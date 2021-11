Energetika, nemovitosti a prodej aut poháněný technologiemi. Na první pohled jde o poměrně rozličné aktivity, které však mají jednoho společného jmenovatele – investiční skupinu Portiva, která vznikla na energetickém byznysu veřejnosti prakticky neznámé brněnské podnikatelky Ivy Šťastné a dnes už se rozpíná do dalších oblastí. Díky penězům z větrných a fotovoltaických elektráren se podařilo vybudovat skupinu, která by měla mít letos ve správě aktiva až za 10 miliard korun.

„Paní Šťastná chtěla diverzifikovat aktiva a zabezpečit svůj byznys z dlouhodobého hlediska,“ popisuje v rozhovoru pro CzechCrunch vznik skupiny Portiva Pavel Svoreň, který je od jejího vzniku před třemi lety jejím generálním ředitelem. Postupně začal s kolegy investovat do nemovitostí, což pro podobné skupiny není nic neobvyklého, ale pak si vyhlédl segment, který už je zajímavější i technologicky a geograficky.

Pod hlavičkou holdingu European Auto Group, který Portiva financuje, vzniká skupina několika technologických firem, jež mají jeden hlavní cíl – modernizovat prodej nejen ojetých vozů po celé Evropě a zákazníkům přinést možnost objednávat je bez obav online. Nejviditelnější je zatím startup Carvago, ale Pavel Svoreň v rozhovoru pro CzechCrunch prozrazuje, že to není zdaleka jediné želízko v ohni. Plány jsou velké a dobývat chce Portiva i západní Evropu.

Píšete, že děláte investice v rodinném kruhu. Co to v případě Portivy znamená?

Nejsme standardní investiční skupina. Jsme family office, který původně spravoval majetek paní Ivy Šťastné, a byť už jsme se dnes rozšířili, stále působíme jako poklidná domácnost. Celá Portiva vznikla na základech společnosti Eldaco, která dnes představuje naši energetickou divizí a již paní Šťastná budovala posledních 25 let.

Než jsme založili Portivu, šlo do velké míry o garážovou firmu, která fungovala ve třech kancelářích, a přitom spravovala miliardová aktiva s poměrně velkým obratem, aniž by o ní někdo mimo obor věděl. Až v roce 2018 jsme začali celý byznys diverzifikovat a vytvářet nové pilíře našeho podnikání, což přineslo nezbytnost vejít více do povědomí.

S jakou ambicí skupina Portiva vznikala?

Když jsme v roce 2018 Portivu zakládali, bylo hlavním cílem připravit hladké přistání pro celou firmu, pro zaměstnance a pro rodinu paní Šťastné pro období, kdy skončí podpora obnovitelných zdrojů a těm stávajícím skončí životnost. V první fázi jsme chtěli do roku 2023 rozvětvit pilíře skupiny, aby byla i v budoucnu životaschopná, což se nám povedlo s předstihem již nyní.

Energetika produkuje dostatek financí, abychom mohli budovat další divize. Investujeme do komerčních realit, zejména do obchodních center a kanceláří, které představují konzervativnější část byznysu, a také do digitalizace automobilového průmyslu, kde konsolidujeme IT společnosti a dodavatele dat. Zde vidíme velký potenciál v možnosti konsolidace a modernizace segmentu.

Jak jste se s Ivou Šťastnou potkali?

Narazili jsme na sebe poprvé při mém působení v energetické divizi DRFG, když jsme jednali o akvizici části jejích aktiv. Tehdy jsme se nedohodli, ale zůstali jsme v kontaktu, a když jsem naznal, že energetika není v DRFG klíčová, rozhodli jsme se spojit síly. Paní Šťastná chtěla diverzifikovat aktiva a zabezpečit svůj byznys z dlouhodobého hlediska, já se chtěl rozvíjet i mimo energetiku. Ani jeden z nás však nepočítal, že se Portiva rozjede tak rychle.

Pavel Svoreň, generální ředitel investiční skupiny Portiva Foto: Portiva

Jak velká byla Portiva, když jste do ní přicházel?

