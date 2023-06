Olympiáda je zkorumpovaná, pokrytecká a po každém ročníku světového sportovního klání hromady atletů kvůli pozitivním nálezům na doping stejně vracejí své medaile. Tak proč doping prostě nepovolit? V jádru nesmírně jednoduchou, ale samozřejmě extrémně kontroverzní myšlenku do konkrétního činu proměnil australský podnikatel Aron D’Souza. Vyhlásil vlastní verzi vrcholového sportovního klání. S dopingem.

Enhanced Games, tedy nikoliv olympijské, ale volně přeloženo vylepšené hry svým názvem odkazují nejen na pomyslnou vyšší úroveň atletických výkonů, ale také na anglický termín performance enhancing drugs, tedy látky zvyšující a podporující výkon. Právě takové, na které dopingové agentury profesionální sportovce testují – a které budou na Enhanced Games povolené. Pokud neobvyklý plán vyjde, první ročník vypukne příští rok v prosinci.

Aron D’Souza se svým projektem chce nabídnout sportovní spektákl zbavený svazujících regulí antidopingových pravidel a testování „Mezinárodní olympijský výbor uvalil po celých sto let na sport vládu jedné strany. Ale teď je tu opozice,“ prohlásil byznysmen pro australskou agenturu AAP. „Jsme připraveni se s nimi utkat. Je mi jasné, že nebudou hrát fér, že nám budou vyhrožovat. Ale my víme, že morálně jsme v právu,“ dodal.

Podobně jako na letních hrách se má soutěžit v atletice, plavání, gymnastice a bojových sportech. „Sportovci jsou dospělí lidé. A mají právo se svými těly nakládat, jak uznají za vhodné. Moje tělo, moje volba, vaše tělo, vaše volba,“ dodal šéf projektu. Rozdílem – kromě množství látek v krvi sportovců – oproti tradičnímu sportovnímu svátku má být pravidelné každoroční pořádání, nikoliv čtyřleté opakování. Údajnou výhodou má být i snazší logistika celé akce.

Olympijské hry pro hostitelské země znamenají mnohamiliardové výdaje, velkolepá sportoviště však svou cenu málokdy ospravedlní a v letech po turnaji zejí prázdnotou, či dokonce chátrají. Rio de Janeiro, které olympiádu hostilo v roce 2016, by mohlo vyprávět. Ale ani některé tokijské stadiony z o rok odložených her roku 2020 se nedočkaly pravidelnějšího používání. „Ale když přes deset tisíc účastníků snížíme na pár tisícovek, potřebná infrastruktura bude o to levnější. Nebude potřeba tucet stadionů, které po dvou týdnech nevyužijete,“ prohlásil D’Souza.

Jak se smělé plány povede naplnit, by se mělo ukázat už koncem příštího roku. Vybranou lokalitu ještě organizátoři nemají, už teď ale na příští prosinec lákají. Na stránkách například uvádějí nejmenovaného nejrychlejšího muže planety, který údajně pokořil rekordy Usaina Bolta. „Odemkl potenciál svého těla. Ale svět na něj ještě není připravený. Udělali z něj padoucha. Ale dočká se ospravedlnění,“ přidává dávku patosu webová prezentace. Ta je podobné rétoriky plná, nechybí ani hesla jako „rozdrtíme rekordy“ a „společně napravíme sport a porazíme zkorumpovaný Mezinárodní olympijský výbor“.

Na webu najdete i „síň hanby“ se současnými olympijskými nebo antidopingovými funkcionáři, kteří svými restriktivními zákazy a nevědeckým přístupem údajně omezují pokrok lidstva. Enhanced Games také nabízejí kontakt pro nahlášení nelegálního jednání sportovních činovníků. Olympijský svět kritice čelí často, nezřídkakdy i oprávněně. Letos na jaře například padly tresty za úplatky v souvislosti s hrami v Tokiu. Prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach zase v poslední době vyvolal nevoli kvůli smířlivému postoji vůči ruským sportovcům ve stínu invaze na Ukrajinu.

Enhanced Games se tak nicméně stylizují do mnohem rozmanitější role, než kterou je pouze povzbuzenější alternativa olympiády. „A nejde jen o to, jestli pokoříme rekord na sto metrů. O tom jsem přesvědčený. Chci vidět klidně padesátileté, šedesátileté sportovce, jak překonávají rekordy. Látky pro zvýšení výkonu jsou klíčové pro boj proti stárnutí. Nic přitom nezvýší produktivitu společnosti právě tolik,“ přidává D’Souza další údajný benefit svého přístupu. „Chceme přírodní i vylepšené sportovce. Doufám, že přijedou a řeknou: ‚Splňuju antidopingové podmínky a stejně vás porazím.‘ To by byla skvělá podívaná,“ přidal organizátor.

Dalším lákadlem kromě muže rychlejšího než Usain Bolt má být alespoň pro sportovce skutečnost, že účastníci se stanou akcionáři Enhanced Games. Podle D’Souzy už hry přilákaly zájem zatím nijak nespecifikovaných investorů ze Silicon Valley. Prozatím vše ale financuje z vlastní kapsy. Tu naplnil prodejem penzijní společnosti Sargon, která působí v Austrálii, na Novém Zélandu a v Hong Kongu. Ve světě byznysu si také udělal jméno, když pomohl známému miliardáři Peteru Thielovi drtivě vyhrát soudní spor s bulvárním serverem Gawker.

Nadopovaný nápad se nepřekvapivě setkal s odsouzením od zástupců tradičního soutěžení. „Sport musí být bezpečný pro všechny účastníky. O této organizaci přitom prakticky nic nevíme. Myšlenka turnaje s povoleným dopingem je nebezpečná a nezodpovědná,“ prohlásil šéf australského olympijského výboru Matt Carroll. „Je to směšné, neférové, nebezpečné. Nemyslím si, že tohle je způsob, kterým by se měl sport ubírat,“ řekla pro AAP Anna Mearesová, šéfka australské výpravy pro nadcházející olympiádu v Paříži a sama zlatá medailistka v dráhové cyklistice.

Přesto má D’Souzův plán pár podporovatelů, a to dokonce z řad olympioniků. Ty najdete přímo v poradním výboru Enhanced Games. Jsou mezi nimi mimo jiné plavci Roland Schoeman, Brett Fraser a David Karasek nebo sáňkařka Christina Smithová. Prvně jmenovaný v Aténách v roce 2004 doplaval ke zlatu. Před třemi lety ale dostal kvůli užití zakázané látky roční distanc.