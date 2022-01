Tuzemský BrikkApp původně vznikl jako databáze evropských platforem, které uživatelům zprostředkovávají crowdfunding do nemovitostí. Po letech vývoje nyní výrazně rozšiřuje svoji působnost, kdy investorům umožňuje na investičních příležitostech participovat přímo, a to už od minimálního vkladu ve výši tisíc korun. Novinku spouští ve spolupráci se šesti platformami v šesti zemích a další by měly přibývat.

Investování do developerských nebo nemovitostních projektů ve formě crowdfundingu, kdy se jednotliví investoři hromadně „skládají“ na celkovou částku, v posledních letech na tuzemském trhu představilo několik různých platforem – jde například o Investown, Upvest, Roier, ale i obecněji zaměřené portály jako Fingood. Potenciální investoři tak mají velký výběr, kde se mohou pokusit zhodnocovat své peníze.

„Aktuálně je v Evropě více než 160 nemovitostních crowdfundingových platforem a pro běžného uživatele je tento trh nepřehledný, a to především při investování mezinárodně,“ říká ředitel společnosti BrikkApp Jan Večerka. První idea na vytvoření aplikace, jež by umožňovala nalézt správnou platformu a porovnávat různé investice napříč trhem, vznikla před třemi lety a k Večerkovi se jako zakladatelka přidala také jeho sestra Jana, s níž už roky předtím budoval projekt Coding Bootcamp Praha, a technologický ředitel Jan Polák.

„BrikkApp jsme založili s cílem agregovat informace o našem trhu na jedno místo a následně umožnit uživatelům přes nás napřímo investovat do příležitostí, které originálně vytvořily jiné realitní investiční platformy,“ vysvětluje Večerka pro CzechCrunch. Právě tuto novinku startup představil tento týden.

Zakladatelé BrikkAppu: sourozenci Jana a Jan Večerkovi a Jan Polák Foto: BrikkApp

Výnos u jednotlivých investičních příležitostí se podle vyjádření obvykle pohybuje mezi šesti až dvanácti procenty a uživatelé mají možnost zapojit se do nich dvěma způsoby – přes ekvitu a dluh. V případě ekvity, tedy podílu, se investor stává akcionářem společnosti, jež danou nemovitost vlastní. U dluhových investic uživatel peníze půjčuje firmě, která má na starosti příslušný projekt a participuje tak na jeho výnosu.

BrikkApp byl oficiálně spuštěn před přibližně rokem a půl, nyní registruje přes tisíc uživatelů a cílem je do konce roku tento počet ztrojnásobit. Jako hlavní ukazatel však aplikace sleduje objem investic, které přes ni proběhnou, přičemž do konce roku se chce dostat alespoň na jeden milion eur měsíčně (asi 25 milionů korun). Této mety chce platforma dosáhnout zejména nabídkou investičních příležitostí z regionů, které mají stabilní investiční prostředí, čímž chce zároveň redukovat investiční riziko.

Aktuálně spolupracuje s tuzemským investičním crowdfundingem Occollo, který doplňují RECrowd z Rakouska, Max Crowdfund z Nizozemí, LendSecured z Lotyšska, Shojin Property Partners z Velké Británie a Reinvest24 z Estonska. V procesu pak je domluva spolupráce s další desítkou platforem z různých evropských zemí.

Benefitem pro uživatele je, že v rámci jedné registrace může investovat do projektů z různých platforem.

„Naše spolupráce s platformami je založena na tom, že jim pomáháme financovat projekty a navyšujeme jejich schopnost toho, jakou velikost financování mohou nabídnout subjektům, které poptávají financování. S každou platformou máme uzavřenou smlouvu o spolupráci. Zároveň veškeré projekty, které uvádíme na BrikkApp, nejprve procházejí naším risk-analytickým modelem tak, abychom minimalizovali rizika pro naše uživatele,“ popisuje Večerka.

„Naším modelem je spolupracovat s jednotlivými realitními crowdfundingovými platformami. Z tohoto důvodu nejsme pro platformy, které operují na našem trhu, konkurencí, ale partnerem. Benefitem, který přinášíme uživateli je, že v rámci jedné registrace a uživatelského prostředí může investovat do projektů z různých platforem,“ vysvětluje Večerka fungování BrikkAppu.

Platforma zároveň jako velkou příležitost vnímá novou legislativu Evropské unie, která sjednocuje pravidla pro fungování investičních crowdfundingů. Jednotlivým hráčům umožní operovat mezinárodně, což by mělo zjednodušit také operace BrikkAppu na zahraničních trzích napříč kontinentem. V dobývání trhu přitom BrikkApp v loňském únoru podpořili investoři částkou patnáct milionů korun.

„Aktuálně jsme splnili důležitý milník, kdy jsme otevřeli investiční marketplace. Nyní cílíme na nové investiční kolo v druhé polovině letošního roku. Další investice má sloužit urychlení rozvoje, rozšíření týmu a naší kapacity agregovat investiční příležitosti,“ prozrazuje Večerka s tím, že v plánu je překlopit firmu do černých čísel v prvním pololetí příštího roku, a to při ročním růstu tržeb o více než sto procent.

V mezičase platforma plánuje představit nové služby pro své uživatele, především by mělo jít o sekundární obchodování a možnost automatického investování jako spořicího nástroje. Dále chce investorům ve spolupráci s poskytovatelem platebních služeb Easychange umožnit směnu peněz přímo v prostředí aplikace, díky tomu vstoupit také na britský a americký trh a nabídnout možnost transakcí v librách i dolarech.