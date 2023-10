České sklo vzdává hold válečným hrdinům. Lasvit ozdobil vlčími máky bývalé kanceláře Winstona Churchilla

Uložit 0

Old War Office v londýnské čtvrti Whitehall původně sloužil coby sídlo ministerstva války, a tak zde působil i Winston Churchill. Dnes se na jeho místě nachází Raffles Hotel, který na minulost budovy vzpomíná mimo jiné i zcela novou instalací nazvanou Poppies. Umělecky zpracovaný motiv květů vlčích máků je symbolem pocty válečným hrdinům, za jehož podobou stojí česká designová společnost Lasvit.

Budova Old War Office stojí nedaleko Buckinghamského paláce a dodnes představuje důležitý bod v samém centru metropole. Hotel Raffles London at the Owo, který je v ní dnes, se může pyšnit dílem, které se odkazuje k válečným veteránům. Umělecká instalace se nachází v prostoru s trojitou výškou, který směřuje do hlavního nádvoří budovy. Zástupci Hinduja Group, která je majitelem stavby, si přáli, aby byla natolik výrazná, aby ji bylo možné pozorovat nejen zevnitř, ale také zvenčí.

Úkol navrhnout světelný objekt, který bude odpovídat jejich požadavkům, byl svěřen do rukou Petry Sošťákové, designérky společnosti Lasvit. Její původní návrh pracoval s elegantními bílými lístky ze skla zavěšenými u stropu. Během hovorů s investorem a Matteo Ceneparim, vedoucím oddělení designu The Owo, však nakonec našli ideální řešení v použití variace červené, černé a bílé barvy.

Foto: Lasvit Instalace je skutečně rozměrná a v budově zaplňuje prostor tří podlaží

Tyto barvy byly zvoleny proto, aby se plastika co nejvíce přiblížila podobě vlčích máků. Jejich umístění v budově bylo díky její historii symbolické. Vlčí mák je totiž již od roku 1919 symbolem uctění památky padlých vojáků. Tehdy konkrétně k uctění památky padlých v den podpisu příměří na konci první světové války. Motiv byl nalezen v básni Na flanderských polích, která pojednává právě o vlčích mácích vlnících se ve větru mezi hroby padlých vojáků.

Na Flanderských polích v překladu Petra Jana Vinše Ve Flandrech rozkvétají máky, tam, kde řad hrobů křivolaký nás hlídá; a vysoko v dáli snad skřivani se rozzpívali, však děla přehlušují ptáky. Jsme Mrtví. Avšak ještě včera, než jitro přešlo do večera, my lásku znali a teď spíme na polích flanderských. Vy buďte ti, kdo v boj se dají, když z rukou našich upadají pochodně; zas zdvihněte je výš zradíte-li, pak neuhlídá kříž náš klid, ač máky rozkvétají na polích flanderských.

„Chtěla jsem zachytit samotnou podstatu divoce rostoucích máků, pohupování jejich květů na poli a také zásadní symbolický význam, který se s nimi pojí. Vytvořením mnoha různých tvarů skleněných okvětních lístků se mi podařilo dosáhnout přirozené a nečekané kompozice, která napodobuje vlnění vlčích máků v přírodě,“ vysvětluje svůj umělecký záměr Petra Sošťáková.

Velkoformátové objekty byly vytvořeny z plochého skla, kdy byl každý z okvětních lístků modelován za pomoci specifických forem. Okvětní lístky dostaly různé textury, aby byla podobnost s předlohou co nejvěrnější, stejně jako využití hned několika odstínů červené barvy.

Celou instalaci tvoří 117 komponentů ve dvanácti různých barvách a texturách. Květy splývají od stropu až dolů do volného prostoru a při pohledu zespodu tvoří dohromady obrazec velkého květu vlčího máku. Ten se pojí také se Dnem válečných veteránů, který bude 11. listopadu a při němž stále více lidí i u nás nosí na oblečení symboly této rudé květiny.

„Snažili jsme se vytvořit dílo, které by nebylo možné napodobit nikde jinde a které by opravdu zachycovalo podstatu této jedinečné budovy a její historický význam,“ říká k originální designérské práci Sošťáková.

„Organická forma každého jednotlivého skleněného kousku instalace vytváří přirozený dojem. A použitím různých odstínů a textur jsme docílili toho, že je dílo neustále dynamické a dovede evokovat změnu ročních období stejně jako vztah přirozeného a umělého světla,“ říká designérka Lasvitu, který nedávno v Londýně představil další zajímavou instalaci plnou florálních motivů, tentokráte v luxusní restauraci The Sketch London.