Portivu jsme založili v červnu 2018. Tehdy jsme měli aktiva za 1,2 miliardy korun, ke konci loňského roku tvořila konsolidovaná aktiva 3,5 miliardy a celkově jsme měli pod správou přes 8 miliard korun. Z 250 milionů na více než půl miliardy v roce 2019 vyrostla EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů – pozn. red.) a také obrat vyrostl ze 300 milionů na zhruba 2,6 miliardy korun. Nejvíc je ale náš růst vidět na objemu našich aktiv. Letos budeme atakovat v celkové správě aktiva za 10 miliard a vlastní konsolidace se přehoupne přes 5 miliard.

Souhrnný zisk EBITDA společností ve skupině činil v roce 2019 522 milionů, loni 290 milionů. Propad způsobila pandemie?

V našich třech hlavních pilířích se nás pandemie prakticky nedotkla. Jejich fundament se ukázal jako extrémně silný. Pandemie se však dotkla našeho oportunistického aktiva ve Slovinsku, kde vlastníme největší lokální papírny. Celý trh s novinovým papírem spadl o zhruba 70 procent, což se extrémně projevilo na tržbách i na marži. Na konci letošního roku bychom se ale měli vrátit na stejnou trajektorii, kde jsme byli před pandemií.

S jakými penězi operujete – jsou to výhradně prostředky Ivy Šťastné?

V energetice a real estate pracujeme stejně jako na začátku výhradně s našimi penězi v kombinaci s bankovním financováním. V rámci digitalizace automobilového sektoru stavíme vlastní projekty jako Carvago, které financujeme z vlastních zdrojů, a také provádíme akvizice, které financujeme z našich peněz, bankovních úvěrů i dluhopisů.

Kam se posouváte v energetice? Budujete další větrné farmy nebo solární parky?

Budovat nové elektrárny je těžké. V České republice to zvládá jen pár subjektů, navíc v relativně malém rozsahu. My jsme byli vždy silní v solárních a větrných elektrárnách, kde teď trochu přešlapujeme na místě. Letos jsme se nicméně poprvé od založení Portivy do energetiky vrátili. Nakoupili jsme tři teplárny na střední Moravě a vytipováváme další zdroje. Vidíme příležitosti v rámci České republiky, ale také v Polsku či Maďarsku. Chceme růst formou výstavby vlastních elektráren i akvizic stávajících.

Zajímavé je složení vaší realitní divize. Máte v ní největší obchodní centrum ve Středočeském kraji Central Kladno, nákupní centrum v Ivančicích nebo kancelářskou budovu v pražských Holešovicích Astrid Offices. Co je to za strategii?

Jdeme dvěma směry. Jednak kupujeme prémiové kancelářské budovy nejvyšší kategorie v rámci širšího centra Prahy, které si drží fundament a na rozdíl od kanceláří nižších kategorií po nich nepadá poptávka. V obchodních centrech jdeme úplně opačnou cestou. Nezajímají nás největší města, kde je vysoká konkurence, ale díváme se na lokálně dominantní obchodní centra, která nemají přirozenou konkurenci a jsou jedinečná ve své spádovosti. Je to příklad Centralu Kladna nebo menšího projektu v Ivančicích u Brna.

Budete dál budovat realitní divizi na stejném půdorysu? Chcete jít do zahraničí?

Na rozdíl od energetiky zatím v realitách expandovat do zahraničí neplánujeme. Rádi bychom se nejprve etablovali doma, chceme rozšiřovat naše portfolio a více se zaměřit i na trávení volného času a zábavy, což lidé v obchodních centrech vyhledávají. To je spolu s růstem e-commerce jednoznačný trend, byť já osobně bych roli e-commerce nepřeceňoval.

Jak to myslíte?

Loni jsme měli rok, kdy to vypadalo, že standardní kamenný trh je úplně mrtvý, zatímco e-commerce lámala rekordy v prodejnosti. I tak skončily online nákupy jen se 16% podílem na celkových maloobchodních tržbách. Kamenné prodejny mají v retailu nezastupitelnou roli. Když roste e-commerce, neznamená to, že neroste kamenný prodej. Rostou všechny segmenty. Aktuální data nám navíc ukazují, že v rámci kamenného retailu již překonáváme obraty z předcovidového roku 2019.

