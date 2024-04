Čekající Pablo Escobar aneb Jak se z drogového bosse stal internetový symbol znudění a zmaru

Foto: Know Your Meme

Skoro byste ho až litovali, když sedí sám na houpací lavičce na dvorku nebo upřeně zírá do stolu v kuchyni. Anebo vyhlíží lepší zítřky u příjezdové cesty. K životu hlavy jednoho z největších drogových kartelů minulého století zjevně patřila i beznaděj, kterou velmi dobře zahrál Wagner Moura v roli nechvalně známého Pabla Escobara v seriálu Narcos. A jeho na první pohled smutné scénky se staly natolik ikonickými, že si je internet neustále opakuje.

Narcos patří k nejlepším seriálům z drogového podsvětí – a obzvlášť z prvních dvou sérií, v nichž aktivně vystupuje kolumbijský narkobaron Pablo Escobar, běhá mráz po zádech dodnes. Netflixu se podařilo zajímavě vylíčit příběh takzvaného Medellínského kartelu, který v osmdesátých letech, tedy v dobách své největší síly, pašoval kokain do Spojených států a dalších zemí v takovém tempu, že na tom vydělával i šedesát milionů dolarů. Denně.

I přes temný a kriminální děj se ale fanoušci chopili pár scén, ze kterých udělali zábavnou internetovou senzaci. Když se v roce 2016 začala vysílat druhá sezóna Narcos, ve které šlo opravdu do tuhého, divákům se několikrát naskytl pohled na Escobara v poněkud jiném mentálním rozpoložení, než u něj bylo zvykem. Býval zamyšlený, smutný, znuděný… Paradox? Možná, ale především ideální šablona pro nový meme.

Jen měsíc po uvedení druhé série seriálu se na diskuzním fóru Reddit, které je mimo jiné útočištěm tvůrců zábavných internetových obrázků, objevila koláž složená ze tří fotek Escobara v různých pózách. A její titulek zněl: „When you bought OnePlus 3 but the site says pending shipment.“ Šlo o narážku na menší kauzu s tehdy populárním telefonem značky OnePlus, které trvalo i několik dní, než objednávky od lidí vůbec začala řešit.

Smyslem memu bylo poukázat na ono „čekání“, což v době, kdy Netflixu dominovalo právě Narcos, dostalo virální zvrat. Postupem času se Escobarova koláž stala šablonou pro tvorbu dalších reakčních sdělení. A jak už to v internetové době bývá, fantazii se meze opravdu nekladly. Takzvaný Pablo Escobar Waiting se stal populárním také v případě neuspokojivého ukončení megahitu Hra o trůny. Nebo u různých sportovních přenosů.

Díky rychlému šíření se začalo více mluvit o seriálovém představiteli jednoho z nejnebezpečnějších drogových bossů všech dob, brazilském herci Wagneru Mourovi, pro kterého šlo o dosud největší roli. Ostatně kvůli ní musel přibrat asi osmnáct kilogramů, aby Escobara co nejlépe napodobil, a mimo jiné se musel naučit pracovat s pocitem, že právě on hraje jednoho z nejhorších lidí, jakého kdy Kolumbie poznala.

„Musel jsem se vžít do jeho situace a přemýšlet, co bych dělal na Pablově místě v těchto situacích. A to je velmi osobní. Myslím, že jsem přečetl všechno, co o něm bylo napsáno, ale dělal jsem to proto, abych na to všechno zapomněl a pak si vytvořil svou vlastní verzi,“ řekl Moura v rozhovoru pro NPR.

Dnes lze na internetu najít stovky a stovky různých variací a podobně jako třeba u původního čokoládníka Willyho Wonky, který se stal také slavným memem, je možné si vlastní koláž vytvořit za pár kliků přes online generátory.