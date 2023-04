Čínská Alibaba představila svou verzi ChatGPT. Umělou inteligenci plánuje dát všude, od e-shopu po mapy

Pro svět bez znalosti čínštiny má zvláštní jméno, v zemi původu se ale název Tongyi Qianwen bude pamatovat dobře. Znamená totiž podle serveru BBC něco jako „hledání odpovědi pomocí tisíce otázek“. A Tongyi Qianwen se právě otázkami a další interakcí s lidmi učí. Takzvanou generativní umělou inteligenci právě představil technologický gigant Alibaba a má se v blízké budoucnosti zapojit do jednotlivých oblastí působnosti společnosti, pomáhat psát e-maily, obchodní návrhy a taky se objevit ve všech aplikacích firmy. A tedy interagovat s lidmi na e-shopu nebo v mapách, uvedl web CNN.

Alibaba nástroj nejprve zapojuje do interní aplikace, která slouží k zasílání zpráv na pracovištích firmy. Pomáhat v tomto případě bude ve shrnování poznámek z jednání, psaní e-mailů a přípravě obchodních návrhů. Přibude také do aplikace Tmall Genie, což je hlasový asistent čínské společnosti.

Svým klientům plánuje chatbot Tongyi Qianwen zpřístupnit i cloudová divize firmy. Zákazníci Alibaba Cloud si tak budou moci vytvořit vlastní velké jazykové modely na míru. Podle Alibaby dokáže nástroj pracovat v čínštině i v angličtině. „Nacházíme se v technologicky přelomovém okamžiku, který pohání generativní umělá inteligence a cloud computing,“ uvedl v prohlášení generální ředitel firmy Daniel Zhang.

Takzvaná generativní umělá inteligence neboli technologie schopná vytvářet text, obrázky a další média na základě zadání, dokáže podle jednoduchých pokynů generovat například články, eseje, vtipy, programovat, učit, ale i tvořit poezii. Znalosti získala díky obrovskému množství dat a díky každé další interakci se dál učí, podobně jako člověk.

Momentálně patrně nejznámější aplikaci s umělou inteligencí ChatGPT vyvinula společnost OpenAI a představila ji loni v listopadu. Od té doby různé alternativy takové služby nabídla řada dalších firem, jako jsou Google či čínská technologická firma Baidu. Microsoft zapojila program od OpenAI do svého vyhledávače Bing a má přibýt i do aplikací Office. Na vývoj ChatGPT firma přispěla miliardami dolarů.

A do reálného užívání ji zavádí další a další služby. Nedávno oznámila chytré funkce společnost Salesforce pro svůj program pro týmovou komunikaci Slack. ChatGPT vám také pomůže s životopisem u slovenského Kickresume a využití má i v herním průmyslu. Experimentuje s ním například české studio Legend has it.

Zároveň s rozšiřováním užití se ale objevují otázky, jestli by tato forma umělá inteligence neměla být regulována, případně jinak hlídána. Itálie zatím Chat GPT zakázala s tím, že narušuje ochranu uživatelských údajů. OpenAI podle země nemá právní základ, který by shromažďování a uchovávání osobních údajů za účelem „trénování algoritmů ChatGPT“ ospravedlňoval.

Své regulační plány má ale i Čína. Tamní úřady chtějí, aby materiály vytvořené umělou inteligencí „odrážely základní socialistické hodnoty“ a nezahrnovaly obsah „spojený s podvracením státní moci“. Konkrétně návrh hovoří o teroristické či extremistické propagandě, rasové nesnášenlivosti a o „jiném obsahu, který by mohl narušit ekonomický a sociální řád“.

S přispěním ČTK