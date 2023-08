Český výrobce mobilních doplňků vyrostl na 375 milionů. Jeho nový lokátor funguje jako Apple AirTag

Bezdrátové i rychlé nabíjení, ochranná pouzdra nebo stylusy pro telefony i tablety. Právě tyto produkty patřily k nejprodávanějšímu zboží českobudějovické firmy Fixed.zone, která se specializuje na mobilní příslušenství všeho druhu. V loňském roce její obrat vyrostl téměř o pětinu na 375 milionů korun a má v plánu dál růst, zejména za hranicemi České republiky. Druhým rokem jsou její akcie k mání také na trhu Start pražské burzy, kde se zatím cena cenných papírů s označením FIXED nedokázala dostat na hladinu, kde byla při vstupu na veřejné trhy.

V roce 2022 se společnosti Fixed.Zone dařilo dle původně prezentovaných plánů. Čistý zisk po zdanění sice meziročně klesl z 13,4 milionu korun na 11,2 milionu, ale výrobci z Českých Budějovic se podařilo zvýšit podíl obratu ze zahraničních trhů. V roce 2021 příjmy z jiných zemí činily 8,9 procenta obratu, v roce 2022 to bylo 13,2 procenta a v letošním roce Fixed.Zone cílí na pětinový podíl. K dosažení těchto cílů již zahájil prodej v Rumunsku, Maďarsku, Bulharsku a Polsku a obchodní spolupráci navázal i v dalších zemích.

„I přes očekávanou obtížnou situaci na trhu s elektronikou plánujeme udržet i v roce 2023 meziroční růst o dvacet procent. Máme velmi pozitivní zpětnou vazbu na produkty i marketing značky Fixed od našich zahraničních partnerů. A právě díky rozvíjejícím se vztahům s partnery působícími na evropském trhu hodláme doručit skvělé výsledky svým akcionářům i v roce 2023,“ říká Daniel Havner, zakladatel a akcionář Fixed.zone.

Firma má od svého vstupu na burzu na konci roku 2021 také řadu dalších drobných akcionářů, kteří do firmy poslali výměnou za celkem desetinový podíl 50 milionů korun. Při vstupu na burzu se jedna akcie prodávala za 222 korun, aktuálně stojí 185 korun. Nejnižší hodnoty dosáhla letos v červenci, kdy byla ještě zhruba o deset korun levnější. Historické maximum přišlo krátce po IPO, v polovině listopadu 2021 stála jedna akcie dokonce 500 korun. Tržní kapitalizace Fixed.zone na pražské burze aktuálně činí 411 milionů korun.

Foto: Recall Radek Douda, Daniel Havner a Jan Moravec, spolumajitelé Fixed (dříve Recall)

Do roku 2026 jihočeská firma plánuje navýšit obrat na více než 630 milionů korun. Největší potenciál vidí v rámci plánované expanze na evropských trzích. Loni prodal Fixed.zone celkem dva miliony kusů příslušenství, přičemž mezi nejprodávanější produkty patřily výrobky určené pro ochranu zařízení, rychlé nabíjení pro mobilní telefony a tablety nebo bezdrátové nabíjení včetně stanic, které umí nabíjet více zařízení současně.

Mezi nejrychleji rostoucí kategorie pak podle Havnera patřilo příslušenství pro chytré hodinky nebo stylusy pro telefony a tablety. Aktuální novinkou v portfoliu Fixed.zone je pak lokátor, který funguje stejně jako AirTag od Applu. Proti němu je ale o něco levnější. S lokátory přitom mají ve Fixed.zone dlouholeté zkušenosti.

První zařízení, které si můžete připnout na klíče nebo vložit do batohu a mít přehled o tom, kde se daná věc nachází, představili už v roce 2016. V dalších generacích přibyly například pohybový, teplotní nebo vlhkostní senzor a budějovičtí inženýři investovali také do vývoje lokátorů s technologií IoT (internet věcí). Pak ale přišel s vlastním lokátorem Apple a otevřel výrobcům třetích stran také svou síť Find My, na kterou nyní s produktem Fixed Tag přechází i český výrobce.

„Když Apple představil síť Find My, uvědomili jsme si, že jde o technologii, která by mohla změnit způsob, jakým společnosti lokalizují osobní předměty, jako jsou klíče, peněženky, zavazadla a kola. Využití sítě Apple Find My umožňuje stovkám milionů zařízení Apple detekovat signály Bluetooth ze ztraceného Fixed Tagu a předat polohu zpět jeho majiteli, a to vše na pozadí, anonymně a soukromě. Brzy představíme bezdrátově nabíjenou kartu ve velikosti platební karty, která bude ideální pro ochranu peněženek,“ plánuje Daniel Havner.

Vedle napojení na síť Find My, díky které funguje Fixed Tag stejně jako Apple AirTag, nabízí Fixed.Zone u svého chytrého přívěsku také voděodolnost a vyměnitelnou baterii s výdrží až jeden rok. Doporučená maloobchodní cena je 699 korun, přičemž konkurenční Apple AirTag stojí v oficiálním obchodě 990 korun, u některých českých prodejců je nicméně k mání až o několik stovek levněji. Jeden z dalších konkurentů Fixed.Zone v oblasti mobilního příslušenství je také z Česka a jde rovněž o stamilionový byznys. A také Epico dodává příslušenství do řady zemí po celém světě.