Už jen krůček k dalšímu českému jednorožci. Hotelový startup Mews nabírá přes čtyři miliardy

Startup Mews, který vyvíjí řídicí systém pro hotely a ubytovací zařízení, po otřesech během pandemie koronaviru znovu nastartoval růst a kráčí za cílem globálně transformovat celé odvětví pohostinství. Projekt zakladatele Richarda Valtra nyní oznámil zásadní novinku – uzavřel investici přesahující čtyři miliardy korun. Větší kola do startupů českých zakladatelů by se dala spočítat na prstech jedné ruky.

Poslední finanční kolo ve výši 750 milionů korun Mews uzavřel v roce 2019, další se očekávalo již rok na to, pandemie koronaviru ovšem tehdejší plány tuzemského startupu propadem globálního cestovního ruchu utnula. Startup musel rychle zařadit zpátečku, propustil část zaměstnanců a změnil i svoji strategii.

Transformace firmy podle jejího zakladatele Richarda Valtra dopadla dobře a loni zažila nečekaně rekordní rok. Mews se tak vrátil opět k růstu, který navíc podporuje akvizicemi menších konkurenčních hráčů. V rámci svého vlastního investičního fondu v tom plánuje i nadále pokračovat.

Konkrétní výsledky Mews dlouhodobě nezveřejňuje, nyní jen prozradil, že se mu meziročně zvýšily příjmy o 174 procent a hrubý objem plateb (GPV) přes jeho Mews Payments meziročně vzrostl o 227 procent na 2,3 miliardy dolarů. Tento vývoj a čísla podpořily i důvěru investorů.

Foto: Mews Ředitel Mews Matthijs Welle a zakladatel Richard Valtr

Mews, který má oficiální sídlo v Amsterdamu a svoji největší pobočku provozuje v Praze, nyní uzavřel jedno z vůbec největších finančních kol do startupu českého zakladatele. V rámci takzvané série C získal 185 milionů dolarů, asi 4,2 miliardy korun. Větší investici zatím uzavřela jen britská zdravotnická Cera spoluzakladatele Marka Sachy, online supermarket Rohlík Tomáše Čupra a logistický Shipmonk Jana Bednáře. V součtu s aktuálním kolem již Mews od investorů získal více než 225 milionů dolarů, v aktuálním přepočtu 5,1 miliardy korun.

„Naším posláním je transformovat odvětví pohostinství pomocí cloudových řešení do podoby, která je přínosnější pro všechny strany. Kolo série C umožní našemu týmu urychlit některé velmi ambiciózní plány v oblasti produktu a vývoje, pokračovat v mezinárodní expanzi a také zajistí, abychom mohli nadále spolupracovat s nejprogresivnějšími majiteli a provozovateli hotelů na světě,“ říká Valtr.

Mews poskytuje ubytovacím zařízením systém pro správu rezervací, check-inů a vyřizování požadavků jejich hostů. Umí mimo jiné přijímat platby nebo řešit kompletní management hotelu včetně personálu. Platformu dnes v 70 zemích využívá přes 3 200 ubytovacích zařízení, v nichž obsluhuje přes 360 tisíc lůžek.

„Hotelový průmysl se letos vrátil v plné síle téměř ve všech regionech a segmentech. Současně v odvětví pozorujeme velké změny, více se využívají technologie k modernizaci a zefektivnění provozu. Díky investici budeme moct pokračovat ve financování výzkumu a vývoje. V několika nadcházejících čtvrtletích se chystáme představit řadu zajímavých nových produktů,“ pokračuje Valtr.

V čele současného kola stojí švédská investiční společnost Kinnevik, americká společnost Goldman Sachs Asset Management a fondy Revaia, Derive Ventures, Battery Ventures, Notion Capital, Salesforce Ventures, Thayer Venture a henQ. Zároveň poprvé do Mews vstupuje také český investor, kterým je fond Orbit Capital.

