí zaměřit se na outsiderskou Wednesday bylo i tím, co k projektu přitáhlo populárního režiséra Tima Burtona. „Promluvilo to ke mně tím, jak jsem se sám cítil ve škole, jak se v tom věku vztahujete ke svým rodičům a jak vnímáte sama sebe,“ řekl.

Seriál plný černého humoru, kamenného výrazu (a bizarního tance) hrdinky s tváří herečky Jenny Ortega a řešení záhadných vražd k sobě přitáhl i diváky. A to ve velkém. Zájem o Wednesday ve svém prvním týdnu překonal dokonce letošní čtvrtou řadu Stranger Things a makabróznímu fantasy tak patří status největší premiéry v dějinách Netflixu.

Foto: Netflix Wednesday v seriálu zamíří na Akademii Nevermore pro společenské vyděděnce

V průběhu prvních čtyř týdnů pak lidé sledováním seriálu strávili celkem 1,24 miliardy hodin, přibližně o sto milionů méně než s předposledním dobrodružstvím Jedenáctky, Mikea, Max, Hoppera a dalších. Wednesday se tím stala druhým nejúspěšnějším seriálem Netflixu pro letošní rok a třetím celkově. Prvenství si i nadále drží loňská Hra na oliheň, která za první měsíc nasbírala 1,65 miliardy zhlédnutých hodin.

Největší streamovací služba na světě teď zveřejnila také žebříčky deseti nejpopulárnějších filmů a seriálů za letošní rok. Je z nich zřejmé, že byť se zábavnímu gigantovi v poslední době nedaří zrovna nejlépe na akciovém trhu, kde panuje nejistota o dlouhodobé udržitelnosti jeho byznysu, diváci mají o jeho audiovizuální produkci velký zájem.

Dvojici nejsledovanějších seriálů už známe. Na třetí příčku se zařadila minisérie Monstrum – Příběh Jeffreyho Dahmera. Thriller o známém sériovém vrahovi se snažil zmapovat, co ho k jeho otřesným činům vedlo a jaký měly dopad. V neposlední řadě také poukázal na systémová selhání, kvůli nimž za sebou Dahmer nechal tak vysoký počet obětí. Monstrum přesto čelilo vlně kritiky, kterou si tvůrci mohou vzít k srdci při plánování dvou dalších řad.

Dále se v žebříčku seriálů objevuje druhá řada historické romance Bridgertonovi, následovaná korejským zombie hororem All of Us Are Dead. V souvislosti s tím Netflix uvedl, že nějaký korejský titul vidělo 60 procent uživatelů služby. Filmová i televizní, ale také hudební tvorba této asijské země je v posledních letech zvlášť populární, když mezi posluchači dominuje K-pop a mezi diváky zase Hra na oliheň nebo oscarový Parazit.

Foto: Stanislav Honzik/Netflix © 2022 Film The Gray Man s Ryanem Goslingem se natáčel v Praze

Filmům na Netflixu letos nepřekvapivě vévodil The Gray Man. Akční thriller s Ryanem Goslingem, který se s rozpočtem dvě stě milionů dolarů stal nejdražším titulem v historii streamovací služby, divákům představil vražednou honičku dvou elitních agentů. Kritiku sice příliš nepřesvědčil, vysoká sledovanost mu ale zajistila schválení přímého pokračování i více experimentálního spin-offu.

Jen o něco méně dobře než The Gray Man si u diváků vedlo akční sci-fi Projekt Adam s Ryanem Reynoldsem. To možná překvapivě následuje romantické drama Zranitelná srdce, kde chudá písničkářka a mariňák předstírají lásku kvůli pojištění. Za zmínku mezi nejpopulárnějšími filmy stojí ještě sportovní drama Životní trefa s Adamem Sandlerem, severská variace na Godzillu s prostým názvem Trol nebo německá adaptace literární klasiky Na západní frontě klid. Kompletní seznamy jsou k nahlédnutí zde.