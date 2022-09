Česká spořitelna jde podporovat startupy i na Slovensko. Pro tamní mladé firmy má přes 120 milionů

Pět milionů eur, tedy v přepočtu více než 123 milionů korun, si připravila Slovenská spořitelna na první fázi podpory startupů na Slovensku. Tam se totiž právě rozšiřuje program Seed Starter, projekt, který už přes dva roky běží v Česku. Spustila ho tu Česká spořitelna a zalíbil se její matce, skupině Erste, která v tuzemsku i na Slovensku banky provozuje.

„Bylo jen otázkou času, kdy tento ověřený model převedeme do dalších zemí. Jsem rád, že je to právě u našich sousedů na Slovensku, kde dosud CVC a inkubační program zaměřující se na technologické startupy v seed fázi chyběl,“ vysvětluje Jiří Skopový, vedoucí programu Seed Starter.

V Česku má tento investiční fond ve svém portfoliu už pětici startupů, kterými jsou Investown, Signi, PalmApp, Wflow a Rekenber. O úspěchu programu se vyjadřoval v rozhovoru pro CzechCrunch i šéf banky Tomáš Salomon. Ale přiznal, že sám byl na jeho začátku skeptický. „Moje obava byla, že dobré nápady v našem korporátním prostředí spíš pohřbíme, než že bychom jim pomohli. Ale kolegové tomu věřili a měli pravdu,“ uvedl.

Do fondu podle něj poputují další stovky milionů. „Protože opravdu vidíme přidanou hodnotu pro klienty i Spořitelnu jako takovou, tohle je totiž cesta, jak se může modernizovat a zrychlit. Když zvažujeme, zda do nějaké firmy investujeme, měřítko je, aby služba, kterou startup vyvíjí, buď zlepšila finanční zdraví našich klientů, nebo zlepšila naše vlastní vnitřní procesy,“ vysvětlil motivaci.

Jednodušší podnikání i doma

Na Slovensku se přidává ještě snaha o krok ke změně celé tamní scény. Spořitelna si představuje, že programem pomůže trochu zahýbat se statistikami. Tak třeba podle Google for Startups je Slovensko co do investování do startupů mezi vybranými státy Evropy na 20. místě, s hodnotou 29 eur na obyvatele. Což je v porovnání s vedoucím Estonskem obrovský rozdíl – v něm odborníci investice do startupů spočítali na bezmála dvě tisícovky eur na každého z obyvatel.

Generální ředitel Slovenské spořitelny Petr Krutil rovnou uvádí, že má tamní ekonomika strukturální problém. Zmiňuje, že bez výraznější podpory inovací nepřežije. „Cílem není pouze startupy financovat, ale chceme se o ně starat komplexně a vytvářet vhodné prostředí pro růst inovací,“ slibuje. Dodává, že banka mladým firmám může nabídnout propojení s řadou firemních i retailových klientů a možnost rychlého škálování.

I když se do Seed Starteru může zapojit jakýkoliv projekt, který má produkt vhodný pro slovenský trh, cílem je podpořit hlavně tamní startupy. „Už nebude platit, že pro startupy bude jednodušší začít podnikání v zahraničí, potřebnou podporu dostanou od nás,“ věří výkonný manažer Seed Starteru Slovenské spořitelny Michal Vanovčan. Tím se má vyrovnat skutečnost, že někteří odborníci ze země odcházejí do zahraničí – mimo jiné do České republiky – a v zemi pak chybí.

Tím, že se program posunul do nového státu, se má navíc pro už zainvestované startupy více zpřístupnit vstup na tamní trh. Což může být v budoucnu ještě o něco zajímavější. V průběhu příštího roku by se totiž projekt mohl otevřít v dalších až dvou zemích, kde Erste působí.

„Prakticky všech pět startupů, do nichž jsme investovali, se v dohledné době chystá vstoupit na další trhy, kde působí skupina Erste. Díky přítomnosti Seed Starteru ve více zemích pro ně bude expanze na dané trhy snazší,” slibuje Skopový. Podle něj to bude zejména pro PalmApp nebo Wflow otázka následujících měsíců.

Obdobně jako v Česku budou startupy z portfolia slovenského Seed Starteru těžit ze spolupráce s partnery Unicorn Attacks a USMAC. A ty nejnadějnější můžou využít Silicon Valley Camp, který otevírá globálně smýšlejícím startupům dveře na americký trh.