Byznysová čtvrť bude rok bez metra. Praha zavře Pankrác kvůli budování přestupu na linku D

Samotné metro D pořád zní jako hudba budoucnosti. Za rok se už ale pro spoustu lidí stane víc než reálné. Od prvního ledna 2025 se uzavře stanice metra Pankrác. Ne na pár měsíců, ale rovnou na rok. Důvodem je právě výstavba přestupní stanice na déčko.

Zhruba 55 tisíc lidí, kteří tudy denně projdou, tak bude muset na rok změnit svoje návyky. Pankrác je přitom místo, kde se v Praze buduje byznysový distrikt. Stojí tu City Tower nebo V Tower, svoje sídlo tady má spousta společností. Ať už je to technologická firma Avast nebo bankovní instituce Raiffeisenbank. Je tu také obchodní centrum Arkády Pankrác, kde je zaměstnaných zhruba dva tisíce lidí.

Ti všichni budou od začátku přespříštího roku muset využívat tramvajové linky. Trať se v místě prodlouží, a to až před budovu na Budějovické ulici, která kdysi náležela České poště. Kromě tramvaje budou v místě zajišťovat dopravu také autobusy. Zavření stanice schválili v pondělí pražští radní.

Na Pankráci by se měl začít budovat přestupní tunel, kudy budou proudit davy lidí z linky C na linku D a naopak. Součástí prací bude také výměna eskalátorů vedoucích do vestibulu, výměna osvětlení, rozvodů a podhledů. Opravit by se mělo i veřejné WC, které už ve stanici je, ale dlouho není v provozu.

Stanicí metra Pankrác by po vzniku čtvrté linky mělo projít až 120 tisíc lidí denně. V současné době získává déčko zcela konkrétní obrysy. Stavět se začalo loni v dubnu, konkrétně trasa mezi Pankrácí a Olbrachtovou. Součástí toho je i vybudování nové přestupní stanice.

V další fázi by měla stavba pokračovat až na Nové Dvory, čímž by vzniklo pět stanic. Druhý úsek se měl už začít stavět, veřejnou zakázku ale zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Dopravní podnik proti rozhodnutí podal rozklad, zakázka nicméně stále stojí.

Ve třetí fázi budou práce pokračovat na úseku od Pankráce až po Depo Písnice a z Pankráce na Náměstí Míru. Dohromady by na modré lince metra mělo vzniknout stanic deset. Podle plánů by mělo být déčko v provozu v roce 2029, celkové náklady atakují hranici sto miliard. Vozy by měly být plně automatizované, jezdit tedy budou bez strojvedoucího. V jednotlivých stanicích kvůli tomu vzniknou bezpečnostní stěny.

Ulevit by čtvrtá linka měla především jihu města, kde jsou čtvrti jako Krč, Lhotka, Novodvorská nebo Libuš. Bydlí v nich až sto padesát tisíc lidí, kteří jsou dnes odkázáni především na automobilovou nebo autobusovou dopravu. V současnosti je nejblíže této části Prahy linka C. Ta ale už kapacitně nestačí a ve špičce není možné přidávat nové spoje.