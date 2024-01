České psychoterapeutické tažení po Evropě zrychluje. Desítky milionů do něj vkládají i Maďaři

Uložit 0

Když začínali, řešil se ve velkém covid. Tématem bylo vše, co jde dělat na dálku, ideálně mobilem, v bezpečí domova. A oni přišli s tím, že si u toho všeho ještě člověk udrží mentální zdraví. Platformě Hedepy tohle všechno zůstalo. Její online psychoterapie, rozmluvy s odborníky na duši na dálku, zůstala silná i poté, co se pandemie vytratila. Hedepy pomáhá z bezpečí obýváku léčit deprese i další duševní stavy u stále více lidí, rozšířilo se do jedenácti evropských zemí, dokázalo sdružit stovky terapeutů a desítky tisíc klientů. Teď hlásí nových víc než 43 milionů.

Z toho asi 18,5 milionu posílá maďarský Impact Ventures, fond hledající firmy se zaměřením na podnikání se společenským dopadem. Investiční kolo, které nyní platforma slaví, dosahuje celkově 1,75 milionu eur, což v aktuálním přepočtu přesahuje 43 milionů korun. Kromě maďarského fondu se ho účastní další tři investoři: již potřetí do firmy vložil prostředky fond N1 a počtvrté andělský investor Leoš Navrátil. Kromě nich se zapojil také jeden ze současných firemních klientů platformy, softwarová společnost AspectWorks Group. A například zmíněná N1 loni uvedla, že jde o jednu z nejúspěšnějších společností jejího portfolia.

„Způsob, jakým kombinují kvalitní terapeuty se self-help aplikací, je v Evropě unikátní. Díky tomu věříme, že se mohou brzy stát regionálním leaderem,“ říká Gergő Iváncsics, partner Impact Ventures. „Trh se mění, již nemusíme tolik vysvětlovat, proč je důležité o svou psychiku pečovat. Teď se naopak můžeme soustředit především na to, abychom potřebnou pomoc dostali ke všem, kteří ji potřebují,“ chválí si Lukáš Krčil, CEO a spoluzakladatel Hedepy.

Hedepy nabízí online psychoterapeutická sezení. Propojuje klienty s certifikovanými terapeuty, kteří mají v systému své medailonky, podle nichž si zájemci můžou vybírat. Sezení probíhá přes videohovor a lidé se na něj tak můžou připojovat běžně z domova. Sezení se od toho „naživo“ příliš neliší. Platforma meziročně vyrostla o víc než 200 procent a proběhlo na ní přes 100 tisíc terapeutických sezení. Celková hodnota transakcí, která přes platformu prošla (tedy platby), se blíží sto milionům korun.

Foto: Hedepy Lukáš Krčil funguje jako šéf služby Hedepy

Platforma otevřela takzvanou self-help zónu, jejímž cílem je poskytnout lidem prostor, kde se můžou zaměřit mimo jiné na prevenci. Klienti mají k dispozici edukativní videoobsah i testy, které jim napoví, odkud může pramenit jejich problém či nejistota, nebo můžou s vybraným terapeutem zahájit chat.

Loni se pak Hedepy pustilo do psychiatrie na dálku. Firma začala spolupracovat s klinikou Unicare Medical a našla první psychiatry. Uvedla, že krokem reaguje jak na aktuální nedostatek psychiatrů, tak na stoupající potřebu ze strany klientů. Tým teď čítá deset odborníků a díky nim už prý Hedepy dokázalo zkrátit čekací dobu na psychiatry v Česku na hodiny až dny – oproti měsícům, jak to jinak běžně bývá.

Zájem odborníků přidat se do projektu je však daleko vyšší. Hedepy uvádí, že jich na čekací listině napříč zeměmi, kde působí, aktuálně eviduje víc než 1 500. Online možnosti totiž prý terapeutům poskytují nejen časovou flexibilitu, o kterou stojí, ale třeba i příležitost řešit s klienty i jinou problematiku, než se kterou se setkávají ve své běžné praxi. Nyní je plánem provázat péči mezi psychiatry a terapeuty, což má významný efekt pro klienty, kterým není vždy potřeba předepisovat medikaci.

Právě uveřejněnou investici firma uzavřela ještě na konci loňska, což znamená, že tak během pro startupy na investice chudého roku nasbírala celkem 3,9 milionu eur – tedy asi 97 milionů korun.

Hedepy chce peníze využít pro rozvoj své aplikace k preventivní péči o duševní zdraví i k rozšíření podpory firemním klientům. Tedy společnostem, které platformu nabízejí svým zaměstnancům jako benefit. Jen za minulý rok se jejich počet téměř zdvojnásobil na zhruba sedmdesát a patří mezi ně například Havel and Partners, Ford, Multisport, Tchibo, Dedoles či Unicredit Bank. A podle Krčila se vedle firem ozývají třeba i školy.

Hedepy funguje na českém trhu od roku 2020. Firma se za tu dobu rozšířila na dalších deset evropských trhů, mimo jiné do Polska, Řecka či Finska. Na pěti je ve svém oboru hráčem číslo jedna. A přes 60 procent terapií tak aktuálně poskytuje právě v zahraničí.

Poslední velkou investici firma oznamovala v květnu loňského roku, kdy vítala 2,15 milionu eur například od fondů N1, Purple Ventures, RSJ či Navrátila. V minulosti do Hedepy opakovaně vkládal peníze kromě těchto fondů i zakladatel českého e-shopu Vivantis a známý andělský investor Martin Rozhoň spolu s Alexandrem Reggio-Paquetem.