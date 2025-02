Cenová válka dopravců. E-shopy kritizují zdražování Zásilkovny, DPD reaguje zlevňováním

„Zásilkovna byla vždy bezvadný benchmark k růstu trhu, nyní ale roste výrazně nestandardně právě vzhledem k masivní čínské podpoře. Mrzí mě to, že Zásilkovna, která se snažila historicky podporovat české e-shopy, se nyní v mých očích otáčí k české e-commerce minimálně bokem. Věřím, že to nebude do budoucna otočení zády,“ dodal Skopal.

Pro Hospodářské noviny Zásilkovna uvedla, že podíl balíčků z Číny se měl pohybovat pod úrovní 15 procent. „O růstu objednávek na čínských e-shopech rozhodují zákazníci, kteří hledají po letech vysoké inflace co nejnižší ceny. Zády k evropským e-shopům nestojí dopravci jako Zásilkovna, ale nekonkurenceschopná průmyslová a energetická politika Evropy a pokřivený celní režim,“ komentovala mluvčí společnosti Tereza Kotková.

Kromě Zásilkovny v poslední době oznámili zdražování i další hráči, například doručování balíků přes Balíkovnu České pošty od března zdraží kvůli rostoucím nákladům o šest korun. Zákazníci registrovaní u Balíkovny nově za tuto službu zaplatí od 75 korun a neregistrovaní od 85 korun.

Foto: DPD Dopravní společnost DPD

Do dění nyní vstoupila i přepravní společnost DPD. Ta reaguje na zdražování doručovacích služeb na českém trhu akcí, v rámci které e-shopům nabízí doručení balíčků od 46 korun. „Akce trvá od 1. února do 30. dubna a zapojit se mohou jak nové e-shopy, které DPD dosud nevyužívaly, tak i ty stávající. Pokud e-shopy nabídky využijí, budou mít možnost cenu za smluvních podmínek využívat i po tomto termínu,“ uvedla společnost, konkrétnější informace o trvání ale nedoplnila.

E-shopům DPD nabízí doručení do sítě více než sedmi tisíc výdejních míst Pickup a boxů, díky spolupráci s Alzou lze využít i síť 2300 AlzaBoxů. „Doufáme, že vzhledem k oblibě doručení mimo domov budou z takto výhodné ceny za balík těžit jak samotné e-shopy, tak jejich zákazníci,“ komentuje ředitel DPD Miloš Malaník.

„Oceňujeme iniciativu DPD a jsme rádi, že můžeme přispět ke zlepšení dostupnosti cenově výhodného doručení v Česku,“ doplňuje místopředseda představenstva Alzy Jakub Krejčíř. „Věřím, že tento krok velmi uvítá řada českých e-shopů, které v poslední době čelí silné konkurenci ze zahraničí, například z Číny,“ pokračoval Malaník.

Ředitel DPD se zároveň odvolává na data z evropského průzkumu E-shoper Barometer, podle nichž 69 procent pravidelných online nakupujících v Česku preferuje doručení mimo domov, tedy na výdejní místa, do boxů či do kamenných prodejen.