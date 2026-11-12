Čech z Beskyd prodal v Americe svůj AI startup. Teď mám finanční svobodu, říká a plánuje další nákupy
René Bystroň získal investici 1,2 milionu dolarů, vybudoval tým v Praze a plánoval další růst. Pak se ale ozval nečekaný zájemce.
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Když před necelými dvěma lety získal pro svůj startup DeltaGen první investici, měl René Bystroň jasno – chce z něj vybudovat velkou technologickou firmu. O prodeji přitom tehdy neuvažoval, jenže konkurence začala kopírovat jeho produkt, získávání dalšího kapitálu bylo čím dál náročnější a nakonec se ozval jeden ze zákazníků s nabídkou, která všechno změnila. Sedmatřicetiletý rodák z Podbeskydí tak svůj americký AI startup prodal a poprvé v životě získal finanční svobodu. Do důchodu se ovšem nechystá. V nové firmě dostal na starost její další růst a především akvizice, které by rád hledal také v Česku.
Kupcem se stala platforma Worker v čele s Johnem Robertsem, investorem je pak i Ratmir Timashev, zakladatel firmy Veeam, kterou v roce 2020 koupil fond Insight Partners v transakci oceněné na pět miliard dolarů. „John patřil k významným klientům DeltaGenu a zhruba šest měsíců po svém nástupu do čela Workeru přišel s konkrétní akviziční nabídkou,“ vysvětluje Bystroň s tím, že Worker hledal hlasovou technologii umělé inteligence, kterou vyvinul právě jeho tým.
Konkrétní prodejní cenu Bystroň komentovat nechce, aby nevytvářel cenové limity pro budoucí nákupy firem, které teď sám plánuje. Uvádí však, že DeltaGen v době prodeje generoval roční opakující se tržby v rozmezí 600 tisíc až 1,2 milionu dolarů na čistě softwarovém modelu. Podle informací CzechCrunche tak hodnota transakce přesáhla 100 milionů korun.
DeltaGen AI v datech a číslech:
- Založen v Seattlu, následný přesun sídla do San Franciska.
- Zakladatelé: René Bystroň, Michal Studnička a Matúš Ondreička.
- Zaměření: původně platforma zkracující proces fúzí a akvizic ze tří až čtyř měsíců na tři až čtyři týdny za pomoci AI, později hlasová AI v reálném čase.
- Financování: pre-seed investice 1,2 milionu dolarů (téměř 30 milionů korun) od nizozemského fondu Forward VC a amerického B5 Capital podepsaná v prosinci 2024.
- Finanční ukazatele: tržby za rok 2024 300 tisíc dolarů (téměř 7,3 milionu korun), ARR (roční opakující se tržby) při prodeji v pásmu 600 tisíc až 1,2 milionu dolarů.
- Klienti (údaje z února 2025): pět velkých korporací v USA včetně bankovního domu BNP Paribas.
- „AI vám dnes pomůže velmi rychle postavit něco, co nikdo nechce. To je na tom trochu zrádné. Máte funkční demo, všichni jsou nadšení a snadno získáte pocit, že máte i byznys. Jenže zákazník vám neplatí za to, jak rychle jste něco naprogramovali. Platí vám za vyřešený problém,“ říká spoluzakladatel DeltaGenu Michal Studnička, který nyní ve Workeru vede produkt.
Rychlý exit nebyl součástí původní strategie. „Skoro žádný founder nechce firmu prodat,“ zamýšlí se Bystroň. Na trhu generativní umělé inteligence se však výrazně proměnilo makroekonomické prostředí a získat nový rizikový kapitál začalo být mimořádně obtížné pro kohokoliv, kdo nepatří mezi úzkou špičku největších základních výzkumných laboratoří. Zároveň se na vytvořené řešení začala dotahovat konkurence a mnohem větší hráči začali technologie DeltaGenu přímo kopírovat.
Před zakladateli se tak objevila dvě možná řešení: buď se pokusit získat obrovský balík nového kapitálu a pustit se do přímého souboje, nebo přejít pod silnějšího partnera. Rozhodnutí spojit se s Workerem podpořil i fakt, že do platformy investuje jeden z velkých softwarových investorů. „Ta konstelace přišla ve správný čas,“ líčí Bystroň s tím, že zásadní byla i shoda s vedením Workeru během společných pracovních výjezdů.
V novém uspořádání přebírá Bystroň pozici provozního ředitele, zatímco Michal Studnička dále řídí produkt a Matúš Ondreička inženýring. Klíčovou podmínkou dohody bylo zachování a rozvoj české pobočky. Investor Workeru Timashev má totiž k tuzemskému trhu silnou byznysovou vazbu – ve své předchozí společnosti vybudoval pražské vývojové centrum čítající 1 700 lidí.
