Pro investory to byla jasná volba, přesto stihl Rohlík pětimiliardovou injekci těsně na čas

„Tohle bylo těžké, opravdu těžké,“ napsal Tomáš Čupr. Měl na mysli skutečnost, že se mu podařilo v době, kdy se utahují opasky, technologické firmy odepisují miliardy ze své hodnoty a v globální ekonomice řádí inflace, pro svůj Rohlík vybrat od investorů přes pět miliard korun. V tuzemsku nevídaná částka a neuvěřitelný počin v okamžiku, kdy jiným startupům peníze dochází a po penězích na krvácejícím trhu sahají marně. „Rohlíkové kolo je testament investorskému útěku za kvalitou,“ říká český investor, jehož fond byl součástí posledního investičního kola.

Co myslí tím útěkem za kvalitou? Jde o termín flight-to-quality a v investorské hantýrce jde o změnu investičního chování v době finančních otřesů, kdy se investoři snaží prodat riziková aktiva a místo toho kupují ta bezpečnější. Označit Rohlík, který je teprve na startu své celoevropské expanze, na většině trhů pálí peníze a čelí obrovské konkurenci, za bezpečnou investici by si asi příliš investorů nedovolilo. Pavel Mucha, partner venture kapitálového fondu Kaya, je ovšem přesvědčen, že tahle sázka se vyplatí.

„To, že Rohlík dokázal získat tak velký kapitál, jen ukazuje, ve které části pelotonu těchto firem z hlediska kvality byznysu, týmu a toho, co staví, na evropské úrovni je. I v této kategorii je obrovské množství firem, o které investoři ani nezavadí,“ říká pro CzechCrunch Mucha, který je zároveň součástí skupiny Enern a růstového fondu Orbit Capital, jenž se připojil k poslednímu investičnímu kolu a drží díky tomu podíl pohybující se kolem deseti procent.

Rohlík znají v Enernu velmi dobře. S Tomášem Čuprem, který se stal později partnerem Enernu, jsou od prvního dne, kdy online supermarket vznikal. „Rozhodování o tom, zda budeme opět investovat, nebylo příliš složité, nebylo co řešit. Velké investiční kolo jen potvrzuje to, co si dlouhé roky myslíme – že Rohlík staví opravdově dobrý byznys, ne byznys založený na pitch decku,“ doplňuje Mucha, který je rovněž součástí představenstva Rohlíku, do něhož investovala známá investorská esa z celého světa. Součástí posledního kola byl i sám Čupr, který je dál největším (nikoliv většinovým) akcionářem.

Foto: Kaya Pavel Mucha, partner investičního fondu Kaya VC

Zakladatel Rohlíku se svými plány, které mají skončit až na některé evropské burze s tržní kapitalizací v desítkách miliard eur, již oslovil známý britsko-americký fond Index Ventures, francouzský Partech i Quadrille Capital a naposledy také belgickou rodinnou investiční společnost Sofina. Ještě relativně nedávno by býval mohl oslňovat klidně jen vzletnými plány a vizemi. Kdyby však jeho byznys neměl opravdu dobrý fundament a nebyl postaven na pevných základech, na nichž je alespoň v dáli vidět profitabilita, v polovině roku 2022 by už patrně neuspěl.

Nejen do venture kapitálového světa totiž přichází zima. Winter is coming, říkají američtí investoři a také startupy, které se marně natahují pro další peníze. Startupový svět splaskl i v Česku, investoři už místo vzdušných zámků vyžadují exaktní čísla, a když nemáte co ukázat, máte smůlu. Nejeden startupista, se kterým jsme v posledních měsících mluvili, popisoval, že takzvané raisování je o mnoho složitější. Podmínky se mění ze dne na den, zpřísňují se, snižují se valuace a to, co dokážete vybrat od investorů dnes, by už za měsíc vůbec nemuselo být možné.

Potvrzuje to i Tomáš Čupr, který dosud největší získanou investici do ryze českého startupu okomentoval na LinkedInu následovně: „Tohle bylo těžké. Opravdu těžké. Začali jsme raisovat v lednu na trhu, který už byl v depresi, a pak přišla válka. Pak začala hyperinflace a akciový trh se dále propadl. Ale takový je život zakladatele a my jsme to zvládli.“ Jen v posledním kolem získal největší český online supermarket 220 milionů eur, to je v přepočtu 5,5 miliardy korun. Celkem už financování Rohlíku přesáhlo 500 milionů eur, tedy 12 miliard korun.

