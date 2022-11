České dráhy zvýhodňují online nákupy. Nově při nich automaticky odškodní za hodinové zpoždění

Kdo jednou neuvízl, jako by snad ani nebyl. Podle dat Správy železnic mělo sice průměrné zpoždění vlaků během letošního léta jen 3,24 minuty, jde ale o hodnotu vypočítanou v rámci celé sítě. Kdo jezdí vlakem na denní bázi, ví, že zpoždění je vcelku běžná věc. Za ta, která trvají víc než hodinu, České dráhy nyní vyplatí odškodnění cestujícím, aniž by si o to požádali. Tedy aspoň těm, kdo si koupili jízdenku online.

Novinka platí od listopadu. Kromě nákupu elektronické jízdenky je podmínkou také to, že musí jít o vnitrostátní spoj od národního dopravce a musí to být přímá jízda bez přestupu. „Pokud bude systém u vlaku v cílové stanici jízdenky evidovat zpoždění vyšší než šedesát minut a jízdenka byla ve vlaku zkontrolována průvodčím, systém se postará o automatické vyplacení odškodného. Tato jízdenka tak nemusí být vázána na konkrétní spoj,“ vysvětluje společnost. Cestující by měl obdržet zhruba do dvou dnů e-mail o vypořádání a následně mu bude částka vyplacena na účet.

České dráhy zároveň pro uživatele nakupující online ruší opatření, podle kterého se odškodnění vyplácí až od určité ceny jízdenky. Koho totiž jízdenka při nákupu na klasické pokladně stojí méně než 360 korun, má při hodinovém zpoždění smůlu a nedostane nic. To samé platí u nákupu jízdenky za méně než 180 korun v případě dvouhodinového zpoždění. Jde navíc o ceny za jednosměrné, nikoli zpáteční jízdenky.

Tato pravidla jsou totožná ve všech zemích evropské sedmadvacítky, nově ale neplatí pro cestující, kteří buď nakoupili na e-shopu, nebo s aplikací Můj vlak.

Dráhy chtějí dosáhnout toho, aby čím dál víc cestujících nakupovalo jízdenky elektronicky, především pak přes zmíněnou aplikaci. Tu má podle údajů dopravce v mobilu každý desátý Čech – stáhlo si ji víc než milion uživatelů. Cílem Českých drah je odbavit víc než polovinu zákazníků online. Společnosti díky tomu odpadne všemožné papírování. Neznamená to přitom, že by cestující s papírovou jízdenkou odškodnění nedostali. Musí si ale zažádat a čekat na vyřízení.

To samé platí i pro ty, kteří na své cestě musí přestupovat. Ti musí i napříště na pobočce nebo online vyplnit formulář a žádost odeslat. I v tomto případě mají ale výhodu lidé, kteří si jízdenku koupili přes aplikaci. Opět se na ně totiž nevztahuje pravidlo o ceně jízdenky nižší než 360, respektive než 180 korun. Na odškodnění dosáhnou i v případě levnější cesty.

„Podíl online odbavených cestujících stále stoupá. Aby tento trend pokračoval dál a dosáhli jsme toho, že minimálně polovinu všech jízdních dokladů prodáme online, přicházíme s novinkami, které elektronické odbavení ještě více zjednoduší a zatraktivní,“ uvádí generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

Současný rok je co do kompenzací rekordní, a to i přes to, že k dispozici jsou zatím jen čísla za prvních deset měsíců – doposud České dráhy na odškodnění vyplatily čtyři a půl milionu korun. Důvodem jsou stavební práce na železnici a mimořádné události. Loni se na odškodnění vyplatilo okolo 1,8 milionu korun, obdobně i o rok dříve. Skok je ale způsobený především covidovými roky, kdy platila různá opatření a tolik se necestovalo. V roce 2019 vyplatily České dráhy na odškodném více než tři miliony korun. Dá se očekávat, že s automatickým odškodňováním čísla porostou. Ostatně už za prvních sedm dní fungování novinky bylo vyřízeno 615 případů. Účet za to činí 56 tisíc korun.

Pokud se vrátíme k průměrnému zpoždění vlaků z úvodu článku, tedy 3,24 minuty, jde o údaj za měsíce červen až srpen. Důvodů bylo několik. „Do průměrné délky se promítla zejména zpoždění v dálkové dopravě z důvodu zpoždění ze sousední země, výlukové činnosti, sestavy vlaku dopravcem a technických závad vozidel a z důvodu mimořádných událostí,“ vypočítává mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

A dodává, že 84 procent vlakových spojů v letních měsících dojelo do cílové stanice včas. I ty jsou přitom do průměru započítány.