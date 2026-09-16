Chtějí upozornit na reálné ceny e-shopů. Nově ukážou, kolik zboží stojí u konkurence i co jsou slevy a akce
Bezplatné rozšíření od Heureky do prohlížečů automaticky porovná produkt s nabídkami u ostatních obchodníků.
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Nákupní rádce Heureka zavádí nový widget Hlídač cen, který automaticky porovná cenu nabízeného produktu s nabídkami u ostatních obchodníků a zobrazí také několik dostupných alternativ. Nástroj funguje i při běžném vyhledávání na platformách Google, Seznam nebo Zboží.cz a jeho hlavním přínosem má být odhalování reálných cen.
Rozšíření umí zohlednit akční kódy, slevové kupóny a klubové slevy, takže zákazníkům ukazuje skutečnou finální částku k zaplacení, nikoliv uměle navýšené a následně škrtnuté ceny. „Kromě ceny bere v úvahu také hodnocení obchodů a certifikát Ověřeno zákazníky, které garantuje, že vybírají ze spolehlivých e-shopů hodnocených na základě reálných zkušeností nakupujících,“ uvádí Stanislav Sopko, šéf produktu a vývoje v Heureka Group.
Podobný projekt už několik let provozuje trojice českých technologických firem Apify, Keboola a TopMonks a jmenuje se Hlídač shopů, místo cen jako takových se ale zaměřuje na slevy a sleduje jen vzorek několika desítek obchodníků. Byť se situace v průběhu let zlepšuje, české e-shopy dokáží kolem výpočtu slev ohýbat a legislativní pravidla obcházet.