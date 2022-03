Peter Zvirinský v rámci akademického výzkumu analyzoval vývoj vztahů mezi dlužníky a věřiteli v insolvencích pomocí analýzy sociálních sítí a strojového učení. Oblast mu není cizí, ostatně zkoumání insolvenčních dat se věnuje přes deset let. Během posledního výzkumu ale přišel na nápad na nový byznys – zabezpečit co nejefektivnější cestu dlužníků zpět do ekonomického života. Takovým způsobem v roce 2020 vznikl startup Rekenber.

„S ohledem na rychle se měnící legislativu dnes musí být proces vymáhání více šitý na míru konkrétní situaci dlužníka. Na tento přístup však většina věřitelů není technologicky ani kapacitně připravena,“ popisuje Zvirinský. Jeho firma už má dnes několik zaběhnutých projektů s předními finančními institucemi v Česku, konkrétní názvy ale jmenovat nechce.

Pilotní projekt však už realizuje s Českou spořitelnou a její investiční odnož zaměřená na startupy Seed Starter teď oznámila, že Rekenber nyní podpoří částkou 12 milionů korun. Banka tak má získat přístup k technologickému řešení, které poskytuje komplexní sledování vývoje pohledávky, což využívá útvar finančního domu zaměřený na restrukturalizaci a vymáhání retailových klientů.

„Predikce neschopnosti splácet je globální trend a zapadá do koncepce banky finančního zdraví a prosperity podnikání. V Česku je v současnosti zhruba 800 tisíc dlužníků v soudním vymáhání. S využitím řešení společnosti Rekenber můžeme jako banka lépe řešit situace, kdy se dostanou naši klienti do finanční tísně,“ vysvětluje synergii Jiří Skopový, lídr programu Seed Starter.

Peter Zvirinský (Rekenber), Jiří Skopový (Seed Starter ČS) a Bohdan Hemžal (Rekenber) Foto: Seed Starter

Rekenber využívá technologii strojového učení pro automatizaci úkonů, které se dnes zatím běžně vykonávají ručně, jako je čtení a zpracování právních dokumentů, podpora při rozhodování a také generování podkladů pro další aktivity. Díky umělé inteligenci a big data analýzám dokáže ve větším detailu pochopit situaci dlužníka.

„Tím umožňujeme věřitelům přistupovat k dlužníkům více individuálně. V budoucnu se chceme posouvat také směrem k prevenci finančních problémů. Toho budeme schopni dosáhnout analýzou dat z insolvencí a jejich využitím pro účely risk managementu a včasného zachycení příznaků, které vedou k úpadku dlužníka,“ říká Zvirinský.

„V rámci aktuálního projektu dochází souběžně s datovou analýzou i k automatizaci reakcí banky na vývoj situace v konkrétní insolvenci. To přispívá k aktivnímu risk managementu nad monitorovaným portfoliem pro zajištění férové míry uspokojení věřitele výměnou za osvobození od zbytku dluhů. Vedle toho dochází k zefektivnění správy a monitoringu insolvenčních portfolií a zvýšení výkonnosti portfolia pohledávek,“ doplňuje šéf útvaru České spořitelny restrukturalizace a vymáhání retailových klientů Marek Ambrož.

Peter Zvirinský je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy se specializací na umělou inteligenci a zpracování dat, zkušenosti s aplikací strojového učení do komerčních produktů má například ze Seznamu nebo kalifornského startupu Tower Street. Analýze insolvenčních dat se věnuje již deset let.

Svůj současný startup staví na takzvaném SaaS modelu (software jako služba) a s platformou cílí primárně na velké finanční věřitele, kterým zabezpečuje technickou infrastrukturu pro správu pohledávek a risk managementu. V průběhu příštího roku chce Rekenber uvést produkty a služby také pro velké nefinanční věřitele i malé a střední podniky.

„Hodláme aktivní management insolvencí dostat do agendy finančních ředitelů a vytvořit z něj rutinu, tak jako jsou dnes KYC prověrky (proti praní peněz – pozn. red.) a kreditní reporting. Zároveň pracujeme na samostatných produktech, které dlužníky provedou procesem oddlužení a poskytnou jim potřebnou podporu z právního a procesního pohledu. To doplní přehledové statistiky a pravděpodobnosti úspěchu oddlužení na základě tržních dat,“ dodává Zvirinský s tím, že v příštím roce navíc společnost plánuje první kroky na zahraniční trhy směrem do západní Evropy.

Pro Seed Starter České spořitelny je aktuální investice v pořadí již pátou, podpořil už startup pro výplaty kdykoliv v měsíci PalmApp, projekt elektronických podpisů Signi, nástroj pro investice do nemovitostí Investown a platformu pro automatizaci účetnictví Wflow.com.