Chilli, koriandr a rýžové nudle. Kam vyrazit, když hledáte autentické asijské bistro?

Asijská kuchyně má v Česku mnoho podob. Někdo si vzpomene na čínskou restauraci zdobenou červení a zlatem, do které vyrážel už v dětství na rodinné hostiny, další na podnik, do něhož si chodí pro svou oblíbenou polévku phở, jiný na místo, kde si čas od času rád dopřeje suši. Zároveň platí, že deset lidí řekne deset různých míst, kde jim vybraná asijská specialita chutná nejvíce. My pro vás máme seznam podniků, v jejichž případě máme jistotu, že z nich budeme po každé návštěvě odcházet s blaženým výrazem.

Nhà hai hành, Praha

Tomáš Cibulka pracoval společně se svou ženou Phương Anh Trần v michelinské restauraci La Degustation Bohême Bourgeoise a pak se rozhodli, že si otevřou nenápadné vietnamské bistro, kde vypiplaný design vystřídaly plastové židličky a stoly obložené slevovými letáky. A díky tomu, že Phương Anh Trần dobře zná všechny taje domácí vietnamské kuchyně, společně se jim podařilo jídla ve svém bistru vyladit k naprosté dokonalosti.

Nhà hai hành je místo, kde tak narazíte na zcela nové chutě, a to i přes to, že jste předtím navštívili bezpočet jiných vietnamských podniků. Vaří tady totiž jinak, autenticky a přitom jednoduše, bez zbytečných příkras. Nikdy tady před vás navíc nepoloží jen jeden talíř, ale více misek s různými přílohami. Většina chodů je načrnuta tak, aby se o ně strávníci mohli podělit. Menu se tady často mění, takže i když do Nhà hai hành chodíte často, vždy vás něčím překvapí.

Foto: Nhà hai hành V Nhà hai hành je nejlepší jednotlivá jídla sdílet

Chi Xiao Mian, Praha

Po Vietnamu je v Česku stále velmi oblíbená i Čína. Jenže proč pořád dokola jíst kung pao a kuře ve sladkokyselé omáčce, které jsou navíc přizpůsobené evropským chutím, když můžete vyzkoušet něco, nad čím by ani v Číně neohrnuli nos? Jinou čínskou kuchyni se podařilo Pražanům představit v bistru na Jiřáku Chi Xiao Mian, kde se specializují na jídla z provincie Čchung-čching.

Podnik si tak zamilují především ti, kdo mají rádi vaječné nudle a potrpí si na skutečně pálivé pokrmy. S chilli se tady totiž vážně neupejpají, vyberou si ale i ti, kdo pálivému neholdují. Z předkrmů rozhodně stojí za vyzkoušení vejce s mletým masem připravované na páře nazvané jako Misty Egg, skvělé jsou také zdejší knedlíčky. Nudlové chody jsou neuvěřitelně hřejivé (i bez chilli), hutné a hrají chutěmi, které si mnozí s čínskou kuchyní kolikrát ani nespojí.

Foto: Chin Xiao Mian Chi Xiao Mian bere hosty na výpravu do provincie Čchung-čching

Bistro Srí Lanka, Plzeň

Indických a nepálských bister je v Česku spousta, ale možností ochutnat kuchyni Srí Lanky příliš nemáme. Plzeňští však mají štěstí, jelikož ulice jejich města zpestřuje Bistro Srí Lanka, které si zde otevřela Češka Jana společně se Srílančanem Rangem. Ten šéfuje kuchyni a vaří jídla, s nimiž byl v kontaktu celý život: různá kari, pittu z rýže a strouhaného kokosu nebo typické srílanské lamprais.

Bistro je malé, nenápadné, linou se z něj ale vůně, které napovídají, že si tady dobře pochutnáte. Otevřeno má ale jen přes poledne do tří hodin, takže se sem můžete vydat pouze na oběd.

Manya, Brno

Když je pro vás cesta do Japonska moc dlouhá a nákladná, vydejte se do Brna. Konkrétně tedy do izakaji Manya, kterou zde otevřeli Margita Havlíková s Martinem Rousem. Izakaja by se dala přeložit v podstatě jako hospoda, akorát na japonské úrovni. Což znamená, že se tady dobře najíte a hodování můžete spláchnout pivem nebo rýžovým vínem. A to platí i pro Manyu, kterou si mladí nadšenci otevřeli právě po vzoru svých oblíbených japonských podniků.

Ochutnat tady tak můžete japonské speciality, které jsou pro malé hospody typické: smažené kuře karaage, syté udon nudle na různé způsoby, japonský „bramborák“ okonomijaki, soba nudle s tempurou, sendvič se smaženou krkovicí katsu sando a protože Martin Rous absolvoval přímo v Tokiu školu suši, tak i všechny možné variace syrových ryb. Je jedno, po čem sáhnete, protože všechno je tady naprostá pecka.

Foto: Manya Manya přenesla do Brna japonskou izakaju

Mămăm, Praha

Jako vichřice do pražského gastronomického rybníčku vlétl humorem překypující pár Nugy a Meggie, kteří v létě otevřeli své vysněné asijské bistro. A i když jde o podnik malý, ve kterém navíc připravují jen několik málo jídel, rychle se dostal na seznam všech milovníků exotických chutí. Možná je to tím, že má mladá dvojice skvělou energii, s větší pravděpodobností ale tím, že jednoduše skvěle vaří.

A – stejně jako je tomu v případě předchozích zmíněných podniků – i tady dělají Asii trochu jinak. Našincům ji totiž ukazují v celé její rozmanitosti. Minout byste tady neměli karamelizovaná žebírka tetičky Hường a krevety v košíčku, experimentátory pak rozhodně zaujme krevetový burger. K jídlu si tady můžete dát také báječné drinky, které hrají všemi barvami.