Od dovozu ovoce z Thajska po Šantovku a vinařství v Bordeaux. Zemřel olomoucký podnikatel Richard Morávek
Podnikatel Richard Morávek zemřel ve věku 56 let po vážné nehodě ve Španělsku. Za jeho skupinou Redstone stojí řada olomouckých projektů.
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Ve věku 56 let zemřel olomoucký podnikatel Richard Morávek, jehož developerské firmy stojí mimo jiné za Galerií Šantovka, rezidenční čtvrtí Šantovka Living nebo kancelářským Envelopa Office Center. Jeho úmrtí ve čtvrtek nad ránem oznámila na Facebooku manželka, jak informoval zpravodajský web Olomouc.cz. Morávek měl na konci července vážnou nehodu ve Španělsku. Po převozu do olomoucké nemocnice měl podstoupit několik operací a dlouho byl v umělém spánku.
Rodák ze Zábřehu, který vyrůstal v Mohelnici a vystudoval gymnázium v Litovli, začal podnikat na začátku devadesátých let dovozem tropického ovoce z Thajska a teprve později se přeorientoval na nemovitosti. Širší veřejnost ho začala vnímat se stavbou Galerie Šantovka na místě někdejšího Mila, obchodní centrum otevřelo v roce 2013. Do nového Envelopa Office Center později přesunul i sídlo své skupiny Redstone.
Řada jeho olomouckých plánů zůstává rozpracovaná. Připravuje se rozšíření Šantovky o novou obchodní čtvrť, u Lokomotivy chtěl stavět bydlení převážně pro studenty a v plánované čtvrti Nová Velkomoravská by mohla vyrůst i multifunkční hala. V Olomouci stál také za restauracemi Lobster či Bistro Paulus, v Neředíně vybudoval centrum dlouhodobé péče o seniory Senatorium. V Pardubicích se staví jeho Galerie Pernerka, v Praze koupil centrum Flora a v Křelově koupil a opravil Fort XX. Ve francouzském Bordeaux vlastnil vinařství Château Escot.