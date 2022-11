Čínský automobilový gigant míří do Česka. Geely chce zaujmout nízkou cenou a rychlým dodáním

Jméno automobilky Geely může být pro řadu českých řidičů velkou neznámou. Ve skutečnosti se však čínský automobilový gigant na starém kontinentu zahnízdil již před časem prostřednictvím nákupu automobilek Volvo či Lotus. Na začátku příštího roku však Geely vstoupí do Evropy s vlastními modely a dočkají se i čeští zákazníci. Geely nabídne svěží design, nízkou cenu a krátké čekací lhůty.

Doma platí Geely za jednu z největších automobilek, pod kterou spadá celá řada značek. Mimo již zmiňovaného Volva či Lotusu, které jsou stejně jako Lynk & Co, Polestar či Proton dceřinými společnostmi koncernu, dodává na trh i své vlastní vozy, a to pod značkami Geely Auto, Maple, Zeekr a Geometry.

Pod poslední jmenovanou značkou by měl být nabízen také první elektromobil, který Geely začne nabízet od příštího roku i v České republice. Geometry C je elektrické SUV, které nabídne baterii o kapacitě 70 kWh, dojezd na jedno nabití až 460 kilometrů a zrychlení z nuly na 100 km/h za 7,7 vteřiny.

Foto: Geometry Geometry C slibuje nízkou cenu a rychlé dodání

Co se designu týče, Číňané rozhodně nepřicházejí s velkou revolucí, přesto nabízejí atraktivní křivky připomínající styl americké Tesly a jihokorejské automobilky Hyundai. Ještě zajímavější je pak interiér, který sází na ryzí minimalismus, což nemusí vyhovovat všem řidičům.

Naopak každému zájemci by měla imponovat cena automobilu. Přesný ceník pro Českou republiku prozatím zveřejněn nebyl, objevit by se však měl do konce roku. Maďarská společnost Grand Automotive Central Europe, přes kterou bude Geely své vozy do Evropy distribuovat, zdůrazňuje, že auta chtějí zaujmout především nízkou cenovkou. Potěší také relativně krátké dodací lhůty. Kdo objedná vůz na začátku roku, mohl by se jej dočkat již v dubnu.

Koncern Geely, který v roce 2020 dosáhl milníku deseti milionů vyrobených vozidel, chce v průběhu dvanácti měsíců na starém kontinentu prodat tisíce vozů. Cílit přitom bude na trhy střední a východní Evropy.

Mezi další čínské automobilky, jejichž vozy by mělo být možné potkat na evropských silnicích, patří XPeng, Nio či BYD. Evropský trh by se tak mohl stát kolbištěm, na kterém se čínské továrny postaví jak proti starým evropským matadorům, tak budou svádět boje i mezi sebou. Těžit z této situace by však měl především zákazník.

S přispěním ČTK