V rámci private equity divize jsou nejviditelnější vaše aktivity v automobilovém světě. Od státu jste ale koupili také slovinské papírny Vipap. Jaká je tady vaše strategie?

Slovinské papírny s naší strategií příliš nesouvisí. Šlo o oportunitu, kdy jsme měli možnost ve slevě nakoupit velkou společnost s obratem 100 milionů eur a restrukturalizovat ji. Od začátku to bylo postavené tak, že buď byznys vyjde, vydaří se restrukturalizace a firmu prodáme strategickému investorovi, nebo to nevyjde, avšak s vědomím, že naše zajištění jako největšího zajištěného věřitele je tak velké, že neproděláme. Dnes jednáme s několika zájemci, ale pokud se nedohodneme, společnost patrně zavřeme, protože situace na trhu je neudržitelná. Zavírají i největší globální hráči.

Vizualizace budovy Astrid Offices v pražských Holešovicích Foto: Astrid Offices

Na kolik vás investice do slovinských papíren vyšly?

Obchodní podíl jsme od státu kupovali za jedno euro, ale také jsme vykupovali pohledávky v hodnotě 45 milionů eur, které jsme získali asi za 8,5 milionu eur, tedy s významným haircutem. Tyto pohledávky dál držíme jako zajištěný věřitel a cítíme se poměrně komfortně. Pokud by nepřišla pandemie, firma by dnes za sebou měla úspěšnou restrukturalizaci. Podařilo se nám snížit fixní náklady a společnost by byla připravená k prodeji v mašličkách. Teď všichni vyčkávají, jak se situace vyvine.

O jaké částce nebo hodnotě se bavíme?

Bavíme se o zhodnocení v řádu desítek procent.

V rámci automobilového světa budujete holding European Auto Group (EAG). V něm je pro koncového zákazníka nejviditelnější startup Carvago. O co se v EAG snažíte?

Máme ambici vytvářet ekosystém digitálních služeb a technologií a konsolidovat celý regionální trh softwarových služeb pro automotive. Do digitalizace investujeme, protože jsme viděli vysoce fragmentovaný trh v rámci celé Evropy, který má zároveň velkou přidanou hodnotu a vysokou marži. Přestože se v něm pohybují největší globální firmy, segment je stále technologicky slabý. Je jasné, že dříve nebo později k digitalizaci dojde, respektive už k ní dochází.

Cílem Portivy je postupně pokrýt celý proces od výkupu přes financování a pojištění až po dodání ojetého automobilu prodejcům vozů či koncovým zákazníkům. Jak jste daleko?

Náš byznys lze rozdělit na dvě části. Jednak jsme nakoupili společnosti jako Cebia, Autosoft či TEAS, které už měly hotový produkt a spolupracují s největšími automobilkami na světě a prakticky se všemi dealery nových i ojetých vozů. Není to segment, kde bychom chtěli dělat výraznou disrupci, ale posouváme je technologicky a umožňujeme jim expandovat.

Disrupci trhu by mělo přinést Carvago, protože když se tady mluví o tom, že někdo prodává auta online, tak ve skutečnosti zatím prakticky nikdo auta online neprodává. Když máte webovou stránku, tak to ještě není online prodej. Carvago jako jediné nabízí auta z celé Evropy online, aniž by někde mělo skladové zásoby – máme podle mě k realizaci celé myšlenky online prodeje ze všech konkurentů nejblíže.

„Dnes není úplně standardní, aby měly firmy z východní Evropy sebevědomí a schopnost kupovat rozvinuté technologické společnosti v západní Evropě.“

Takže už si u vás mohu koupit auto online?

Ano, samozřejmě to není bez chyb. Jelikož jsme pionýři, musíme chyby nalézat a postupně je odstraňovat, ale už dnes dokážeme prodat auto online. Nebo ještě přesněji – každý měsíc jich prodáme několik stovek. Přes Carvago si můžete vybrat auto kdekoliv v Evropě, my ho zkontrolujeme, a pokud bude v akceptovatelném stavu, tak ho pro vás koupíme a nabídneme financování včetně pojištění. Pokud v akceptovatelném stavu není, nabídneme alternativy. Důležité je, že nefungujeme jako standardní autobazar. Z každého auta máme stejnou marži, takže není naším zájmem prodat vám první auto, na které ukážete. Jsme servis pro zákazníka.

