Bývalý šéf polského McKinsey jde pomáhat řídit obří český fond. Bude hledat příjemce miliard

Je to fond ve zdejším prostředí velmi neobvyklý. Zatímco ostatní venture kapitálová uskupení obvykle posílají peníze do firem, u kterých doufají, že jednou snad vyrostou na stovky zaměstnanců, stovky milionů v obratu a globální působnost, Orbit Capital si vybírá ty, které už alespoň něco z toho mají. Nebo úplně všechno. O to vyšší částky jim posílá, obvykle nad 140 milionů korun. Pod svými křídly má zvučná jména, jako jsou Rohlík, Mews či Preply, a další hodlá objevit a udržet je doma. Že myslí regionálně, dokazuje i novou posilou. Partnerem fondu se stává Wiktor Namysł, bývalý šéf polského McKinsey.

Ten doplňuje Radovana Nesrstu, který Orbit založil a spolu s nímž teď fond vede, oba mají tedy pozici hlavního partnera. Bývalý šéf polského McKinsey má s investicemi bohaté zkušenosti. Sám se stal aktivním investorem. DocPlanner, Booksy či Omnipack se řadí mezi polské startupy, které od něj získaly peníze ve svých začátcích. Dnes jsou to globální hráči.

Namysł nyní bude pomáhat vybírat ta nejzajímavější jména v regionu. Orbit pro ně chce připravit 200 milionů eur, tedy v aktuálním přepočtu 4,7 miliardy korun. Zhruba čtvrtinu už od investorů má, další peníze jsou v jednání a směřovat by měly jak z evropských, tak z českých institucí. Fond je pak pošle firmám, od kterých očekává, že se stanou budoucími jednorožci.

Ale především českými, slovenskými nebo polskými. Takové firmy by prý s Orbitem nemusely pro větší finanční kola vyrážet do zahraničí, ale mohly by jednoduše zůstat v regionu. Nesrsta a Namysł říkají, že do zmíněných tří zemí chtějí poslat alespoň 60 procent z balíčku peněz. Zbytek připadne ostatním zemím střední a východní Evropy. „Myslíme si, že je to skvělá komerční příležitost. Ale taky ohromná věc, která, když se nám podaří, dokáže urychlit rozvoj regionu, firmy se nebudou stěhovat do ciziny, atraktivní pracovní pozice budou vznikat i tady,“ říká Nesrsta.

Čistá nula z českých luhů a hájů

Radovan Nesrsta a Wiktor Namysł se znají přes dvacet let. Kdysi spolu studovali ve Spojených státech a pak oba nastoupili do společnosti McKinsey, jeden v Praze, druhý ve Varšavě. Nesrsta se následně stal jedním ze čtyř zakladatelů a partnerů investiční skupiny Enern, kde má za sebou investice do firem jako Rohlik.cz, Twisto, ROI Hunter nebo Footshop.

Po celou dobu byli v kontaktu a o případném propojení čas od času mluvili. Když v roce 2019 Nesrsta založil Orbit, tehdy ještě výhradně se zaměřením na dluhové financování, pomohl fond penězi ve formě půjčky například Twistu nebo Manifestu. Za tři roky si zapsali přes deset takových transakcí, některé z nich přitom směřovaly víckrát do stejných firem jako třeba právě u zmíněného Twista.

Foto: Orbit Capital Radovan Nesrsta, hlavní partner Orbit Capital

Zatím Namysł stále fungoval v poradenské činnosti v McKinsey. Vedle toho ale své peníze aktivně investoval a stal se zajímavým hráčem polského startupového ekosystému v rámci takzvaných early-stage fází. Nasbíral portfolio zhruba 16 firem.

„U některých z nich jsme se investičně protli, když jsem posílal peníze buď přes Enern, nebo přes Kayu. On pomáhal zakladatelům v úplných začátcích. Vytvořil si silnou reputaci a důvěru zejména v Polsku,“ popisuje Nesrsta. „Přesto tu debatu, že se k Orbitu přidá, jsme vedli spíš léta než měsíce. Asi jsme potřebovali, aby se situace vyvrbila,“ usmívá se.

Před 15 měsíci se Orbit rozrostl o takzvaný fond růstového kapitálu. Když Nesrsta hovoří o portfoliu firem, záměrně se vyhýbá slovu startup – společnosti, které jej zajímají, jsou totiž takzvané scaleupy. Firmy, které už vyrostly z garážových začátků a velikosti, teď jde o významné hráče, kteří dál rychle stoupají. Přesto se jejich další rozšiřování neobejde bez pomoci zvenčí.

Právě tady vycítil Nesrsta s Orbitem příležitost. Fondy v Česku se obvykle zaměřují na startupy v počátcích jejich fungování, popisuje. Podporují je od chvíle, kdy je nápad jen v hlavách zakladatelů, zhruba až do doby, kdy mají desítky zaměstnanců a úspěch v několika zemích Evropy. Pak ale jejich finanční balíčky přestávají stačit.

„Dělali jsme si výzkum. Prošli jsme zhruba 130 investičních kol v letech 2018 až 2021 o velikost 15 až 80 milionů eur. V rámci nich investici nevedl žádný fond z východní Evropy. Čistá nula. Účastnili se, ale nikdy nebyli hlavním investorem. Je to velká příležitost,“ myslí si Nesrsta.

Orbit do vybraných firem investuje minimálně šest milionů eur, tedy asi 140 milionů korun, ale může to být i víc než dvojnásobek. Během příštích čtyř let by takovou injekci mělo dostat 12 až 14 společností.

V hledáčku je jich teď několik. „Zkoumáme přes pozici v ekosystému, kterou jsme si za ta léta vybudovali. Bavíme se o společnostech, které vznikly před pěti, šesti či sedmi roky a velmi pravděpodobně už jsme je viděli, nejspíš už jsme investici do nich zvažovali. A do některých jsme jako Enern třeba i investovali. Každou z nich máme v hledáčku tři roky a sledujeme, jak se jim daří,“ přibližuje Nesrsta.