Český designér postavil startup s digitálními avatary. Teď ho za miliardy prodal Googlu

Robin Raszka byl od začátku přesvědčen, že v digitálních avatarech, které nás budou zastupovat ve virtuálních světech nebo online komunikaci, je potenciál. Když ale začal před pěti lety vyvíjet technologii, která je pohání, určitě tomu nevěřili zdaleka všichni. Dnes se o takzvaných metaverzech, v nichž se má odehrávat část našich životů, mluví všude a mezi jejich hlavní proponenty patří i zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg. Jaká budoucnost nás skutečně čeká, není jisté, ale český designér se svými kolegy vytvořil tak zajímavý produkt, že si ho teď pro jistotu koupil Google. A zaplatil za něj miliardy.

„Za loňský rok jsme utržili více než milion dolarů, tudíž můžu říct, že se nám daří. Na tržby se ale tolik nezaměřujeme, zajímá nás hlavně růst,“ říkal před rokem pro CzechCrunch Robin Raszka, když jeho startup Facemoji oznamoval zisk nové investice. Od Twitteru, Play Ventures a dalších získal tři miliony dolarů. Od založení v roce 2017 se mu podařilo nabrat celkem 4,5 milionu dolarů, v přepočtu kolem 110 milionů korun, a letos si došel pro další zásadní milník. Už pod novým názvem Alter celý projekt prodal Googlu, a to zcela v tichosti už před pár měsíci.

Alter vyvíjí nástroje pro vytváření animovaných 3D avatarů, které jdou snadno integrovat do různých aplikací, her či webů. Mohou připomínat například takzvané Memoji, které představil ve svých aplikacích Apple. Jelikož do virtuálních světů různým způsobem investuje i řada dalších technologických obrů, představoval Alter zajímavou investiční příležitost.

Tu nakonec využil Google, který za newyorský startup s českými kořeny podle magazínu TechCrunch zaplatil kolem 100 milionů dolarů. To je v přepočtu zhruba 2,5 miliardy korun, přičemž podle informací CzechCrunche by mohla být celková suma ještě o něco vyšší.

Foto: Alter Část týmu startupu Alter, zakladatel Robin Raszka druhý zleva

Samotný zakladatel Alteru je vázán mlčenlivostí. Šestatřicetiletý Robin Raszka pro CzechCrunch pouze potvrdil, že k transakci skutečně došlo. Bez dalších podrobností ji pro TechCrunch potvrdil také Google. Přestože americký technologický gigant nemá ve virtuálním světě tak jasnou vizi jako třeba Mark Zuckerberg – byť zatím ve vývoji metaverza topí miliardy dolarů a akcie jeho společnosti Meta zásadně padají –, lze předpokládat, že akvizicí startupu Alter bude chtít Google posílit svou pozici v této oblasti. Virtuální avatary ostatně mají celou řadu využití.

„Avataři jsou budoucností toho, jak se budeme připojovat online. Jejich technologie je ovšem stále na úrovni, kde byly platby v roce 2009, než se objevila firma Stripe. Vytvářet digitální prostory nové generace a úžasně vypadající 3D obsah, který není spojen s neohrabaným uživatelským prostředím, je nákladné, pomalé a obtížné. My to ale měníme,“ vysvětloval loni pro CzechCrunch technologický šéf Alteru Karel Petránek. Většina týmu by měla i nadále působit pod hlavičkou Googlu a vyvíjet stávající produkty.

Jedná se o další velký startupový úspěch s českou stopou. Robin Raszka v zámoří postavil úspěšný mezinárodní tým, který čítal pár desítek lidí. Jeho součástí byl na začátku také další český designér Tom Krcha, který v roce 2020 odešel do česko-slovenského startupu Around. Právě ten nedávno také oznámil svůj prodej, který se nesl v podobném duchu. Americká technologická společnost Miro ho taktéž koupila v tichosti a zaplatila za něj přes 6 miliard korun.

Za více peněz se nikdy žádný tuzemský startup neprodal. Také Alter se nyní zařadil mezi historicky největší exity s českou stopou po bok firem jako Beat Games, Integromat, Socialbakers, Twisto, Apiary či Ytica.