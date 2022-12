Tim Cook to nedokázal, Elon Musk ano. Tesla uvádí nový gadget, na kterém Apple pohořel

Klíčovým prodejním artiklem americké společnosti Tesla jsou elektrická auta, občas se na jejím oficiálním e-shopu ale objeví i drobnější doplňky, díky nimž si fanoušci nejhodnotnější automobilky planety mohou zpříjemnit život. Teď uvádí do prodeje vlastní bezdrátovou nabíječku na mobilní zařízení, která je podobná s AirPower, bájným zařízením od Applu, které se i přes velké snahy nikdy nedostalo na trh.

Nová bezdrátová nabíječka od Tesly je designově jednoduchá a zčásti se inspiruje provedením futuristického vozu Cybertruck, na který její šéf Elon Musk už tak dlouho láká. Fungovat má obdobně jako řada jiných nabíjecích podložek na trhu, od většiny se ale má odlišovat hlavně tím, že dokáže nabíjet až tři zařízení zároveň – a má být jedno, jak se na podložku položí. Nabíjení by mělo probíhat ve všech místech.

Právě princip tohoto stylu nabíjení, typicky dvou chytrých telefonů a krabičky od sluchátek, je zajímavý s ohledem na technologii, s níž před několika lety koketoval Apple. V roce 2017 představil svou vlastní bezdrátovou nabíjecí plochu AirPower, která měla fungovat na stejné bázi. Společnost pod vedením Tima Cooka ji ale nikdy nedotáhla – uvedení na trh odsouvala, až uznala, že v cestě stojí fyzika, kterou nejde obejít.

Inženýři Applu totiž naráželi na několik vývojových potíží, které se týkaly řízení tepla, komunikace mezi zařízeními a také rušení. Hlavní problém údajně pramenil ze zahrnutí cívek pro dva standardy nabíjení – tvůrce iPhonu chtěl, aby se na ní dala doplňovat šťáva i pro hodinky Apple Watch, které mají jiný způsob nabíjení. Firma nakonec uznala, že v rámci chtěné konstrukce to nikdy nemůže po stránce řízení tepla fungovat.

AirPower tak byl stažen z oficiálního webu a Apple následně pro magazín TechCrunch potvrdil, že svou nabíječku na trh neuvede. To ale logicky nebránilo jiným výrobcům, aby se o podobný systém pokoušeli. Mezi posledními je tak nyní i Tesla, jejíž doplněk sice nepodporuje přímé nabíjení Apple Watch, ale splní to, co chtěl původně Apple – možnost nabíjet tři zařízení současně.

Foto: Tesla Jednoduchý design s miniaturním logem Tesly v přední části

Video, které Tesla na svých stránkách zveřejnila, pak ukazuje, že bezdrátová nabíjecí platforma má třicet cívek uspořádaných do řady v designu velmi podobném tomu, na kterém pracoval Apple pro zmíněný AirPower. Zajímavou drobností je i její odnímatelný magnetický stojan, který umožňuje položit nabíječku naplocho nebo pod úhlem pro lepší přehled. Rychlonabíjecí výkon je patnáct wattů.

Do prodeje se má nová bezdrátová nabíječka od Tesly dostat v únoru roku 2023 s cenou 300 dolarů, respektive necelých sedm tisíc korun. Předobjednávat je možné už teď z oficiálního e-shopu, kde má automobilka i například svou vlastní kolekci oblečení, batohy, skleničky na alkohol, deštník, termosky nebo deku. V minulosti tam měla i šortky, přes které si Musk dělal legraci z investorů.