„Nepropojené a neefektivní softwary jsou přežitek a peklo pro hoteliéry i zákazníky, vidí to celý trh a Richard s Mattem jsou pionýři inovace v tomto segmentu. Jsme moc rádi, že můžeme Mews investicí pomoct s jejich misí za efektivnějším pohostinstvím. Mews je ve své růstové fázi, navíc je z našich luhů a hájů, kde vytváří skvělé pracovní příležitosti pro české talenty a pomáhá jim růst do globálních rozměrů,“ popisuje partner Orbit Capital Radovan Nesrsta.

Na dosah od miliardové valuace

„Valuace Mews je po nynější investici 865 milionů dolarů, v přepočtu 19,7 miliardy korun,“ říká pro CzechCrunch finanční ředitelka Pavla Munzarová, jež do Mews nastupovala jako zaměstnanec číslo patnáct a jako vůbec první na pozici související s financemi. Ve firmě je šest let a rostla společně s ní, nyní vede oddělení o přibližně sedmdesáti hlavách včetně týmů odpovědných za byznysové operace, akvizice či právníky.

Dlouhodobě se přitom očekávalo, že v kole série C Mews již status jednorožce – tedy startupu s valuací vyšší než jedna miliarda dolarů – překoná. Ve stáji bájných zvířat s rohem na hlavě, která mají propojení s Českem, by se tak připojil k Rohlíku zakladatele Tomáše Čupra a Productboardu zakladatelů Huberta Palána a Daniela Hejla.

„Při vyjednávání s investory jsme si nezakládali na statusu jednorožce,“ komentuje Munzarová. „Jednorožci asi prodávají články a pro běžné lidi je to zajímavé, ve světovém nebo evropském měřítku je jich už ale tolik, že to není tak speciální. Co speciální je, je být lídrem ve své kategorii,“ popsal v rozhovoru pro CzechCrunch před rokem také Richard Valtr.

Foto: Mews Finanční ředitelka Mews Pavla Munzarová

Podle finanční ředitelky má Mews nyní dostatek prostředků na to, aby dokázal sledovat své cíle a udržovat se ve zdravém růstu, který nebude zbytečně přepálený, k čemuž by mohl přebytek financí vést. Ostatně právě vzhledem ke svému oboru prošel startup velkou krizí se začátkem pandemie koronaviru, jež v podstatě zastavila globální cestovní ruch. Mews tehdy musel propouštět zaměstnance, šetřit náklady a zaměřit se na efektivní fungování.

„Krizí jsme si již prošli v roce 2020, proto víme, jaké to je. Z vývoje jsme se poučili a ve srovnání s jinými startupy je to teď pro nás ‚výhoda‘, současné ochlazování a poklesy v rámci technologického sektoru se nás tak moc nedotýkají,“ říká Munzarová s odkazem na globální dění, kdy i největší technologičtí giganti musí kvůli úsporám přepouštět desítky tisíc lidí. Částečně se to týká i Česka, například výše zmiňovaný Productboard nedávno propustil sto lidí, k podobnému kroku přistoupil také estonský Pipedrive se svou pražskou pobočkou.

„Aktuálně na trhu není v bezpečí nikdo a dění sledujeme. Po našich zkušenostech ale rosteme udržitelně a cestovního trhu se nyní krize netýká. Jak dokazuje současné kolo, našemu potenciálu věří i investoři,“ ubezpečuje Munzarová s tím, že Mews také nabírá zaměstnance – ke konci roku jich má být již 650, což je asi dvakrát více od posledního finančního kola série B v roce 2019.

Firma by se podle Munzarové navíc měla za dva roky překlopit i do ziskovosti, další finanční kolo série D vzhledem k tomu otevírat nechce. Zvykem přitom bývá, že když startup doroste do určité velikosti a dokáže najít udržitelný byznys model, většinou vstoupí na burzu, nebo najde nového strategického partnera – oběma kroky dojde na uspokojení požadavků na návratnost vložených peněz investorů.

Ke kterému z nich se uchýlí Mews, zatím není jasné. „Na různé možnosti exitu se připravujeme, abychom v případě potřeby byli na tyto situace nachystaní. Z dlouhodobého pohledu ale zatím se vstupem na burzu ani s konkrétním plánem na exit nepočítáme, nic není definované,“ uzavírá Munzarová.