Češi překvapili, před dveřmi i nocovali. Další pobočku otevřeme za měsíc, říká zástupce Popeyes

Radost na něm byla znát. A není divu. Vždyť konečně otevřel restauraci, kterou do Česka přivezl. Marek Blaževič má na starosti rozvoj místních poboček amerického fastfoodového řetězce Popeyes a už teď ví, že se u té první na Václavském náměstí rozhodně nezastaví. „Novou otevřeme už příští měsíc,“ říká pro CzechCrunch. A přibližuje i další detaily.

„Věřili jsme, že otevření na Václavském náměstí bude velká událost, čeští fanoušci nás ale překvapili,“ říká pro CzechCrunch Marko Blaževič ze společnosti Rex Concepts CEE, který měl vstup Popeyes do Česka na starost. „Před desátou sahala fronta až k metru, to je sto metrů, především ale zůstala takto dlouhá po celý den až do večera. I přes to, že pršelo. V úvodních hodinách jsme prodali stovky sendvičů a čekáme, že přes víkend obsloužíme tisíce lidí,“ dodává.

Pro něj jde o zadostiučinění, protože otevření Popeyes, které má po celém světě téměř čtyři tisíce poboček, se neobešlo bez průtahů. První zpráva o vstupu řetězce na český trh přišla skoro přesně před rokem, přičemž měla prvotní restaurace otevřít na přelomu letošního srpna a září. Poté se plány přesunuly na přelom září a října. Nakonec to vyšlo na začátek listopadu. „Tuto lokalitu jsme měli vybranou už někdy v říjnu loňského roku, do příprav ale vstupovalo několik aspektů,“ říká.

Foto: Popeyes Nabídka jídel od Popeyes

„V první řadě jde o historickou budovu někdy z padesátých let (první pobočka Popeyes sídlí v Domu módy – pozn. red.), takže se protahoval proces projektové dokumentace, výstavby a povolení. Nehledě na to, že nějaký čas zabere i trénink zaměstnanců. Myslím si ale, že rok příprav je v rámci takového projektu adekvátní. V první řadě jsme ale měli štěstí, že tento prostor byl volný. Václavské náměstí bereme jako lokalitu číslo jedna,“ objasňuje Blaževič.

I když se ale restaurace nachází v historické budově, uvnitř to tak rozhodně – a pochopitelně – nevypadá. Pobočka dýchá svěžím designem, ve kterém se mísí firemní barvy s dalšími barevnými odstíny, čímž tak trochu evokuje typickou uvolněnou americkou kulturu. Prostor je dokreslován digitálními prvky, samoobslužnými kiosky a nápisy. Usadí se v něm až stovka lidí.

„Celé to je, řekněme, kombinace standardního designu Popeyes, který udává náš franšízor, kanadsko-americká společnost RBI, s lokálním, barevným nádechem,“ říká Blaževič a rozhlíží se kolem. „Pracovali jsme na tom s našimi architekty, což byla také dlouhá část příprav. Vlastně i Petera Gennu, když poprvé vstoupil do těchto dveří, zaujal. Byl to takový wow moment. Tak věřím, že to ocení i naši zákazníci,“ dodává.

Peter Genna byl ostatně zajímavým střípkem přednostní návštěvy, která se odehrála pár dnů před slavnostním otevřením a jíž se zúčastnil i CzechCrunch. Jedná se o šéfkuchaře, který ty nejslavnější recepty Popeyes vymyslel – a stále se podílí na vymýšlení dalších. Právě on ukazoval všem přítomným jednotlivé kroky, jak správně s kusem kuřecího masa zacházet, respektive jak ho obalovat, smažit a následně pokládat na žemle s ostatními ingrediencemi v případě tvorby sendvičů.

„Peter se snaží navštěvovat otevírání prvních poboček v každé zemi, takže se dá říct, že je to poměrně standardní proces. Ovšem v této době, kdy Popeyes otevírá po světě spoustu restaurací, není jednoduché člověka s tímto renomé jen tak získat, proto jsme rádi, že se nám to podařilo,“ zmiňuje Blaževič. „Soudě podle toho, jak sem poprvé vstoupil, se dá předpokládat, že se mu to tady velmi líbí. Užil si i povídání o historii firmy,“ doplňuje.

My jsme přitom dostali možnost udělat si vlastní sendvič právě pod bystrým dohledem šéfkuchaře Popeyes Petera Genny, který mimo jiné představil vše, co bude rychlé občerstvení inspirované tradiční lousianskou kuchyní nabízet. Nejde jen o slavný Chicken Sandwich, což je něco jako Big Mac pro McDonald’s, ale také o nabídku křidélek a stripsů. Ty má v sortimentu podobně jako KFC, které je největším konkurentem Popeyes – a na Václavském náměstí má pobočku hned vedle něj.

Foto: Popeyes Peter Genna, šéfkuchař Popeyes

S největší pravděpodobností ale už Peter Genna nebude během otevírání dalších poboček v Česku, které Popeyes chystá. V původních plánech stálo, že do konce roku otevřou další tři restaurace, nyní je to ale trochu jinak. „Do konce roku stihneme otevřít ještě jednu restauraci, konkrétně 6. prosince. Bude to na dálnici D7, v podstatě kousek za letištěm, a půjde o pobočku s vlastním drive-thru. Na ni se teď hodně soustředíme,“ přibližuje Blaževič další plány.

„V roce 2024 chceme otevřít čtyři restaurace. V prvním kvartálu plánujeme vstoupit do Brna, přesné datum si ale ještě chceme nechat pro sebe. Dále otevřeme pobočku v obchodním centru Máj, čekáme ale, až bude po rekonstrukci, tudíž ten termín se bude odvíjet od toho, kdy skončí. Další restaurace zatím nechceme konkretizovat,“ uvádí Blaževič. „Samozřejmě řešíme i jiná města než Prahu nebo Brno, ale ještě se na ně tolik nesoustředíme,“ doplňuje.

Ve všech restauracích se pak má točit stejný sortiment, pro jaký se Popeyes po světě proslavilo, byť jak samo české zastoupení přiznalo, některé pokrmy budou přizpůsobené lokálním chutím. Typicky jde o pálivost jídel, kterou objektivně Češi snáší hůře než třeba lidé z asijských zemí. Součástí všeho je ale proslulý Chicken Sandwich, v základní ceně za 119 korun, nebo vyhlášené hranolky Cajun za 49 korun. Do toho několik druhů stripsů, křidélek i třeba biscuit polévaný medem.