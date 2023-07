Češi vzali přes 600 tisíc dílků LEGO a za 24 hodin postavili auto snů. Přímo ve slavném Le Mans

Bylo jich dvanáct, topili se ve stovkách tisíc kostek a nenechali je být, dokud své dílo nedokonali. Zabralo jim to celou noc, takový vytrvalostní závod, podobně jako 24 hodin Le Mans. Ostatně s ní měli hodně co společného, protože z kostiček LEGO stavěli unikátní závodní model auta v životní velikosti. A to takového, které na jedné z nejnáročnějších motoristických akcí planety skutečně závodilo. Designéři, inženýři a stavitelé z Kladna znovu složili skvost, navíc v rekordním čase – a bezprecedentním způsobem.

„Do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli to stihneme,“ říká pro CzechCrunch designér Lubor Zelinka, který měl projekt na starosti. Nejistotu projevil i přesto, že už několik podobných staveb reálně velkých aut z dílků LEGO v minulosti realizovali. V továrně na Kladně předloni postavili repliku Toyoty Supra i Lamborghini Sián. A aby toho nebylo málo, na kontě mají také modely McLarenu Senna a Bugatti Chiron. Teď ale byli v jiné situaci.

Tým totiž podléhal i časovému tlaku. „U předchozích projektů tohoto typu jsme vždy stavěli repliku reálného auta, tentokrát jsme ale měli za úkol udělat zvětšeninu stavebnice – a nebyli jsme doma na Kladně, ale přímo v zázemí Le Mans, kde se proslulý závod konal,“ zmiňuje Zelinka a rovnou naznačuje, v čem bylo toto stavitelské dobrodružství odlišné. Protože prakticky zvětšovali set, aplikovali jiný systém stavění, aby to stihli.

Na stavbu měli pouhých čtyřiadvacet hodin, což je ohromný rozdíl oproti mnohdy až vyšším desítkám týdnů, které tým trávil na výrobě předchozích hypersportů. K dispozici měli téměř 630 tisíc kostek, z nichž tvořili takzvané hyperelementy, které skládali v průměru z patnácti set až dvou tisíc standardních dílků z řady LEGO Technic. Takových hyperelementů, oproti klasickým kostkám v měřítku 11:1, složili přesně 720. A jelo se bez pauzy.

Foto: LEGO Hypersportový Peugeot během stavby

Do toho je nutné započítávat i přípravy – od úvodního konceptu přes implementaci designu až po konstruktérské i elektroinženýrské práce. „Po fázi vývoje nastává fáze výroby, kdy na základě výstupů z vývoje modeláři postaví jednotlivé části modelu, které se pak během testování sestaví dohromady a ověří se, jestli někde nevzniknul problém a model vypadá přesně tak, jak byl navržen,“ uvádí pro CzechCrunch projektový manažer Lukáš Horák.

Nakonec to ale kladenský tým, o kterém jsme loni napsali velký příběh a podívali se na jeho nejzajímavější kousky, zvládl – a přímo během závodu 24 hodin Le Mans, který startoval 15. června, představil repliku stavebnice Peugeot 9×8 24H Le Mans Hybrid Hypercar v životní velikosti. Za zhruba den dal dohromady dílo s délkou 5,2 metru, šířkou 2,2 metru a výškou téměř 1,4 metru. A váhou okolo jedné tuny.

„Aby modeláři dokázali hyperelementy vůbec postavit, museli jsme téměř pro všechny vytvořit návody ve stejné podobě, jako jsou návody pro stavbu stavebnic LEGO. Pokud se navíc staví model v takovéto velikosti, dost ho ovlivňuje gravitace a fyzika obecně. Jednotlivé hyperlementy tedy do sebe nejdou jednoduše zacvaknout jako u stavebnice. Kvůli hmotnosti navíc nelze zvětšený model otočit tak, jak je někdy třeba,“ popisuje Zelinka.

Výsledek ale stojí za to – a vcelku pochopitelně si toho všimlo i vedení Peugeotu, které doručilo pochvalu přímo od samotné ředitelky automobilky Lindy Jacksonové. Teď bude vůz do konce roku objíždět různá místa po Evropě – objeví se na veletrzích Gamescom a IAA v Německu, Polsku a Turecku a bude k vidění i na akci LEGO World v nizozemském Utrechtu a švédském Stockholmu.

Na otázku, jestli už designéři, inženýři a stavitelé z Kladna mají v hledáčku další projekt podobné velikosti, neodpověděli. Respektive odpověděli, ale jen slovy, že „nemohou ani naznačit“. Je tak pravděpodobné, že se v budoucnu fanoušci rychlých aut a tradiční dánské stavebnice dočkají nového skvostu. A třeba půjde o podobně velkou výzvu jako teď.

„Naši designéři se nebojí žádné výzvy, ale tento ikonický model je jistě dovedl až na hranici možností,“ řekla Joanna Katharina Lazarová, viceprezidentka pro globální vývoj produktů a marketing LEGO Group. „Sledovat jejich kreativitu, jak se potýkali s úplně novým stavěním naživo v Le Mans vedle skutečného auta, a slyšet skandující dav byl skutečně jedinečný zážitek. Tato výzva znovu potvrzuje, že s LEGO Technic a trochou fantazie můžete postavit cokoliv,“ doplňuje.