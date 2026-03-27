Češi posílají na Ukrajinu speciální auto, které digitalizuje památky. Projekt platí miliardář Komárek
Národní muzeum vysílá na Ukrajinu stanici Archa III. Projekt financovaný nadací Karla Komárka umožní 3D digitalizaci ohrožených kulturních památek.
Zatímco rodina Renáty Kellnerové nedávno oznámila dar ve výši 170 milionů korun na pomoc ukrajinským rodinám trpícím zimou, další z elitní skupiny nejbohatších Čechů se zaměřuje na záchranu tamní historie. Karel Komárek a jeho nadace totiž financují vyslání unikátní mobilní digitalizační stanice nazvané Archa III na Ukrajinu. Jde o projekt Národního muzea, které jeho prostřednictvím pomáhá dokumentovat a digitálně uchovávat ohrožené kulturní památky v místech zasažených válečným konfliktem.
Mobilní pracoviště je postavené na podvozku dodávky Volkswagen Crafter a je vybavené špičkovými 3D skenery a fotogrammetrickými systémy. Technologie vyvinutá experty Národního muzea umožňuje vytvářet detailní digitální kopie předmětů od drobných artefaktů až po rozměrné objekty. Tyto záznamy slouží nejen k vědeckému výzkumu, ale i jako podklad pro budoucí obnovu v případě poškození či zničení originálů. Získaná data jsou ukládána do zabezpečeného cloudového prostředí a přístupná skrze specializovaná rozhraní.
„Národní muzeum pomáhá na Ukrajině konkrétními činy. Od prvních dnů války se snažíme podporovat ukrajinské kolegy,“ říká ředitel muzea Michal Lukeš s tím, že vozidlo předá Ukrajincům osobně. „Je nepřípustné, aby Ukrajina přicházela vlivem ruské agrese o to nejcennější, co z hlediska své národní identity má,“ dodává šéf Komárkovy nadace Luboš Veselý. Nadace Karel Komárek Family Foundation podpořila projekt Archa, který má od začátku za cíl pomáhat Ukrajině se záchrannou památek, celkově desítkami milionů korun.