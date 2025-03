Choice získává miliony korun na dobytí Polska. Zjistěte i vy, jak expandovat se svým startupem

Uložit 0

Nejprve vybudoval společnost Davinci TS, která funguje jako Airbnb pro skupinové zájezdy. Během pandemie k ní pak přidal ještě službu Choice. Ta nejprve pro restaurace digitalizovala menu a zprostředkovávala jim elektronické platby, postupem času ale svůj záběr rozšířila. Drtivá většina byznysu startupu teď souvisí s jídlem, které si zákazníci objednávají přes rozvoz. Startupista Alex Ilyash, jenž za oběma projekty stojí, tak zvládá oslovovat stále více podniků v zahraničí.

Choice už dnes působí nejen v Česku, ale i na Slovensku, v Polsku, Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Kazachstánu a na Ukrajině, teď se navíc připravuje i na vstup do Maďarska, Rumunska a Gruzie. Poté se chce Ilyash zaměřit západním směrem. „Máme už první zákazníky v Německu, takže expanzi do této země vidím jako velmi realistickou,“ říká.

Ostatně expanze je tématem, kterému se teď Ilyash široce věnuje, a to i v rámci naší Startup Academy. V ní propojujeme začínající podnikatele s ostřílenými mentory, kteří jim pomohou ve startupovém světě nejen prorazit, ale i dlouhodobě růst. Ilyash má na starosti workshop zvaný „Expanze“, během nějž účastníci zjistí, jaké jsou možnosti škálování byznysu do zahraničí – i třeba do USA nebo Asie.

Choice se nyní zaměřuje především na Polsko, kam vstoupil před třemi lety. Dnes tam už jeho služby využívá přes dva tisíce restaurací, přičemž čtvrtina z nich má placenou verzi produktu. V příštích letech Ilyash cílí na získání tržního podílu dvacet procent, k čemuž mu má pomoct nejnovější investice. Od polského venture kapitálového fondu Smartlink Partners získal jeden milion eur (25 milionů korun), a to v podobě konvertibilní půjčky.

„Před expanzí do Polska mě každý varoval, že je to vysoce konkurenční a složitý trh. Navíc tam máme velkou konkurenci v podobě společnosti Restaumatic. Nás ale nic nezastaví, prostě je to náš trh. Budeme naši práci dělat lépe a agresivněji než ostatní,“ tvrdí Ilyash. Loni už Choice získal investici od J&T Ventures, Presto Ventures nebo Reflex Capital.