Během 23 hodin vyprodali dluhopisy za 750 milionů a říkají: Ani ty peníze nepotřebujeme, šlo o test
Pale Fire Capital točí na burzách desítky miliard a dluhopisy bere jako test vlastní reputace. Detailně to zaznělo v podcastu Money Maker.
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To, nač se jiní nadřou, zvládla investiční skupina Pale Fire Capital, za kterou stojí mimo jiné Jan Barta a Dušan Šenkypl, za necelý den. Novou emisi dluhopisů v objemu 750 milionů korun poslala na trh 17. srpna a byla hned pryč. Bondy s jmenovitou hodnotou 10 tisíc korun a úrokem 7,25 procenta ročně jsou splatné v roce 2031. „Historicky je to pro nás lakmusový papírek zájmu a pohledu na nás jako na skupinu. Z toho, že se emise vyprodala za necelý den, máme obrovskou radost, protože to vypovídá o naší reputaci,“ řekl v podcastu Money Maker Šenkypl, který zároveň šéfuje americkému Grouponu.
Podle nového partnera skupiny Jana Černého je 750 milionů v rámci celé skupiny „kapka v moři“ a zadlužení Pale Fire Capital vyjádřené poměrem LTV činí jen devět procent. „Přestože pro nás může být ekonomicky trochu suboptimální dluhopisy vydávat, vede nás to ke kázni a transparentnosti. Musíme reportovat, ukazuje to, že máme institucionální kulturu,“ uvedl Černý, který byl také hostem Money Makeru.
Peníze z emise dluhopisů půjdou mimo jiné na splacení první emise z roku 2021, která je splatná v říjnu. Jenže Šenkypl v podcastu přiznal, že co se týče financí, operuje skupina s desítkami miliard – ty generuje především na kapitálových trzích, kde je hodně aktivní prostřednictvím Jana Barty. Ten platí za jednoho z nejinspirativnějších a nejúspěšnějších akciových hráčů, je architektem minulých či stále běžících sázek na cenné papíry firem jako Dole, Edenred, Coursera ši DocuSign.