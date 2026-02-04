Ukrajina mrzne, proto tam Renáta Kellnerová s dcerami posílají 170 milionů. Radily se i s prezidentem
Dar rodinné nadace navazuje na veřejnou sbírku SOS Kyjev. Prostředky poslouží na nákup generátorů či baterií. O iniciativě ví i Petr Pavel.
Rusko už několik týdnů systematicky útočí na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a dopouští se vážných válečných zločinů a de facto terorismu. Ukrajina podle ministra energetiky Denyse Šmyhala nemá ani jednu plně funkční elektrárnu a při teplotách klesajících až k minus 25 stupňům Celsia zůstávají statisíce domácností bez tepla, elektřiny a vody. Ty se nyní po boku veřejnosti rozhodly podpořit i nejbohatší Češka se svými dcerami. Renáta Kellnerová s dcerami Annou, Larou a Marií věnují prostřednictvím své nadace The Kellner Family Foundation 170 milionů korun na pomoc ukrajinským civilistům.
Finanční prostředky poputují nadaci Olena Zelenska Foundation, zřízené manželkou ukrajinského prezidenta, a mají zmírnit právě dopady humanitární krize způsobené systematickými ruskými útoky na energetickou infrastrukturu. Jen v Kyjevě bylo po posledním masivním útoku z tohoto týdne bez vytápění přes tisíc obytných budov. Dar Kellnerových se zaměří na nákup generátorů, nabíjecích stanic a baterií pro školy, nemocnice a domovy pro seniory, na podporu pěstounských rodin a na vybavení leteckých krytů ve školách.
„Ani my nedokážeme stát stranou a přihlížet tomu, jak lidé na Ukrajině bojují o základní potřeby, jako je teplo, světlo nebo pitná voda. Po konzultaci s panem prezidentem Pavlem jsme se rozhodly, že naši pomoc zaměříme na ty nejpotřebnější,“ uvedla Renáta Kellnerová. Dar navazuje na českou občanskou sbírku SOS Kyjev, která během několika dní vybrala přes 100 milionů korun.