Česká rapová scéna je povrchní. Úspěch se tam měří jen čísly a penězi, to mě nezajímá, říká Anki

Česko-vietnamský rapper Anki se na scéně pohybuje od roku 2019. Za tu dobu stihl vydat několik alb, z nichž to poslední, I Want To Feel Safe, získalo cenu Vinyla za album roku. V podcastu Režim nerušit popisuje, jak se v textech vrací k vlastnímu dětství, zkušenostem se závislostí i hledání bezpečí.

Narodil se vietnamským rodičům v Německu, následně vyrůstal v oblasti bývalých Sudet, kde jeho rodina provozovala večerku. Jak sám Anki říká, byl jediným Vietnamcem na sídlišti. „Když jsem byl malý, vnímal jsem hlavně rasové rozdíly,“ vysvětluje v podcastu.

Zatímco jeho vrstevníci mohli po škole trávit čas venku, on míval jiné povinnosti. „Nemohl jsem chodit ven, musel jsem se doma učit. Nakonec to vedlo k tomu, že mě poslali na převýchovu k otci do Vietnamu,“ vypráví Anki. Cílem prý bylo mu připomenout životní hodnoty, efekt to ale žádný nemělo.

Ty hezčí vzpomínky z dětství má tak paradoxně spojené až s českou částí rodiny. „Nejlepší roky mého dětství jsem asi prožil u české tety. Byla skvělá – ukázala mi život a spoustu věcí, na které máma neměla čas. Díky ní jsem měl hezké a aktivní dětství,“ vysvětluje s tím, že k mámě si našel cestu až tehdy, když spolu pracovali ve večerce.

V podcastu mluví otevřeně i o zkušenostech s domácím násilím, které bylo údajně v jeho okolí běžné. „Zažil jsem to už při jedné z cest do Vietnamu, asi když mi bylo sedm nebo osm. Sousedka k nám tehdy utíkala před manželem, který ji napadl. Můj strýc to bagatelizoval tím, že prý trénuje karate, ale jako děti jsme dobře věděli, o co jde. To napětí a strach člověk prostě cítí. Mám s tím zkušenost odmala – jak z Vietnamu, tak i z domova.“

V pubertě pak Anki propadl tvrdým drogám včetně pervitinu. „Byl jsem hodně osamělý, nikdo mi nenaslouchal. Utíkal jsem myšlenkami pryč, hodně jsem snil, trávil celé noci i dny mimo realitu,“ vysvětluje v podcastu.

ℹ️ Anki Česko-vietnamský rapper.

V roce 2024 získal cenu Vinyla za album I Want To Feel Safe.

Pracuje v gastronomii, ve volném čase se věnuje hudbě, sportu a chodí na houby.

Ve své tvorbě reflektuje závislosti i kulturní rozpolcenost.

Právě hudbu prý vnímá jako způsob sdílení. „Občas mi někdo napíše nebo mě chce potkat, protože má podobné životní zkušenosti. Chce je se mnou sdílet nebo se jen pobavit o tom, jak je zpracovávám. Většinou jde o lidi s vlastními traumaty,“ říká Anki.

Ačkoliv se věnuje rapu, má podle svých slov mnohem blíž k indie kapelám, od české rapové scény se naopak distancuje. „Neztotožňuju se s archetypem lidí, kteří dělají český rap, ani s tím, jak je tahle scéna nastavená. Přijde mi to celé povrchní – úspěch se tam měří čísly a penězi a to mě nikdy moc nezajímalo.“

V současnosti je Anki v úplně nové životní fázi, před pár týdny se stal otcem. Své dítě by v budoucnu rád vzal do Vietnamu. „Můžu mu tu cestu ukázat, ale rozhodnutí bude na něm – jestli o to bude mít zájem, nebo ne. Bude vědět, že tam má kořeny, ale nechám to na něm.“

