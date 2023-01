Čeští vývojáři odhalili svůj podíl na marvelovce. Na hře Marvel’s Midnight Suns dělal i pražský Grip

Že se českému hernímu průmyslu daří, to je známá věc. Rok od roku roste, ačkoliv letos se očekává, že krize ho trochu zpomalí. Tituly jako Beat Saber, Arma nebo Euro Truck Simulator ale prostě táhnou doma i ve světě. Jenže vedle těchto původně českých produktů k růstu domácí herní scény přispívá i společnost Grip Studios. Ta pomáhá s vývojem velkorozpočtových zahraničních titulů. Jejich jména musí obvykle tajit, teď však jedno odhalila: Marvel’s Midnight Suns.

Odhalení toho, na čem v Grip Studios pracují – a že to bývají velice zajímavé hry, v minulosti třeba skvělý fantasy titul Pillars of Eternity nebo sci-fi z hlubin oceánu Subnautica – obvykle přichází s velkým zpožděním. Anebo vůbec. Firma pod vedením někdejšího šéfredaktora časopisu Level Jana Herodese totiž nefunguje stejně jako klasická herní studia, například Bohemia Interactive nebo Warhorse Studios. Takové společnosti totiž většinou tvoří vlastní hry.

V Gripu se místo toho soustředí na co-development, tedy poskytování služeb jiným, obvykle větším a zahraničním, tvůrcům. Například při konverzi hry z PC na konzole nebo v řešení problémů, se kterými nemá hlavní studio takové zkušenosti. Tento přístup s sebou ale nese jistou míru tajemství. Promovat vlastní videohru je pro běžné firmy normální. Ale zmínit cokoliv o hře, na které se podílíte jen coby dodavatel? Takřka nemožné a chráněné spoustou smluv. Ale najdou se výjimky.

„Jsme hrdí na to, že jsme se mohli podílet na vývoji hry Marvel’s Midnight Suns, která v prvních týdnech od vydání sklízí velmi pozitivní recenze. Jsme rádi, že jsme mohli i my v Gripu přispět svou troškou k jejich úspěchu,“ odhalil identitu jednoho z velkých titulů, na kterém v Gripu v poslední době pracovali, spoluzakladatel společnosti Jakub Mikyska.

Pražští a nově i brněnští vývojáři tak zveřejnili svůj podíl na hře, která mezi hráče zamířila teprve v prosinci. Sdílnější však být nesmí. „Jedná se o licenci Marvelu a světového vývojáře, takže utajení je na maximální úrovni. V obecné rovině se dá říct, že na obdobné projekty umisťujeme dle požadavků zákazníků až desítky vývojářů s různou specializací,“ odpověděl marketingový šéf Tomáš Brada na dotaz CzechCrunche o detailech spolupráce.

Akční hra na (super)hrdiny je primárně dílem známého studia Firaxis Games, které stojí například za populárními tahovými strategiemi XCOM. A právě jejich taktické souboje spojuje s popularitou značky Marvel a mechanismy z karetních her. „S vývojáři z Firaxisu a obecně s jejich produkcí se nám pracovalo velice dobře. Míra profesionality a zkušeností pro nás byla inspirativní,“ ocenil Brada zámořské kolegy.

V době vydání byla neotřelá kombinace herních prvků Marvel’s Midnight Suns pro mnohé komiksové i herní fanoušky překvapením a nevedla k úplnému prodejnímu trháku, recenzenty ale vcelku potěšila. Domácí servery Games.cz a Vortex ji ohodnotily osmičkou, respektive sedmi body z desíti. Což je v souladu s globálním hodnocením na agregátoru Metacritic.

Marvelovka je tak jedním z mála zářezů Gripu, kterým se může chlubit na veřejnosti. Mnohem více jeho práce ale stále zůstává skryto přísnými smlouvami. V nedávném rozhovoru pro CzechCrunch však zakladatelé Jakub Mikyska a Jan Cabuk alespoň přiblížili povahu práce své firmy. „Dá říct, že v Gripu pracujeme na Mercedesu, Ferrari a Porsche mezi videohrami. Sáhneme si na velmi hezké projekty, které nikdo jiný v Česku nedělá,“ prohlásili.

Tehdy podle svých slov pracovali na několika „tříáčkových“, tedy vysokorozpočtových titulech, přičemž dva z nich měly být velice blízko vydání. „A jedním z nich byly právě Midnight Suns,“ potvrdil Brada. „Momentálně pracujeme na dalších pěti velkých projektech, u kterých očekáváme, že dva vyjdou v průběhu roku 2023. Tři ještě ani nebyly oznámeny a veřejnost o nich neví. A možná nikdy vědět nebude,“ dodal.

Tajemstvím však není, že Grip v co-developmentu her vidí budoucnost branže. „Představte si výrobu aut. Máte výrobce plastových komponent, motorů, baterií, světel a tak dále. Žádná z automobilek už nevyrábí svá vozidla úplně sama, na vše má dodavatele,“ přiblížil smýšlení firmy Cabuk. „Ve světě vnímáme změnu v trendu vývoje a jde se cestou co-developmentu neboli GameDev 2.0. Už neplatí to, že velkou hru udělá jedno studio o desítkách lidí. Vývoj ‚tříáčkových‘ her je stále riskantnější,“ prohlásil Mikyska.

Kromě sázky na budoucí směřování herního průmyslu je nicméně už teď GameDev 2.0 solidní byznys. Grip Studios v roce 2021 vykázali zhruba dvojnásobný obrat oproti předchozímu roku a utržili 134 milionů korun. Loni pak do šéfovského křesla rostoucí firmy usedl v úvodu zmíněný Jan Herodes, herní žurnalista spojený s magazínem Level a následně vývojář například v Bohemia Interactive a Keen Software House.

Pod jeho vedením se Grip Studios nadále soustředí na práci pro jiné videoherní společnosti, nicméně stejně v Praze a na brněnské pobočce našli kapacitu na vývoj vlastního titulu. Prý to bude „sandboxové multiplayerové lego pro hráče všech generací a se smyslem pro kreativitu“. Třeba i jeho vydání poodhalí něco o oněch „Ferrari mezi videohrami“, na nichž v Gripu pracují.