Vyvíjíte kromě Carvaga ještě nějaké další služby?

Máme kompletní systém pro analýzu a monitoring automobilového trhu, který se jmenuje Alpha Analytics a dokáže určovat aktuální ceny i poptávku pro všechny modely a konfigurace v jednotlivých oblastech a zemích. Pomáhá nám i v rámci Carvaga definovat auta, která potřebujeme nakoupit, a hledat nejlepší vozy na trhu. Od příštího roku s tímto softwarem půjdeme na trh. Už jsme domluvení s některými automobilkami, jimž budeme radit například s tím, kam efektivně alokovat auta v rámci sítě dealerství.

Jak to bude fungovat?

Pokud například zjistíme, že ve Vídni mají přebytek Volkswagenů Golf 4×4, protože je v dané oblasti saturovaný trh a špatně se prodávají, jsme schopni díky naší analytice doporučit, kam by je měli v rámci Evropy přemístit, aby se prodaly v řádech dnů.

Dalším krokem je tedy expanze do zahraničí?

Jednoznačně. Má tři části. První je expanze společností, které jsme akvírovali a teď poprvé vykročí za hranice Česka. S Cebií se chystáme do Rakouska, Polska a na Balkán, to stejné platí pro TEAS, s nímž se nám podařilo vyhrát několik tendrů pro významné německé automobilky, a organicky tím porosteme jižním a východním směrem.

Druhá část se týká Carvaga. Aktuálně působíme na Slovensku a v Polsku, chystáme se do Německa a Rakouska a také Španělska a Itálie. Třetí část pak představuje expanze skrze akvizice na západních trzích. Dnes není úplně standardní, aby měly firmy z východní Evropy sebevědomí a schopnost kupovat rozvinuté technologické společnosti v západní Evropě nebo aby s vlastním technologickým řešením vstupovaly na západní trhy. Chceme ukázat, že to jde.

Carvago chce změnit hru na poli ojetých vozů Foto: Carvago

Kdo skupinu financuje? V EAG jste napůl se spoluzakladateli Jakubem Šultou, Janem Kranátem a Petrem Kratochvílem. Jak vám spolupráce funguje?

Celá expanze je financovaná pořád ve stejné struktuře. Portiva poskytuje vlastní kapitál, na úrovni dvaceti procent zadlužení používáme dluhopisové financování a zbytek je financován bankovními úvěry. Portiva v EAG figuruje jako finanční investor, já spolu s kolegy Šultou, Kranátem a Kratochvílem do firmy vkládáme náš čas, know-how a práci.

Jak fungují dluhopisy?

Začali jsme je emitovat ve druhé polovině loňského roku. První emise směřovala k akvizici Cebie. Aktuální emise směřuje k akvizici významného technologického hráče v Beneluxu, kterou jsem již naznačoval a měla by být dokončena v prvním kvartále příštího roku.

Kolik plánujete celkově emitovat dluhopisů?

Nemáme na to zatím jednoznačnou odpověď. Řešíme, zda se vydáme cestou co nejdelšího samofinancování, nebo jestli půjdeme za externími investory. Evidujeme zájem některých evropských i světových investičních fondů a zvažujeme, co bude výhodnější. Základní emisní prospekt u dluhopisů máme na 1,5 miliardy korun, ale to je částka, kterou pravděpodobně nebudeme emitovat. Celé EAG budujeme s výhledem, že z něj Portiva jednou úplně vystoupí ve prospěch globálního investora anebo stratéga.

Jaká je dnes hodnota EAG?

Na konci loňského roku, tedy před plnohodnotným rozjetím Carvaga, expanzí a nákupem Cebie, jsme se pohybovali nad hranicí dvou miliard korun. Dnes jsme významně výše. S tím souvisí i naše ambice, že první investiční kolo budeme chtít směřovat minimálně na evropskou úroveň.