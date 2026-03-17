Chytá puky i zloděje. Český hokejový brankář Karel Vejmelka je v Utahu hvězdou na ledě i v reklamě

Český brankář se stal jednou z hlavních tváří nové éry hokeje v Utahu a skvělé výkony na ledě doplňuje o vtipnou reklamní kampaň.

Ondřej Holzman

Před dvěma lety se stěhovala hokejová NHL z vyprahlé Arizony do hornatého Utahu. A tuto cestu na sever absolvoval i český brankář Karel Vejmelka, který s nově vzniklým klubem spojil svou další budoucnost a stal se jednou z hlavních tváří přestěhované organizace. Do nejprestižnější hokejové soutěže nakoukl Vejmelka v roce 2021 v dresu Arizona Coyotes. Nakonec se skvěle usadil i v novém městě a nejen, že aktuálně patří k nejlepším brankářům celé soutěže, stíhá navíc zářit také v reklamních kampaních. Jeho osobní příběh se totiž rychle stal nedílnou součástí celého regionu.

Něco jako „komunitní symbol“ se z českého brankáře stal díky jeho přezdívce Veggie (česky zelenina) – odvozené od jeho příjmení – a následné fanouškovské kampani Veggies for Veggie. V rámci ní začali příznivci hokejového klubu Utah Mammoth v čele s postavami, jako je Broccoli Brandon, na zápasy nosit klobouky ve tvaru zeleniny a transparenty oslavující nejen brankářské zákroky, ale i zdravý životní styl. A z celé věci se rychle stal místní kolorit.

Právě proto se na něj rozhodla vsadit americká společnost Vivint, která patří mezi velké hráče v oblasti zabezpečení chytrých domácností. Té se navíc hodilo i to, že Vejmelka je právě brankář, protože zatímco na ledě chytá puky, v její reklamě zase lapá zloděje, proti nimž jsou jinak stavěny bezpečnostní systémy značky. A dokonce v ní utrousí i jedno české slovíčko…

Paralela s jeho hokejovým zaměstnáním tvoří páteř celé kampaně, kde je spolehlivost Karla Vejmelky v brankovišti týmu Utah Mammoth srovnávána s monitorovacími systémy, které kryjí záda americkým rodinám v jejich domovech. Reklamní spoty navíc chytře pracují s humorem, což Vejmelkovi umožňuje vystoupit z masky soustředěného sportovce a představit se jako sympatický soused, kterému byste s klidným svědomím svěřili klíče od domu.

Vejmelkův marketingový vzestup je neoddělitelný od celkového rebrandingu hokejové franšízy, která se po přestěhování a hledání identity nakonec usadila pod názvem Utah Mammoth s mamutem v logu. Pro českého gólmana to v praxi znamenalo nejen nárůst popularity, ale především životní kontrakt v podobě pětileté smlouvy, v rámci které by si měl v průběhu pěti sezon přijít v průměru na 4,75 milionu dolarů ročně, v aktuálním přepočtu kolem 100 milionů korun.

