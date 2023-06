První Messiho výzva v Miami: sprint s gepardem. Rychleji ale nahání miliony fanoušků na Instagramu

Přezdívá se mu Cheetah a je jedním z nejrychlejších hráčů amerického fotbalu na světě. Proto když se dozvěděl, že do jeho rajónu zamířila další rychlá, mrštná a hbitá konkurence, musel zbystřit. „Teď jsou ve městě dva hráči s číslem 10, já chci ale prostě vědět, který z nich je rychlejší,“ vzkázal Tyreek Hill z týmu Miami Dolphins na konto Lionela Messiho, který na prosluněné Floridě brzy najde svůj nový domov. A byť tuto výzvu slovutný fotbalista v případě přijetí nejspíš prohraje, v něčem rychlejší bude vždy – v získávání sledujících na Instagramu.

Inter Miami získá do svého týmu posilu, o které se sní snad každému fotbalovému klubu na světě. Lionel Messi před pár dny potvrdil, že jeho novým týmem, do kterého zamíří z pařížského PSG, se stane tým na jihu Floridy, který sice nemá nikterak zásadní jméno na poli profesionálního fotbalu, ale byznysově se pro hvězdného Argentince stane velice zajímavou destinací. A pochopitelně to zajímá celý svět.

Zajímavost celého přestupu se projevuje několika způsoby – a nejde jen o nahánění atraktivnějších titulků na hlavních stranách sportovních médií. Stačí se jednoduše podívat na Instagram. Ve dnech, kdy se o Interu Miami v souvislosti s Messim nijak nemluvilo, na populární sociální síti dokonce i ztrácel sledující. Jakmile započaly spekulace o jeho možném příchodu, rostly po menších stovkách tisíc. A pak přišel 7. červen.

V ten den Messi potvrdil, že za Miami bude hrát – a oficiální profil klubu raketově vyrostl. Za zhruba půl dne od oznámení nabralo @intermiamicf 1,9 milionu fanoušků, den poté dalších 3,2 milionu a včera se na účet připojilo nových osm set tisíc lidí. To znamená, že teď má instagramový účet miamského týmu přes 7,3 milionu sledujících, vůbec nejvíce ze všech týmů hrajících ligy NFL, MLB, NHL a MLS.

Říká se tomu Messiho efekt, protože zatímco Inter Miami na Instagramu bezprecedentně vystřelilo, jeho minulý zaměstnavatel PSG zaznamenal znatelný úbytek svých fanoušků, okolo dvou milionů lidí. Pětatřicetiletý fotbalista, který se díky loňskému úspěchu na katarském šampionátu může pyšnit titulem mistra světa, tak zkrátka umí vyvolat nevídaný zájem. A dokonce nahlodat i další hráče fotbalu, tentokrát toho amerického.

Na Messiho příchod na Floridu zareagovala i hvězda tamního týmu Miami Dolphins Tyreek Hill, který sice Argentince ve městě přivítal, ale spolu s tím ho postavil před první „nováčkovskou“ výzvu – soutěž v tom, kdo je rychlejší. Hillovi se totiž přezdívá Cheetah, tedy gepard, a stovku umí zaběhnout pod deset vteřin. A moc dobře ví, že Messi je na hřišti také velmi rychlý, byť i on sám musí tušit, že by Messiho v přímém sprintu asi zvládl.

Hillova výzva se na Twitteru začala rychle šířit – a kdo ví, třeba bude mít podobný zásah, jako když všemi milovaný (nebo nenáviděný) Zlatan Ibrahimović přivítal v Los Angeles slavného LeBrona Jamese. Mocný Ibra, který před pár dny zakončil svou velkolepou kariéru, to ovšem vzal z jiného úhlu, rovnou z toho „božského“. Nebo spíš „královského“? Ať je to ale jakkoliv, o Messim se teď v Americe zkrátka hodně mluví. A rapidně roste i zájem o lístky na fotbal.

From one 🔟 to another: Welcome to Miami, Leo Messi! 🙌 pic.twitter.com/Z0MRmgjvPz — Miami Dolphins (@MiamiDolphins) June 7, 2023

Jeho přestup je teď zcela pochopitelně celosvětovým sportovním tématem číslo jedna. Delší dobu se totiž mluvilo o tom, že by Messi po nepříliš povedeném angažmá v PSG mohl zamířit na Blízký východ, respektive do jednoho ze saúdskoarabských klubů, které špičkové hráče z Evropy dokážou královsky zaplatit. Příkladem může být Cristiano Ronaldo, který si má v dresu An-Nasr přijít skoro na pět miliard korun ročně.

Kolik peněz bude Messi brát v Americe, se s jistotou neví, hovoří se ale o částce mezi 125 až 150 miliony eur ročně, což je v přepočtu 2,9 až 3,5 miliardy korun. A to je podstatně méně než to, co má Ronaldo, byť se stále jedná o astronomické sumy. Messimu ale zjevně nejde o to, že by byl nejlépe placeným fotbalistou planety, naopak nad svým novým angažmá smýšlí o něco jinak, více byznysově a dlouhodobě.

O tom svědčí mimo jiné spolupráce, kterou uzavřel se společností Apple. Ta o něm nejen natočí čtyřdílnou dokumentární sérii, ale také mu má dávat podíly z prodejů předplatného MLS Season Pass na streamovací službě Apple TV+. Do Ameriky si přináší také spolupráci s Adidasem. A objevily se i informace o tom, že má ve smlouvě zanesenou možnost o spoluvlastnění klubu. Zajímavé je, že jedním z majitelů Inter Miami je legendární britský fotbalista David Beckham, který ho v chytrém byznysovém rozhodnutí prakticky vybudoval.