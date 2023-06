Buďte jako Sylvester Stallone. Ráno dá strečink, posnídá avokádo a čtyři vejce, hodně dbá o kůži

„Jsem bionický,“ říká Sylvester Stallone. A ne, nejde o scénku z třicet let staré akční komedie z budoucnosti Demolition Man. Představitel Ramba a Rockyho vylepšený opravdu je, podobně jako miliony dalších sedmdesátníků, kterým lékaři museli vyměnit tu koleno, tu kyčel. Jenže bez ohledu na sérii operací a věk 76 let má jen málokdo takovou fyzičku jako Sly. Je tu ale šance se od něj něco naučit.

Hláška z úvodu článku skutečně padla, Stallone ji pronesl v otevřeném rozhovoru pro víkendovou přílohu deníku The Wall Street Journal. Dělal si ze sebe legraci, ale opravdu jen tak trochu: „Mám za sebou pět operací páteře, dvě operace ramen, třikrát mi opravovali obratle, obě kolena. Já jsem bionický,“ řekl doslova. Ne že by si stěžoval, jen nabídl kontext pro odpověď na otázku, jak vypadá jeho tréninková rutina.

A jak tedy trénuje? „Přešel jsem od zvedání běžných závaží k převážně pásům a lanům. Je to něco jako fyzická terapie. Používám tyč, různé pohyby a udržuju klouby po celou dobu v pohybu.“ Ovšem pozor, stejně jako nosil klobouk Rocky Balboa, nosí ho i Sylvester Stallone – právě když jde posilovat: „Dělám takové věci jen proto, aby to bylo zajímavé. Někdy si vezmu čelenku, někdy cylindr, jindy kovbojský klobouk. To abych prolomil útlum, protože je fakt těžké cvičit sám.“

Cvičení je každopádně první věc, kterou Stallone dělá po probuzení. A speciálně když musí pracovat za stolem a psát scénáře (občas se zapomíná, že Sly je velmi úspěšný scénárista a producent, který má kontě několik oscarových nominací). To pak vstává v 5:30 a než usedne k počítači, důkladně se protáhne: „Nejdřív se protáhnu. Musím rozhýbat tělo, nastartovat ho. Není totiž nic horšího než si sednout, když jste celí rozlámaní a zesláblí z toho, jak jste celou noc leželi v poloze novorozence.“

Umělecká kariéra Sylvestera Stalloneho, potomka italských imigrantů do USA, patří k nejpozoruhodnějším příběhům Hollywoodu. Prosadil se v 70. letech rolí Rockyho, k němuž si i napsal scénář. V 80. letech se coby představitel Johna Ramba etabloval po boku Arnolda Schwarzeneggera jako akční superhvězda, ovšem na sklonku milénia postupně přišel ústup ze slávy. A zatímco Arnie se našel v politice, Stallone nějakou dobu paběrkoval.

Zpět na vrchol se dostal návratem k sériím o Rambovi a Rockym (a díky sequelům s názvem Creed) a také svérázným projektem The Expendables, kde vedle sebe do čtyř filmů dokázal dostat kompletní akční elitu. Objevil se také v marvelovských Strážcích galaxie i v konkurenčním DC univerzu, září v seriálu Tulsa King a od května je v Americe k vidění reality show The Family Stallone. Jak napsal hollywoodský server Deadline, Stallone je rekordman, protože jako jediný herec může říct, že v každé z posledních šesti dekád má na kontě nějaký snímek, který byl při své premiéře jedničkou v návštěvnosti.

Takže zatímco Tom Cruise od 80. let dodnes v podstatě nikdy z piedestalu opravdu velké star nespadl, Stallone se podíval i dolů, ovšem podařilo se mu aspoň částečně vyškrábat zpět. V tom se liší od Schwarzeneggera, který o svou aureolu podobně jako Cruise také nikdy nepřišel, jenže za to vděčí primárně své politické kariéře a kulturistice – co se filmů týče, tam se už nikdy neodlepil z průměru, do něhož zapadl (a z nějž vyčnívala mimo jiné jeho účast právě ve Stalloneho Expendables).

Foto: Depositphotos Sylvester Stallone se svou rodinou, manželka Jennifer stojí po jeho levé straně

Mezi oběma muži panovala historicky velká rivalita. I o tom se Stallone rozpovídal v interview pro The Wall Street Journal, kde vysvětlil, jak se to stalo, že z obou sedmdesátníků, kteří si před čtyřiceti lety nemohli přijít na jméno, jsou dnes dobří přátelé: „Máme oba takový sžíravý smysl pro humor a jdeme do sebe nonstop. Potřebuju mít dobrého soupeře. On z vás vytáhne to nejlepší. Kdysi jsme spolu nemohli být v jedné místnosti, což nás ale přimělo víc pracovat. Postupně jsme si ovšem uvědomili, že jsme si dost podobní.“

Kromě Schwarzeneggera provází Stalloneho od 80. let i jeho choť, bývalá modelka a podnikatelka Jennifer Flavinová, s níž má tři dcery. Jejich vztah nebyl a není bez jizev a vrásek, před premiérou nynější reality show se spekulovalo, že se schyluje k rozvodu. Nicméně je neoddiskutovatelné, že čtyřiapadesátiletá byznysmenka má na svého muže velký vliv – naučila ho zdravě jíst a přiměla ho pečovat o svou pleť.

Ano, čtete správně. Flavinová se věnuje prodeji vlastní kosmetiky Serious Skincare a právě krémy jsou téma, o němž Stallone dokáže zasvěceně hovořit. Považte: „Pokud chcete trochu ušetřit, ideální je Nivea. Nesmíte se s tím ale párat, je třeba se pořádně namazat, být úplně bílý a čekat, dokud se krém nevpije do kůže. Víte, kůže je náš největší tělesný orgán, ale my se o ni hodně špatně staráme, klidně ji necháme péct na sluníčku. Já ne, já jí věnuju hodně pozornosti.“ A dodal, že spíš než na Niveu sází na luxusní francouzskou značku Biologique Recherche. „Ta sice vyjde dost draho, ale já ji používám hodně.“

Sylvester Stallone vždy dbal na životosprávu, což bylo tak nějak zjevné z jeho figury. Jednou z cest, jak se snažil dosáhnout toho, aby hladina tuku v jeho těle nepřekročila 2,8 procenta, bylo dodržování striktních diet. Součástí například bylo, že ráno v podstatě nejedl a pil litry kafe, k večeři i obědu si pak dával tuňáka. A tuku v sobě opravdu moc neměl, jenže to prý s sebou přinášelo jiné negativní vlivy: „Moje paměť byla fuč. Debilněl jsem. Ale mělo to účel, to nemohu popřít.“

Dnes už prý kafe hodně omezil kvůli problémům s refluxem, a právě manželka jej naučila pravidelně a hodně snídat, takže mezi fanoušky přerušovaného půstu, což je ve světě celebrit velký trend posledních let, Sylvester Stallone nepatří. „Moje žena je na snídaně hodně vysazená a je to paráda. Snídám avokádo, čtyři vajíčka, sýr cottage, tři plátky vodního melounu a hrozny,“ svěřil se herec.