Díky velké kapitálové injekci je teď Rohlík připraven jednak na zrychlení své expanze a také případně na horší ekonomické časy, které jeho samotného, ale možná především jeho zákazníky čekají. Dosud však prý měla inflace či pandemická opatření na výsledky firmy minimální dopady, jak líčil Tomáš Čupr v nedávném rozhovoru pro agenturu Bloomberg. Rohlík totiž cílí na movitější klientelu, která zatím není tolik ovlivněna.

Foto: Rohlik.cz Vratná nákupní taška od Rohlik.cz

V západní Evropě má průměrná objednávka na Rohlíku přesahovat 85 eur (2 100 korun), což má být podle Čupra zároveň více než u většiny konkurentů. Jeho online supermarket zatím působí v Mnichově a ve Vídni, ale chystá se rychle dál. Devětatřicetiletý zakladatel na to jde chytře. Prozatím se vyhýbá vysoce konkurenčním městům, jako je Londýn nebo Paříž, protože by tam musel pálit příliš mnoho peněz. Místo toho se vydal z Česka nejprve do Maďarska, pak do Rakouska, Německa a také Španělska, Rumunska či Itálie.

A funguje to. Od roku 2018 je Rohlík ziskový v Česku, od loňska v Maďarsku. Za loňský rok na všech trzích celá skupina, jež na jednotlivých trzích působí pod různými názvy, utržila necelých 500 milionů eur (12 miliard korun) při meziročním růstu o polovinu. Rozsáhlé investice do expanze sice nechaly v knihách ztrátu kolem 100 milionů eur (2,5 miliardy korun), ale podle Čupra je to pořád méně, než kolik pálí konkurence. „Úspěšný vstup na další trhy je teď klíčový. Pro nás ale byla další investice jasná volba, protože pravidelně sledujeme výsledky hospodaření a projektu věříme,“ říká Jakub Dyba, ředitel nových investic R2G.

Také rodinná investiční kancelář R2G, která spravuje prostředky miliardářů Oldřicha Šlemra, Eduarda Kučery a Pavla Baudiše, je již součástí několikátého investičního kola. Do Rohlíku už podle Dyby poslala desítky milionů eur, a přestože obvykle investuje spíše do již rozvinutých společností s prověřeným obchodním modelem, v případě rychle rostoucího online supermarketu dělá ráda výjimku. „Když vidíme, jak se podařilo byznys rozvinout v Česku, věříme, že to budou Tomáš Čupr a jeho kolegové schopní replikovat i v zahraničí,“ doplňuje Dyba.

V nejbližší době se chce Rohlík soustředit na otevírání nových měst v rámci zemí, kde již působí, a postupně ze všech regionů dělat ziskové byznysy. Do zisku by se mohla celá skupina dle současných plánů otočit během několika následujících let, a pokud se to podaří, chtěl by Tomáš Čupr zamířit na burzu. „Naším cílem je uvést společnost na burzu do tří až pěti let. Vzhledem k současné náladě na trhu se zdá nepravděpodobné, že by bylo snadné získat peníze prostřednictvím IPO v příštích 24 měsících,“ uvedl pro Bloomberg. I proto mu nejnovější velká investice hraje do karet.

A úspěch ještě víc vynikne při pohledu na to, co se děje jeho konkurentům. Původně turecký Getir, který působí v západní Evropě a v USA, nedávno ohlásil rozsáhlé propouštění, jež se dotkne několika tisíc jeho zaměstnanců. Stovky lidí nechá jít také berlínský startup Gorillas, který vyletěl hlavně za pandemie díky slibům, že lidem doveze potraviny ke dveřím během 15 minut. Dvě takové firmy z Ameriky – Buyt a Fridge No More – už letos dokonce skončily. Akcie skupiny DoorDash, která se zaměřuje na rozvoj jídla, zase za poslední rok klesly o 65 procent.