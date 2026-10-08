Češi mají na běžných účtech přes bilion korun. V XTB teď lákají začátečníky speciálním úrokem
Zkušenost s investováním má skoro polovina Čechů, další váhají. Česko je prvním trhem, kde XTB spouští pětiprocentní úrok pro začínající investory.
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Hodně lidí chce investovat své úspory do akcií nebo fondů, ale první krok stále odkládají. Nejdřív se v tom chtějí zorientovat, pak čekají, až trhy klesnou, a když se to konečně stane, přešlapují, protože co když půjdou ještě níž? Peníze mezitím leží na běžném účtu, kde se zdají být v bezpečí. Jenže i tahle jistota něco stojí. Cifra na výpisu zůstává stejná, ale každý rok se za ni dá koupit o něco méně.
Lidé mají v bankách dohromady více než 3,8 bilionu korun. Přes 1,17 bilionu z toho přitom leží na klasických účtech, kde peníze prakticky nic nevydělávají. Neznamená to, že by na účtu neměly zůstat žádné peníze. Řada lidí tam ale drží i to, co nebude potřebovat celé roky. Zájem o investování přitom roste. Podle průzkumů má zkušenost s investicemi 46 procent Čechů. Ty váhající nejčastěji brzdí strach, že o peníze přijdou, obava z podvodu nebo jim na investování jednoduše nezbývají peníze nebo čas si vše nastudovat.
„Nejtěžší krok v investování bývá ten první. Řada lidí má peníze připravené, ale čeká na lepší vstupní cenu, na to, až se v tématu lépe zorientuje, nebo prostě na vhodný okamžik,“ říká Vladimír Holovka, ředitel XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko.
Právě pro ty, kdo zatím nejsou úplně rozhodnuti, spouští XTB takzvaný uvítací úrok. Noví klienti, kteří si otevřou účet do 31. prosince 2026, dostanou po dobu prvních 90 dní úrok 5 procent ročně z korun, které zatím neinvestovali. Sazba se počítá z částky do 605 tisíc korun napříč všemi korunovými účty klienta.
„Chceme, aby toto čekání nebylo zbytečné. S uvítacím úrokem mohou volné prostředky vydělávat, zatímco se klient učí a hledá svou první investici. Česko je zároveň vůbec prvním trhem, kde tuto nabídku spouštíme, což vypovídá o tom, jak důležitý pro nás tento region je,“ vysvětluje Holovka.
Chceme, aby toto čekání nebylo zbytečné. S uvítacím úrokem mohou volné prostředky vydělávat, zatímco se klient učí a hledá svou první investici.
Úrok má ale podmínku. Aby ho klient dostal, musí v každém kalendářním měsíci provést aspoň jeden obchod s akciemi nebo ETF. Minimální objem stanovený není, stačí tedy i malý nákup. Na trh tak klient vstoupit musí, i když s většinou peněz ještě váhá. Uvítací sazby platí i pro eura a dolary, aktuální uvítací úrok u těchto měn je vždy uveden na stránkách XTB. Po 90 dnech se uplatní standardní sazba.
Často také lidé jako další překážku zmiňují, že investicím nerozumí nebo na ně nemají dostatek času. „Mnozí investoři se mohou cítit zahlceni finančními nástroji nebo jednoduše nemají čas denně sledovat své portfolio. Proto jsme Investiční plány vylepšili tak, aby mohl každý začít investovat prostřednictvím připravených, předem definovaných řešení,“ říká Holovka.
Uživatel si může vybrat připravený plán s globálně rozloženou skladbou podle toho, jak velké riziko je ochoten nést, sektorový plán zaměřený na konkrétní odvětví anebo si portfolio může poskládat sám. Nově v plánu nemusí být jen ETF fondy, ale i jednotlivé akcie. Aplikace také přehledněji ukazuje, z čeho se plán skládá a jak si vede. Zůstává automatické investování a možnost vrátit portfolio do původního poměru, když se kvůli pohybům trhu rozhodí.
„Více než 80 procent našich nových klientů v Evropě začíná investovat nákupem akcií, ETF nebo vytvořením vlastních investičních plánů. Abychom jim tento první krok ještě více usnadnili, nabízíme připravená řešení, která zajišťují sektorovou diverzifikaci a odpovídají jejich toleranci k riziku. Ať už investují kvůli vysněné dovolené, nebo s dlouhodobým životním cílem, vše začíná plánem,“ popisuje Holovka. Kdo chce investicím víc porozumět, najde v aplikaci vzdělávací materiály, videa, webináře a kurzy.