Ruská invaze na Ukrajinu se částečně dotýká i tuzemských internetových obchodníků, kteří zákazníkům v daných zemích dodávají zboží, případně tam mají dodavatele. Eskalující konflikt tak může – byť jen v omezené míře, protože ekonomické vazby tuzemské e-commerce na východní trhy jsou malé – dopadnout i na české zákazníky. Některé e-shopy ale upozorňují, že kvůli dodávkám humanitární pomoci mohou zákazníci očekávat částečné omezení v nabídce zboží, které na Ukrajinu posílají.

Nejvýraznější kroky jako první udělali největší e-commerce hráči už před několika dny. Například Alza ukončila prodej ruských produktů jako jsou antivirové programy Kasperski, navigační systém Navitel, stáhla všechny knížky o ruském prezidentovi Putinovi nebo tamní alkohol. Podobná opatření zavedly i další e-shopy jako CZC, lékárny Pilulka nebo online tržiště Heureka.

„S maximálním úsilím na tom pracujeme. Na rozdíl od běžných e-shopů máme v katalogu přes 30 milionů produktů napříč celým trhem, a tak nám identifikace všech značek a zboží trvá o něco déle. Zároveň také vytváříme seznam brandů, který zjednoduší práci každému dalšímu e-shopu, jež se bude chtít přidat,“ říká pro CzechCrunch Tomáš Braverman, ředitel Heureka Group.

Větší dopad měl poslední vývoj na Notino, největšího online evropského prodejce parfémů a kosmetiky. Už ve čtvrtek totiž úplně zastavilo provoz ruské i ukrajinské verze svého e-shopu. Jak upozornily Seznam Zprávy, bylo to zejména kvůli uzavření hranic a nemožnosti dodávat tamním zákazníkům zboží.

Tomáš Braverman, výkonný ředitel Heureka Group Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch

„Podíl Ruska na celkových tržbách Notina byl loni zanedbatelný, vstupovali jsme tam teprve v roce 2019 s tím, že naším cílem bylo především místní trh zmapovat a poznat. Ukrajina představuje pro Notino o něco větší trh, který se ale pohybuje v jednotkách procent našeho obratu,“ přibližuje pro CzechCrunch mluvčí Andrea Kabická s tím, že Notino nemá v nabídce žádné ruské produkty.

„Neočekáváme dopad na naše zákazníky v České republice. Zároveň bych ale ráda doplnila, že v souvislosti s konfliktem na Ukrajině vyčleňujeme významnou materiální pomoc, jako jsou zdravotnické pomůcky a základní hygienické potřeby. V důsledku toho by pro naše zákazníky mohl být tento druh zboží dočasně hůře dostupný. Nicméně děláme maximum, abychom zajistili dostatečné množství zásob a k žádným výpadkům nedošlo,“ doplňuje Kabická.

Výzva k bojkotu ruského zboží

Ke kroku, aby e-shopy ze své nabídky vyřadily zboží od ruských firem, obchodníky vyzvala i Asociace pro elektronickou komerci (APEK), jež sdružuje asi šest stovek hráčů v e-commerce.

„Naše asociace se chce touto výzvou připojit nejen k českým e-shopům, ale ke všem obchodníkům a podnikatelům, kteří se v návaznosti na tuto katastrofální situaci rozhodli Ukrajinu podpořit v rámci svých možností – nejméně tedy stažením ruského zboží z nabídky. Všichni můžeme dát najevo, že byznys není vždy na prvním místě a že nám záleží na budoucnosti Ukrajiny i celé Evropy a svobodného světa. Ukončení spolupráce se subjekty ze země válečného agresora vnímáme jako jednoznačně vhodný krok,“ říká šéf APEK Jan Vetyška.

Pro CzechCrunch šéf APEKu doplňuje, že nabídka ruského zboží v Česku je poměrně specifická. Většina e-shopů se tak do výzvy ani zapojit nemůže, protože ruské zboží neprodává. „Z pohledu české e-commerce se nejedná ani zdaleka o nejvýznamnějšího dodavatele, ale i tak stojí za to se zapojit. Nemáme nic proti běžným Rusům, ale jakýmkoli nákupem tamních výrobků podporujeme režim Vladimira Putina včetně jeho útoku na Ukrajinu,“ pokračuje.

Konkrétními daty například o tom, kolik ruského zboží české e-shopy prodávají nebo o jak velký podíl na celkových prodejích – jež loni dosáhly 220 miliard korun – jde, APEK ani Heureka nedisponuje. Obecně se ale jedná o zboží jako ruský alkohol a potraviny, dále pak hudební nástroje nebo knižní publikace. „Ve všech těchto oblastech si Češi jistě najdou kvalitní náhradu za ruské zboží,“ věří Vetyška.

Podle Bravermana tuzemské e-shopy prodávají stovky až tisíce ruských produktů, tedy jen zlomek celého katalogu. Jejich vyřazení z nabídky je tak spíš symbolické. „Tento krok je gestem a vyjádřením podpory Ukrajině, protože nám rozhodně není lhostejné, co se děje,“ doplňuje šéf Heureky.

Že pro českou e-commerce ruské produkty nejsou v celkovém pohledu důležité, ukazují také data Shoptetu, na jehož platformě funguje přes 30 tisíc e-shopů. „Dívali jsme se, jak je to u našich zákazníků, a data ukazují, že e-shopaři na Shoptetu neobchodují s ruským zbožím,“ říká pro CzechCrunch Samuel Huba, ředitel firmy, která se do podpory Ukrajiny zapojila ve spolupráci s dalšími společnostmi, do nichž investoval miliardář Ondřej Tomek. Společně ukrajinské armádě posílají 112 milionů korun.

Shoptet však upozornil na to, že se v reakci na současnou krizi opět mění nákupní chování Čechů na internetu. Za poslední týden výrazně vzrostl zájem o produkty pro kempování či hygienické potřeby, které jsou součástí humanitární pomoci. Další část zákazníků se obává eskalace konfliktu a ve velkém pořizuje zlato jako bezpečnou investici nebo kvůli obavám z vysokých cen pohonných hmot skupují kanystry.

„I my v datech vidíme, že se skokanem týdne staly vlajky. Tato kategorie vyskočila oproti minulému týdnu o více než dva tisíce procent, nejvyhledávanějším slovním spojením na Heurece je ukrajinská vlajka. Sledujeme také, jak vyskočily další kategorie jako kanystry (o 260 procent), oblečení na airsoft (o 252 procent) vařiče (o 250 procent), ale také elektrocentrály, solární nabíječky nebo lékárničky,“ doplňuje Braverman s tím, že Heureka pro rodiny svých ukrajinských kolegů zajišťuje ubytování a na webu spustila peněžitou sbírku.