Z Kunčiček do Kalifornie. Čech odjel studovat do USA, založil tam startup a teď s ním míří do Prahy

Na české střední škole ho to vůbec nebavilo. „Nikdy jsem nebyl ideální student. Neměl jsem rád se všechno učit nazpaměť a vlastně jsem byl dost neposlušný,“ směje se dnes sedmatřicetiletý René Bystroň, který pochází z Kunčiček u Bašky v Podbeskydí. Český školský systém mu prostě nevyhovoval, rozhodl se tak, že zkusí štěstí ve Spojených státech.

V 17 letech získal stipendium od Nadace OSF a vydal se studovat na prestižní Lawrenceville School v New Jersey. „Výuka skrze diskuzi nebo eseje mi opravdu sedla,“ vzpomíná Bystroň. A Spojené státy si ho nakonec získaly natolik, že v nich zůstal natrvalo. „Šel jsem tu i na vejšku – nejdřív na Yale, potom na Dartmouth College.“

„Mé rodině to vlastně vyhovovalo, nebyla na tom finančně zrovna nejlépe,“ vzpomíná Bystroň. V USA totiž získal další granty, které mu pokryly nejen školné, ale i ubytování a stravu. „Že jsou americké univerzity drahé? To je naprostý mýtus, vše se dá vyřešit právě stipendii,“ tvrdí. Třeba na Yale mají na tyto granty nárok všichni, jejichž rodiny ročně vydělají méně než 75 tisíc dolarů (kolem 1,8 milionu korun).

Než se ale Bystroň pustil do podnikání, pracoval například pro Boston Consulting Group nebo banky Barclays a UBS, a to i na jejich pobočkách v Singapuru nebo Tokiu. A nezapomněl ani na svou rodnou zemi, kde při festivalu Colours of Ostrava založil mezinárodní diskuzní fórum Meltingpot. „V té době jsem už ale přemýšlel nad tím, jak by se umělá inteligence dala využívat jinak,“ líčí.

Společně s Janem Duškem a Pavlem Novotným, Čechy z Pardubic, proto založil startup ai LaMo. Ten vytváří různé hry, kvízy a další interaktivní obsah, skrze který se lidé mohou zábavným způsobem dozvídat o další funkcích generativní umělé inteligence. To mu ale nestačilo. A tak loni na jaře rozjel další startup: DeltaGen AI. Ze začátku měl čtyři spoluzakladatele, ve firmě ale nakonec vydrželi jen Bystroň a Avinash Uddaraju. „Být součástí startupu v jeho začátcích je vždy dost náročné, protože nemůže být řeč o nějakém platu. Dva z co-founderů to tempo prostě nevydrželi,“ říká Bystroň.

S Avinashem Uddaraju, který teď ve firmě působí jako technický ředitel, se seznámil během chatování na Discordu. Na této platformě hledal někoho, s kým by nastartoval další projekt. „Avinash zrovna prodal svůj první startup. Sedli jsme si a řekli si, že to spolu zkusíme. Je to zkušený člověk, ostatně se účastnil i startupového akcelerátoru Techstars. A přesvědčil mě, že bychom ho měli zkusit i spolu,“ doplňuje česko-americký podnikatel.

Od Techstars neměl Bystroň příliš velká očekávání. „Nakonec to ale byla fenomenální zkušenost. Až je mi líto, že něco podobného neexistuje i v Česku,“ popisuje. A dlouhé dny strávené schůzkami s investory, mentory a šéfy velkých společností se koneckonců vyplatily. DeltaGen teď získal první investici – jen několik měsíců od svého založení.

Foto: Archiv RB René Bystroň

Startup, kterému se během minulého roku podařilo dosáhnout tržeb ve výši 300 tisíc dolarů (téměř 7,3 milionu korun), totiž zaujal nizozemskou venture kapitálovou společnost Forward VC a americký fond B5 Capital. Ty mu v rámci pre-seedového kola poslaly 1,2 milionu dolarů, tedy necelých 30 milionů korun. Pro Bystroně a jeho tým to navíc byl tak trochu „vánoční dárek“ – k podpisu smlouvy o financování došlo loni 25. prosince.

DeltaGen je platforma, která pomáhá velkým firmám například s fúzemi a akvizicemi. „Většinou je ten proces hrozně chaotický, protože se stále používají zastaralé nástroje jako excelové tabulky nebo powerpointové prezentace,“ vysvětluje Bystroň.

Obvykle prý realizace dealu trvá kolem tří až čtyř měsíců. „My to s pomocí umělé inteligence zkrátíme na tři až čtyři týdny.“ Startup, který vznikl v Seattlu a od letošního roku sídlí v San Francisku, má v tuto chvíli pět velkých klientů, mimo jiné i BNP Paribas. A cíle nemá malé – do konce roku cílí na milion dolarů v tržbách a 40 nových zákazníků.

A teď se Bystroň vrací do Česka, byť ne nastálo. DeltaGen totiž ještě letos otevře v Praze novou pobočku, kam nyní shání několik prvních zaměstnanců. „Potřebujeme kvalitní technický tým, Kalifornie je ale extrémně drahá. Takže nám přibude jedna fyzická kancelář i v Česku. A já sám tam budu trávit šest měsíců v roce,“ přibližuje.

České, respektive evropské klienty ale DeltaGen shánět nebude – chce se i nadále zaměřovat výhradně na americký trh. „Evropa je přeregulovaná a zároveň příliš roztříštěná. Museli bychom mít obchoďáky pro každou zemi zvlášť. Navíc si myslím, že tam není příliš velká poptávka po našich nástrojích,“ míní.

A co mu nejvíc vadí na USA? Rozhodně prostředí velmi nepřátelské k zaměstnávání cizinců. Situace se teď navíc bude zhoršovat se staronovým prezidentem Donaldem Trumpem, který už zahájil masové deportace. „I v Česku je zaměstnávání cizinců jednodušší než tady,“ uzavírá Bystroň, který má zelenou kartu a v příštím roce ho čeká rozhodování, zda už požádá o americký pas.