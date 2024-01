České technologické unikum inovuje výrobu i armádu. T-Mobile průmyslu nabízí kampusové 5G sítě

Uložit 0

Podle průzkumu, který provedla americká CNBC mezi největšími světovými hráči v oblasti telekomunikací, by se mohl už v roce 2030 prosadit internet šesté generace. Přitom teprve letos dochází k masivnímu spouštění 5G sítí. Česko je navíc lídrem v oblasti moderních kampusových sítí, které dokážou pokrýt velkou plochu – třeba továrny, nemocnice nebo už podle názvu univerzitní kampusy. Mobilní operátor T-Mobile firmám nabízí tuto technologii navrženou ve spolupráci s týmem dvou stovek inženýrů zaměřených na automatizaci výroby, což je světové unikum. Využít ji mohou i průmyslové podniky střední velikosti.

„Výroba se stává dynamickou, k internetu se připojují i různá pohyblivá vozítka (AGW), průmyslové tablety nebo kamery, kterým nestačí kabelové připojení. A přesně na tento vývoj reagují sítě páté generace, které zažívají období masivního nástupu,“ vysvětluje Tomáš Verner, manažer ICT řešení ze společnosti T-Mobile, který byl hostem nejnovějšího dílu podcastu Brandstories, vznikajícího ve spolupráci CzechCrunche s vybranými společnostmi. Pustit si ho můžete na Spotify, Apple Podcastech, na YouTubu či na odkazu níže.

Síť první generace vznikla už v roce 1979 v Japonsku a přenášela pouze zvuk. Postupně se přidal přenos krátkých zpráv a dat, připojení výrazně zrychlovalo a aktuálně žijeme v době sítí páté generace, zkráceně 5G. Pro běžného uživatele jsou už sítě 4G dostatečně rychlé, nová generace tak vznikala především s ohledem na nasazení v průmyslu. „V Česku jsme premianti v oblasti průmyslových sítí. Technologie 5G nabízí vysokou prostupnost vhodnou pro připojení velkého množství senzorů a robotů nebo například ovládání dronů v reálném čase,“ vysvětluje Verner.

České unikum v sobě pojí know-how operátora s mobilními sítěmi a třicetileté zkušenosti týmu dvou stovek inženýrů specializovaných na automatizaci průmyslu, které Deutsche Telekom (T-Mobile) historicky získal v rámci akvizice části IT oddělení společnosti Volkswagen. Pro firmy navrhují kampusové sítě, tedy řešení, které je šité na míru průmyslu. Technicky jde o soukromou mobilní síť, která může pokrývat vnitřní i venkovní prostory ohraničeného areálu, kde se k ní mohou skrze speciální SIM karty připojovat všechna zařízení, jako by to byl nový lokální mobilní operátor.

„Výhoda spočívá ve flexibilitě možností, které kampusová síť firmě nabízí. Zákazník získá maximální kontrolu nad nastavením služeb, například latencí, dostupnou rychlostí i objemem dat vyhrazených pro každé zařízení. Navíc kampusová síť využívá vlastní dedikované frekvence, což je jeden z velkých rozdílů oproti připojení zařízení k vnitřní wi-fi síti. Frekvence wi-fi sítí jsou veřejné, a to znamená při větším počtu wi-fi na jednom místě velmi náročnou koordinaci a samozřejmě čas zaměstnanců, kteří se tomu musí věnovat,“ srovnává Verner.

Kampusové sítě nacházejí využití nejen ve výrobě, ale také například v hornictví, kde se s jejich pomocí přenášejí data z dronů kontrolujících zahřívání jednotlivých segmentů dopravních pásů. Intenzivně je využívá také okruh pro testování autonomních vozidel BMW u Sokolova a zájem mají i zemědělské podniky, kterým drony pomáhají detekovat například napadení úrody škůdci. Firmami to ale nekončí, připojení k 5G síti a současně možnost bezproblémového přenosu provozních dat nachází využití i u výzkumných organizací, v armádě nebo nemocnicích.

Nové technologie navíc podle Tomáše Vernera mohou využít všechny firmy, nejen ty největší. „U mezinárodních firem jako Continental, Toyota a Iveco jsme si ověřili správnost našeho konceptu a umíme síťovou vrstvu nabídnout ve stejné kvalitě a flexibilitě i menším firmám,“ věří. T-Mobile si zakládá na tom, že jeho řešení splňuje nejvyšší standardy na zabezpečení. Například síť, kterou operátor letos dodal do areálu společnosti Continental Automotive v Brandýse nad Labem, prošla přísným mezinárodním bezpečnostním auditem.

Foto: T-Mobile Tomáš Verner, manažer ICT řešení T-Mobile

5G síť má mnoho modelů provozování – za jeden z nejperspektivnějších Verner označuje takzvané hybridní sítě, tedy kombinaci sítě veřejné a privátní. Prvním z úspěšných příkladů a také velkou zatěžkávací zkouškou byl festival Colours of Ostrava, který pořadatelé organizovali jako plně bezhotovostní událost. T-Mobile pro 35 tisíc návštěvníků a 800 platebních terminálů zajišťoval dostatečně rychlé připojení tak, aby většina plateb proběhla do pěti sekund.

„V případě Colours byla hybridní síť postavena v řádu hodin. Nasazením hybridní sítě festival poskytl desítkám tisíc návštěvníků kvalitní zákaznickou zkušenost při platbě kartou – její nasazení se zároveň pozitivně odrazilo ve vyšších tržbách,“ doplňuje Verner.

Vývoj ale nástupem 5G sítí nekončí, už teď se jedná o standardech pro 6G sítě, které se mají podle odborníků začít objevovat už v roce 2030. Nabídnou stonásobně vyšší rychlost nutnou například pro využívaní aplikaci s podporou umělé inteligence. „Aktuálně existuje jeden a půl miliardy koncových zařízení, která se připojují k 5G sítím. Standardy jsou v tomto ohledu nutné k tomu, aby výrobci měli dost času na zavedení technologie do výroby, sítě i zařízení spolu správně komunikovaly a 6G bylo byznysově úspěšné,“ vysvětluje nutnost včasné přípravy Verner.

