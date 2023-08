Čech se dostal do nejdražšího videa youtubera MrBeasta. V jeho extrémní olympiádě hrál o miliony

Nejprve si poradil s nekompromisním překážkovým během, kde vyhořela polovina soutěžících. Pak zvládl i nebezpečnou gymnastiku, kde musel ve velké výšce přeskakovat přes pohyblivé kladky. Třetí kolo se mu ale stalo osudným – střelba z luku totiž nebyla jeho silnou stránkou. I tak ale může být vyvolený Čech maximálně spokojen, protože se stal přímou součástí dosud nejnákladnějšího videa, které nejsledovanější youtuber planety MrBeast vytvořil. A ještě si odnesl hezkou finanční odměnu.

MrBeast, který je se základnou 177 milionů odběratelů největším tvůrcem na YouTubu, lákal na své nové video už před týdnem. Zatímco bořila rekordy v počtu zhlédnutí jeho dovolená za dvaadvacet korun, z níž se následně vydal do naprostého přepychu, on už fanoušky připravoval na něco, co v jeho kariéře nemělo obdoby. A jak sám přiznal, náklady se šplhaly ke stovce milionů korun. Teď už svět ví, co na jeho další internetové vylomenině bylo tak drahé. Udělal totiž vlastní olympiádu.

Vybral 195 soutěžících, kteří byli zároveň jeho odběrateli, přičemž všichni byli z jiné země. Proto se mezi nimi objevil i reprezentant z Česka, který na svém trikotu hrdě nosil nápis Czechia a dělal vše pro to, aby pro svou krajinu vyhrál a odvezl do ní velkou zlatou medaili spolu s peněžní odměnou ve výši čtvrt milionu dolarů, tedy zhruba 5,5 milionu korun. Konkurence z celého světa ale byla silná, nicméně nač stahovat kalhoty, když nejvyšší stupínek bedny je ještě daleko…

Jak má MrBeast u svých videí ve zvyku, nic není jen tak. Jeho filmografie čítá několik děl, která jsou postavená na nejrůznějších výzvách – ostatně se stačí podívat na video, kde imitoval seriálový hit Hra na oliheň. Nebo třeba na to, jak musel sám s partou kamarádů přežívat týden na polorozpadlém voru v oceánu, kilometry od nejbližšího břehu – a pouze se základními surovinami. Výzvou byla i tato extrémní olympiáda, která prověřovala fyzickou i psychickou odolnost.

Obě zmíněná videa – dobrodružná dovolená a trosečnická eskapáda – trhala rekordy v počtu zhlédnutí za jeden den. A to nejnovější, kde MrBeast vymyslel vlastní verzi olympijských her, udělalo to stejné. Za den dosáhlo 58 milionů zhlédnutí, což je bezprecedentní hranice, kterou žádný jiný tvůrce (vyjma hudebních kanálů) na YouTubu nepřekonal. A vlastně se není čemu divit, když jde o nápad, který na nejpopulárnější videoplatformě na internetu nemá obdoby.

Reprezentanti z jednotlivých států se nejprve museli poprat s překážkovým během, ti úspěšní se následně přesunuli do velkého areálu, kde probíhala netradiční gymnastika. Po ní se museli popasovat se střelbou z luku na terč, znovu pod „hrozbou“ pádu do molitanové jámy. Tu už české želízko v ohni nezvládlo, proto nepoznalo, co to je, když pouhých šestnáct hráčů vstoupilo do haly, kde měli za úkol porazit soupeře v šermu.

Pohled na českého reprezentanta je v úseku 1:30 a 6:55.

O vítězi celých her pak rozhodovaly fotbalové penalty, ve kterých se stal nejúspěšnějším reprezentant z Libye, jenž si odnesl zlatou medaili a 250 tisíc dolarů k tomu. Na stříbrném místě ale skončil Evropan, tudíž alespoň nějaké zadostiučinění pro fanoušky ze starého kontinentu. Třetí místo patřilo klukovi z Tádžikistánu. Žádný ze soutěžících ale nevyšel úplně naprázdno – vedle velkého zážitku s největším youtuberem planety dostal každý dva tisíce dolarů za účast, tedy asi 44 tisíc korun.

Video pod názvem Every Country On Earth Fights For $250,000! se ale neobešlo bez kontroverze. Protože se MrBeast snažil do své olympiády dostat zástupce ze všech zemí světa, zahrnul i Rusko a Ukrajinu, které jsou nyní ve válečném konfliktu. V části, kde se ukazují grafické mapy zemí, které vypadly, respektive které pokračují dále, pak jeho tým označil poloostrov Krym jako část Ruska, což vyvolalo mezi diváky velké emoce, které mnohdy zastiňují nadšení, jež z výsledku panuje.

A byť je to na první pohled zřejmé, hodí se dodat, že všechna videa mají jasný scénář a početný tým lidí, kteří mnohdy velice náročný proces tvorby zajišťují. Všude musí být kamery, vše musí být pečlivě sestříhané, aby to udrželo pozornost (proto MrBeast v úvodních vteřinách zpravidla vždy zmíní to nejzajímavější na celém obsahu), a do detailu musí být naplánována i produkce a logistika. Ať už samotných rekvizit, tak vybavení štábu a podobně.

I někdo tak známý jako MrBeast ale musí řešit „běžné podnikatelské problémy“. Příliš dobře mu totiž nevychází podnikání s jeho vlastními burgery. Se společností, která provozuje jeho virtuální řetězec restaurací MrBeast Burger, se nyní dostal do právních tahanic poté, co ji zažaloval za to, že obětovala kvalitu pokrmů na úkor rychlého rozšiřování. Stejná firma na youtubera podává protižalobu o 100 milionů dolarů. A situace se táhne.