Chodil bych rád do obchodů dobrých značek, ale žádné tu nejsou, říká Martin Feix z Girls Without Clothes

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuck-up ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této čtvrti, kde sídlíme i my, se často řeší otázky, které jinde v Praze nepadnou.

Tentokrát na Karlínských 20 odpovídá Martin Feix, fotograf a zakladatel oděvní značky Girls Without Clothes. Proč nemá rád nakupování oblečení? Proč sportuje a jí vždy ve stejný čas a proč je pro něj inspirací Kamil Bartošek alias Kazma?

***

V kolik chodíte spát a kolik toho průměrně naspíte?

Chodím spát docela brzo, mezi desátou a jedenáctou. Vstávám přibližně v sedm, když mi první pes olízne ksicht.

Jakou aplikaci v telefonu otvíráte ihned po probuzení?

Počasí, kalendář nebo Instagram.

Na jakém přístroji během dne pracujete nejčastěji a jaké nástroje v něm používáte nejvíc?

iPhone a Macbook. Používám hodně Instagram, Excel, Slack a Monday.

Jaký outfit nosíte ve většině případů a máte oblíbený model tenisek?

Na to, že mám módní značku, na oblékání celoživotně dost kašlu. Rád vypadám pěkně, ale nemám rád nakupování. Nejsem schopný dokončit ten proces. Chodil bych rád do flagship storů dobrých značek, ale žádné tady nejsou. A když si člověk nic nekoupí, tak pak nic nemá. A je těžké se pěkně obléct. Pánských hader ve vlastní nabídce teď moc nemáme, ale na podzim se to zlepší. Oblíbené tenisky jsou bílé Superstary, těch už jsem měl tak deset.

Foto: Martin Feix Martin Feix začínal jako fotograf, k oblečení se dostal až později

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět ve vašem batohu?

iPhone, Airpody, MacBook, sáčky na psí hovn*. Když jdu na výlet, tak i Fuji X100V.

Máte nějaký vychytaný osobní lifehack, o který byste se chtěl podělit?

Aktivní používání kalendáře a každý den ve stejný čas okno na oběd. Díky tomu už se mi skoro nestává, že bych si v době oběda naplánoval call nebo schůzku a mnohem pravidelněji jím. Se sportem to funguje podobně.

Jmenujte jednu knihu a jeden film/seriál, které byste doporučil všem.

No comment.

Jakou hudbu si pustíte pro uklidnění? A která vás naopak nakopne?

Mám rád Moju Reč a speciálně Delika. Některé jeho songy mě provází fakt dlouho a mám k nim silnou vazbu.

Kam vyrazit na nejlepší dovolenou?

Sever Španělska na podzim.

Jakou hi-tech novinku chcete mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáte?

Hi-tech novinky moc neřeším.

Jaký vůz parkujete ve své garáži?

Jeep Wrangler, BMW 340i a pak dvě motorky Ducati Desert Sled a malé enduro Hondu CRF250L.

Kam si rád zajdete na dobré jídlo?

Na dobré jídlo úplně kamkoliv.

Jak jste si vydělal první peníze?

Asi focením, nebo jsem učil děcka lyžovat.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jste dostal zaplaceno?

Focení nahatých holek? Haha.

Co byste dnes poradil svému mladšímu já?

Dát trochu nohu z plynu, ať už to znamená cokoliv.

Investujete?

Jen pasivně do akcií. Moje největší investice je vlastní byznys.

Nejlepší byznysová rada, kterou jste kdy dostal?

Pracuj na tom den za dnem. Nezáleží na tom, kolik toho který den uděláš. Někdy víc, někdy míň. Nejdůležitější je udělat každý den aspoň trochu.

Jaký největší fail vás potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáte s úsměvem?

Otevření prodejny mezi Karlovým mostem a Orlojem. Vzpomínám na něj s hrdostí, že jsem do toho šel, ale moc dobře to nedopadlo. Budeme se z toho ještě nějakou dobu sbírat.

Vaše nejlepší kariérní rozhodnutí?

Odstěhovat se do Prahy.

Kdo v Česku vás inspiruje?

Kazma, protože má odvahu dělat věci jinak.