„Dává to smysl, protože s pražským trhem je velmi spokojený,“ popisuje Bystroň. Pro rodáka z Moravy šlo zároveň o osobní prioritu, jak si udržet pravidelné spojení s domovem. Technický i produktový vývoj Workeru se tak bude stavět právě v Praze, kam vedení létá na pravidelné kvartální porady.
Najednou vlastně člověk nezůstává u něčeho, protože musí, ale protože chce.
Pražskou kancelář plánoval Bystroň otevřít už před prodejem. Důvodem byly především enormní náklady na technické týmy v Kalifornii, zatímco české prostředí nabízí špičkové inženýry za racionálnějších podmínek. Sám plánuje trávit v tuzemsku šest měsíců v roce. Obchodní zaměření DeltaGenu i celé platformy však zůstává výhradně americké. Evropský trh Bystroň vnímá jako příliš roztříštěný a svázaný regulacemi a budování obchodních týmů pro jednotlivé země by podle něj nedávalo ekonomický smysl.
Vedle běžného provozu leží na Bystroňových bedrech především růst skrze nákupy dalších firem. Worker počítá s dravou strategií a nedávno předložil nabídku na akvizici v hodnotě několika set milionů dolarů, kterou se však nakonec nepodařilo dokončit. Pozornost týmu se nyní ale soustředí i na střední Evropu. Podle Bystroně jsou ocenění amerických firem neúměrně vysoká, zatímco v Česku, Polsku či Německu se nachází řada technologických příležitostí s mnohem lepším poměrem ceny a návratnosti.
Prodej startupu představuje pro sedmatřicetiletého zakladatele završení dlouhé cesty ze severní Moravy. „Nikdy jsem nebyl ideální student. Neměl jsem rád se všechno učit nazpaměť a vlastně jsem byl dost neposlušný,“ směje se Bystroň vzpomínkám na školu v Kunčičkách u Bašky v Podbeskydí. Zlom nastal v sedmnácti letech, kdy získal stipendium od Nadace OSF a odjel na prestižní Lawrenceville School v New Jersey, kde mu styl výuky založený na diskuzích a esejích okamžitě sedl.
V Americe už zůstal. Nastoupil na univerzitu Yale a následně na Dartmouth College, přičemž veškeré náklady pokryly univerzitní granty určené pro rodiny s ročním příjmem pod 75 tisíc dolarů, což tehdy rodinnému rozpočtu zásadně pomohlo. Názor, že americké vysoké školy jsou pro cizince finančně nedostupné, označuje Bystroň za vyvrácený mýtus.
Před vstupem do vlastního byznysu sbíral praxi v poradenské firmě Boston Consulting Group a investičních bankách Barclays a UBS, a to i v Singapuru a Tokiu. Nezapomínal ani na Českou republiku, kde při festivalu Colours of Ostrava založil mezinárodní fórum Meltingpot. Zájem o nové technologie ho však brzy nasměroval k umělé inteligenci. S Janem Duškem a Pavlem Novotným z Pardubic nejdříve rozjel projekt ai LaMo zaměřený na vzdělávací hry v oblasti AI. Ambice mířily výš, a tak na jaře 2024 v Seattlu vznikl DeltaGen AI.
Startup následně prošel americkým akcelerátorem Techstars, který mu otevřel dveře k investorům. V prosinci 2024 DeltaGen uzavřel pre-seedové kolo ve výši 1,2 milionu dolarů od nizozemského fondu Forward VC a amerického B5 Capital. Startup v té době vykazoval roční tržby 300 tisíc dolarů a získal své velké klienty.
Technologie DeltaGenu cílila na vleklý proces firemních fúzí a akvizic. Běžná prověrka firem trvá několik měsíců a probíhá v nepřehledných tabulkách a prezentacích. „My to s pomocí umělé inteligence zkrátíme na týdny,“ vypočítává Bystroň hlavní přínos platformy využívající umělou inteligenci. Jak už zaznělo, pozornost Workeru pak přitáhla později vyvinutá hlasová technologie.
Transakce přinesla zakladateli dosud nepoznanou finanční nezávislost. „Najednou vlastně člověk nezůstává u něčeho, protože musí, ale protože chce,“ uzavírá s tím, že ho stále baví škálování a práce s lidmi. Větší firemní zázemí sice obnáší častější cestování mezi Švýcarskem, New Yorkem, San Franciskem a Prahou a zdlouhavější schvalování, zároveň však zakladatelům poskytuje silnou vyjednávací pozici.