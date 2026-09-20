Býval tu hřbitov bláznů. Architekti teď zachránili kapli, kde se v osmdesátkách pořádaly rituály
Obnova kaple z pera architektů z ateliéru OHA Architects vyšla na zhruba 8,5 milionu korun. Historické zdivo zůstalo zachované.
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Ještě před několika lety sem veřejnost nesměla a místo postupně zarůstalo. Většina někdejších hrobů zmizela pod břečťanem, dochovalo se jen několik náhrobků a bývalá kaple s márnicí byla v dezolátním stavu. Po požáru z ní navíc zbyly téměř jen obvodové zdi. Teď ji architekti ze studia OHA obnovili a od 1. října bude přístupná i návštěvníkům.
Bohnický ústavní hřbitov, kterému se přezdívá „hřbitov bláznů“, vznikl v roce 1909 a během zhruba šesti desetiletí tu našlo poslední místo odpočinku asi 4 300 lidí. Vedle pacientů léčebny zde byli pohřbeni také zaměstnanci, ošetřovatelé, řádové sestry, dělníci nebo italští vojáci, kteří zemřeli v nedalekém zajateckém táboře. Po ukončení provozu ale hřbitov chátral a postupně se z něj stalo místo pro odpad. A také údajně satanistické rituály. Hřbitov pak přešel do správy Prahy 8, která se ho rozhodla revitalizovat.
Obnova kaple z pera architektů z ateliéru OHA Architects vyšla na zhruba 8,5 milionu korun. Historické zdivo zůstalo zachované, chybějící části doplnila konstrukce z cortenové oceli. Prostor teď může hostit vzpomínková a pietní setkání, komentované prohlídky i menší vzdělávací akce. Tím ale práce nekončí. Do budoucna se počítá s opravou mohyly a kříže, obnovou části historických cest, úpravou zeleně a postupnou opravou hřbitovní zdi. „Obnova kaple ukázala, že i na tak citlivém místě lze respekt k minulosti propojit se současnou architekturou,“ říká místostarosta Prahy 8 Radomír Nepil.